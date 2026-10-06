Cristela Georgescu, audiată la DIICOT. Soția lui Călin Georgescu, declarații în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane euro

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Cristela Georgescu, soția fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, a fost dusă la DIICOT, marți dimineață, 6 octombrie. Aceasta este audiată în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane euro, în care este cercetat soțul ei.

Cristela Georgescu, audiată la DIICOT

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost dusă la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Această etapă a anchetei evidențiază rolul său în dosarul de fraudă și criminalitate organizată, în care prejudiciul estimat depășește 1,1 milioane de euro, relatează Libertatea.

Anchetatorii investighează o schemă financiară orchestrată de Călin Georgescu, aflat în arest preventiv din 29 septembrie 2026, împreună cu omul de afaceri Ionel Rusen.

Gruparea, activă din septembrie 2021, include și un cetățean italian și ar fi atras victime prin promisiuni de finanțări masive pentru afaceri românești. Liderul rețelei, în vârstă de 64 de ani, a delegat roluri bine definite celorlalți membri, prezentându-se drept oameni de afaceri influenți.

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Cum funcționa schema infracțională

Conform probatoriului, victimele erau convinse să vireze garanții financiare substanțiale, în schimbul unor promisiuni de credite externe. Un om de afaceri român, păgubit în această schemă, a fost determinat să transfere peste un milion de euro pentru un credit presupus de 6 milioane de euro din Marea Britanie.

Mai mult, suspecții au cerut o garanție suplimentară de 100.000 de euro, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro.

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Cristela Georgescu, între susținători și anchetatori

La sosirea la DIICOT, Cristela Georgescu a fost întâmpinată de mai mulți susținători adunați în fața instituției, cărora le-a adresat câteva cuvinte înainte de audiere.

Investigația procurorilor vizează mecanismul financiar prin care gruparea condusă de soțul său ar fi fraudat oameni de afaceri români. Prezența Cristelei Georgescu vine la o zi după ce tatăl acesteia, socrul lui Călin Georgescu, a fost audiat în calitate de martor în același dosar.

Autoritățile continuă să dezvăluie detalii despre rețeaua infracțională care a acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.

Sursă foto: Hepta

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