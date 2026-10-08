Nana Patekar a murit la 75 de ani. Legendarul actor indian a fost găsit fără suflare în locuința sa

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nana Patekar, legendarul actor care a marcat cinematografia indiană prin interpretările sale pline de forță și stilul inconfundabil, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Dispariția sa bruscă a fost confirmată de fiul său, Malhar, care a precizat pentru BBC că artistul a murit în locuința sa din Goa.

Tragedia în lumea filmului indian

Icoană a cinematografiei din India, actorul a fost găsit inconștient în locuința sa din Goa în primele ore ale dimineții de joi. Echipajele medicale au intervenit de urgență pentru a-l transporta la spital, însă eforturile de salvare s-au dovedit zadarnice. Reprezentanții spitalului au explicat intervenția dramatică: „În ciuda celor 45 de minute de resuscitare cardiopulmonară continuă, el nu a putut fi reanimat”.

Omagii de la nivel înalt și din lumea cinematografiei

Vestea morții sale a generat un val de tristețe și reacții din partea personalităților politice și din industrie. Prim-ministrul Narendra Modi a adus un omagiu public, subliniind amprenta profundă pe care actorul a lăsat-o asupra publicului și a scris că el a întruchipat personaje care vor „rămâne întipărite în memoria generațiilor”. De asemenea, premierul a adăugat că dispariția sa lasă „un gol uriaș în lumea artistică”.

Colegii de breaslă au evocat, la rândul lor, prezența scenică memorabilă a artistului. Actorul Akshay Kumar, alături de care a jucat în celebra comedie Welcome, a declarat că acesta a fost un interpret rar. El a menționat că vocea, intensitatea și onestitatea sa reușeau de fiecare dată să capteze atenția publicului.

Citeşte şi: Mihai Albu, despre cum se înțelege fiica lui, Mikaela, cu actuala sa soție. „Există și niște limite, fiecare și le știe!”

Citeşte şi: Mirela Vaida, reacție furibundă după ce Vlad Bălțățeanu, suspectul în cazul tinerei găsite într-o valiză pe Olt, a încercat să dea vina pe unchiul său pentru crimă

Citeşte şi: Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas: „Nu există operație pentru asta!”

O carieră definită de versatilitate și premii de prestigiu

După debutul din anul 1978 cu filmul Gaman, cariera sa a cunoscut un punct de cotitură în 1989 cu rolul din Parinda, producție care l-a consacrat definitiv. Talentul său i-a adus trei premii National Film și numeroase alte distincții pentru interpretarea unor caractere complexe, de la gangsteri duri la polițiști sau eroi patriotici. Performanța sa din Khamoshi, unde a jucat rolul unei persoane fără auz și grai, precum și rolul din Rajneeti au demonstrat măiestria sa dincolo de rolurile impulsive.

Pe lângă realizările de pe marele ecran și din teatru, actorul a fost recunoscut pentru temperamentul său franc și activitatea civică. El s-a implicat activ în sprijinirea fermierilor și în conservarea resurselor de apă prin intermediul Fundației Naam, fondată în 2015. Chiar dacă ultimii ani au fost umbriți de acuzații legate de mișcarea #MeToo, acuzații pe care le-a negat și de care a fost ulterior absolvit din lipsă de dovezi, moartea sa marchează sfârșitul unei ere pentru teatrul și filmul indian.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News