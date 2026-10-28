Victoria Lungu, revoltată după ce fiica ei nu a primit nicio scrisoare în Asia Express. Artista susține că totul a fost planificat pentru audiență: „Ar trebui să-i dau în judecată”

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Victoria Lungu a reacționat dur după ce fiica ei, Valerie Lungu, a izbucnit în plâns la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare din partea familiei sale, în timp ce toți ceilalți concurenți s-au bucurat de încurajări de la cei dragi. Artista din Republica Moldova spune că nu a fost anunțată de producție și că se gândește să dea Antena 1 în judecată.

Victoria Lungu, furioasă pe producătorii Insula Iubirii

Victoria Lungu tună și fulgeră după ce și-a văzut fiica în lacrimi la televizor. Artista din Chișinău spune că nu a fost contactată de producătorii Insula Iubirii pentru a o informa că trebuie să îi scrie fiicei sale o scrisoare ce îi va fi înmânată în competiție și crede că totul a fost o strategie pentru audiență.

În episodul difuzat recent, concurenții au primit scrisori de acasă, menite să le redea energia și să le aline dorul de familie. Însă Valerie Lungu, spre deosebire de colegii săi, s-a trezit fără niciun mesaj din partea celor dragi. Emoțiile au copleșit-o, iar lacrimile au curs neîncetat.

„Eu știam că nu o să primesc de la nimeni scrisori”, a mărturisit Valerie, cu ochii înlăcrimați, adăugând că „la mine în familie iubirea se măsoară în ce faci pentru…, ce faci, cât dai și cât oferi”.

Acest moment sensibil a scos la iveală durerea unei relații de familie complicate.

„E incredibil să ai pe cineva care te iubește necondiționat și nu trebuie să demonstrezi sau să dai la schimb ceva ca să primești ceva”, a mai spus concurenta, referindu-se la părinții partenerului ei, Alex Gîlcă, pe care îi vede ca pe o a doua familie.

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Victoria Lungu, hotărâtă să acționeze Antena 1 în instanță

De cealaltă parte, mama concurentei, Victoria Lungu, a venit cu o explicație care a aprins și mai tare spiritele. Artista basarabeană a declarat pentru Cancan că nu a fost contactată de producători pentru a i se cere să scrie scrisoarea și consideră că totul a fost o strategie pentru audiență.

„Eu sunt sigură că cei de la producție au făcut intenționat acest lucru, văzând-o pe Valeria vulnerabilă. Totul a fost făcut pentru audiență. Cum este posibil ca toată lumea să primească scrisori, iar eu, mama ei, să nu știu nimic? Nu m-a sunat nimeni din partea producției”, a afirmat ea.

Mai mult, Victoria Lungu susține că a trimis un videoclip pentru Valerie, care însă nu a fost difuzat.

„Mi se pare de prost gust. Valeria ar trebui să le ceară bani, pentru că s-au folosit de sufletele noastre. Toată lumea o să mă critice și o să se întrebe ce fel de mamă sunt, dar eu nu am știut nimic”, a precizat artista.

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Artista susține că totul a fost o strategie pentru creșterea audienței

Această situație a ridicat semne de întrebare despre motivul din spatele deciziei producătorilor de a nu-i comunica Victoriei Lungu cerința de a scrie o scrisoare. Artista acuză că totul a fost o strategie deliberată pentru a crește audiența emisiunii, chiar dacă acest lucru a presupus expunerea emoțională a fiicei sale.

„Se folosesc de numele meu și al Valeriei pentru că acest lucru dă foarte bine atât în Moldova, cât și în România”, a subliniat ea.

„Fiecare om are slăbiciunile sale și reacționează diferit în momente de criză, însă producția a făcut-o pe Valeria să pară un monstru, cea mai oribilă concurentă de acolo. Ar trebui să-i dau în judecată”, a încheiat Victoria Lungu, hotărâtă să-și apere fiica.

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Sursă foto: Instagram

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