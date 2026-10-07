Cristian Tudor Popescu îl critică pe Luca Niculescu, a patra propunere de premier a lui Nicușor Dan: „Un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare”

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Cristian Tudor Popescu critică desemnarea lui Luca Niculescu drept premier de către președintele Nicușor Dan, susținând că acesta este un oportunist și doar un purtător de cuvânt al președintelui în guvern.

Cristian Tudor Popescu îl critică pe Luca Niculescu, după ce a fost desemnat premier de Nicușor Dan

Luca Niculescu, desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un nou guvern, a stârnit controverse aprinse. Deși este apreciat ca diplomat cu experiență, gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a descris drept „un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare”. Declarațiile jurnalistului, făcute luni seara la B1TV, au fost preluate de Libertatea.

Întrebări fără răspuns despre noul Cabinet

„Domnul Luca Niculescu este un om care știe carte, categoric, are o experiență diplomatică importantă, este un intelectual, însă este un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare acum”, a afirmat Cristian Tudor Popescu. Jurnalistul a adăugat că Niculescu „nu va fi altceva decât purtătorul de cuvânt al președintelui Nicușor Dan în guvern”. Acesta sugerează că Executivul va funcționa sub o influență directă a Cotrocenilor.

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În același context, Popescu și-a exprimat scepticismul cu privire la capacitatea premierului desemnat de a forma un guvern. „Cine o să fie în guvernul ăsta? Vor fi independenți, tehnocrați, miniștri politici? Și dacă sunt miniștri politici, din ce partid? Dacă sunt cei de la PSD, nu sunt ceilalți. Dacă sunt cei de la AUR, iarăși, nu sunt PNL, UDMR, USR și așa mai departe. E o mare problemă cum își va alcătui cabinetul domnul Luca Niculescu”, a punctat gazetarul, citat de Libertatea.

Un test de încredere pentru viitorul premier

Luca Niculescu, în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare. Totuși, Popescu consideră că Niculescu nu va reuși să inspire încredere cetățenilor. „Domnul Niculescu nu va trezi maselor largi de cetățeni încrederea într-un viitor cât de cât mai bun”, a concluzionat el.

Aceasta este a patra încercare a președintelui Nicușor Dan de a desemna un premier în ultimele patru luni, după ce propunerile anterioare – Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan – nu au reușit să formeze un guvern. Rămâne de văzut dacă Luca Niculescu va reuși acolo unde ceilalți au eșuat. Cert este că această nominalizare marchează un moment important pentru politica românească, iar ochii tuturor sunt ațintiți asupra noii componențe guvernamentale.

Foto: Captură YouTube

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