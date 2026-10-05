Ian, plasat sub control judiciar, după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert

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Trapperul Ian, pe numele lui real Anghel Bogdan Georgian, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert. Artistul este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri, după incidentul petrecut la Arenele Romane.

Rapperul Ian, sub control judiciar

Artistul fusese reținut duminică, 4 octombrie, pentru 24 de ore, după incidentul petrecut în timpul unui concert la Arenele Romane din București.

Polițiștii de la Secția 14 de Poliție s-au sesizat din oficiu după ce în spațiul public au apărut imagini în care Ian urinează pe scenă în timpul unui concert de vineri seara de la București. Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, mai mulți oameni reacționând la ele.

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Anchetatorii l-au acuzat pe artist de ultraj contra bunelor moravuri și au dispus reținerea rapperului pentru 24 de ore.

După expirarea ordonanței de reținerii, oamenii legii au stabilit măsura preventivă a controlului judiciar pentru următoarele două luni. Ian va trebui să respecte obligațiile impuse de organele judiciare.

Cine este Ian

Trapperul Ian este un nume foarte cunoscut în industria muzicală. El are milioane de ascultători pe platformele de streaming muzical. A devenit cunoscut odată cu colaborarea cu Azteca, de care s-a despărțit ulterior.

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Cariera solo a artistului a fost una fructuoasă și a avut o serie de colaborări cu artiști cunoscuți precum Cabron și Theo Rosé.

În 2016, Ian a avut un nou scandal. El a fost plasat sub control judiciar, lucru despre care a cântat și în piesa lui numită „60 de zile”, care a avut un succes colosal pe YouTube.

El a devenit și mai cunoscut odată cu participarea la Desafio: Aventura. În cadrul reality-show-ului, el s-a sărutat cu Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden.

După ce s-a zvonit că cei doi ar avea o relație, trapperul a negat informațiile, iar idila lor s-a încheiat rapid după sărutul din cadrul emisiunii.

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