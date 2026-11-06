Cum se simte Jean Paler după al doilea AVC. Actorul a avut nevoie din nou de spitalizare

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Îndrăgitul actor de comedie Jean Paler (73 de ani) a trecut din nou prin clipe de cumpănă, însă vine cu vești încurajatoare pentru publicul care i-a urmărit cu grijă parcursul din ultima perioadă. După ce a fost internat în stare gravă în urma unui al doilea accident vascular cerebral, artistul a reușit să depășească cele mai grele momente și a părăsit spitalul.

Lipsa sa de reacție la apelurile telefonice din ultimele săptămâni a provocat o profundă îngrijorare în rândul celor din jur, însă recontactarea jurnaliștilor a adus liniștea așteptată: actorul se află acum acasă și urmează procesul de recuperare.

Un istoric medical marcat de cumpene cardiace și internări lungi

Problemele de sănătate nu reprezintă o noutate pentru Jean Paler, organismul său fiind grav încercat de-a lungul anilor. Cele mai mari suferințe au fost cele de natură cardiacă, debutate în decembrie 2012 cu un preinfarct în urma căruia medicii i-au montat trei stenturi. Episoadele au continuat cu noi infarcte și tulburări severe de ritm, impunând în cele din urmă montarea unui defibrilator cardiac.

Starea sa a suferit o agravare majoră în vara anului 2023, când artistul s-a prăbușit pe litoral, chiar în perioada în care avea programate mai multe spectacole. Criza cardiacă și puseul sever de tensiune l-au țintit pe patul de spital la Terapie Intensivă timp de câteva luni, medicii fiind nevoiți să intervină succesiv până când numărul stenturilor montate a ajuns la nouă.

Lupta cu accidentele vasculare cerebrale și primele cuvinte după externare

Pe lângă suferințele inimii, actorul a fost lovit de primul accident vascular cerebral în decembrie 2023. Atunci s-a trezit în miez de noapte cu o paralizie pe partea dreaptă a corpului, iar intervenția rapidă a fiicei sale i-a salvat viața, urmând o perioadă extrem de dificilă de recuperare motrice.

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La aproape trei ani distanță, în luna septembrie 2026, Jean Paler a suferit al doilea AVC, fiind internat de urgență pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate. Tăcerea prelungită din ultimele săptămâni a fost întreruptă chiar de actor, care a explicat situația imediat după ce a ajuns acasă.

Artistul a confirmat că a fost externat doar cu câteva ore înainte de a lua legătura cu jurnaliștii, tonul vocii sale fiind vizibil optimist. Chiar dacă perioada de spitalizare l-a ținut complet izolat de lumea exterioară, starea sa actuală indică o evoluție favorabilă și o revenire treptată la rutina zilnică.

Foto – Facebook / capturi video

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