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Escrocherie în Capitală. Bătrâni, păcăliți că sunt bolnavi ca să facă credite pentru remediu

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Anca Lupescu Redactor
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Mai mulți bătrâni din București au fost păcăliți de o grupare care i-au făcut să creadă că sunt grav bolnavi. Oamenii au făcut credite pentru a își plăti servicii medicale scumpe. Escrocheria era mascată sub paravanul unor clinici private.

Escrocherie de proporții în București 

Cinci persoane au fost ridicate de polițiști în urma anchetei, iar locuințele le-au fost percheziționate. Suspecții au fost duși în fața procurorilor, care urmează să decidă dacă aceștia vor fi arestați preventiv sau vor fi cercetați în libertate.

Oamenii legii vorbesc despre o schemă infracționalăbine pusă la punct și coordonată de un bărbat din București.

Anumite persoane din grupare lucrau în sistem call center, adică sunau victimele și le chemau la evaluări medicale false. La telefon, li se promiteau o electrocardiogramă gratuită, așa că bătrânii profitau de „ofertă”. 

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Când ajungeau în așa-zisele clinici din București, oamenii erau păcăliți și credeau că sunt grav bolnavi, oferindu-li-se echipamente medicale precum concentratoare de oxigen, saltele sau purificatoare de apă, sub pretextul că acestea ar fi soluțiile salvatoare.

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Mai departe, atunci când oamenii spuneau că nu au bani, escrocii le ofereau oportunitatea de a lua un credit bancar și chiar mergeau cu bătrânii în sediul băncilor ca să se asigure că obțin banii necesari pentru cumpărarea dispozitivelor medicale la prețuri foarte mari.

Totul a ieșit la iveală după ce mai multe victime s-au adresat poliției, după ce și-au dat seama că au fost păcălite.

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Cei șase suspecți au fost reținuți și urmează să fie prezentați în fața procurorilor, care vor decide ce se va întâmpla cu ei în continuarea anchetei. 

Cum funcționa gruparea

Potrivit anchetatorilor, gruparea funcționa după un plan bine stabilit. Suspecții care lucrau ca operatori de call center sunau persoane, în special vârstnici, și le invitau la o evaluare medicală gratuită, unde li se promitea o electrocardiogramă. 

După ce oamenii ajungeau la una dintre cele două clinici închiriate în București, erau convinși că au probleme grave de sănătate și că au nevoie urgentă de anumite dispozitive medicale.

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Când victimele spuneau că nu își permit produsele, suspecții le-ar fi propus să facă un credit bancar pentru a le cumpăra. 

Dispozitivele erau vândute la prețuri foarte mari, iar unele ar fi fost second-hand, deși victimele erau făcute să creadă că primesc produse necesare pentru tratarea unor probleme grave de sănătate. Schema ar fi fost coordonată de un bărbat din București.

Foto: arhiva

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