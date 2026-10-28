„Pentru mine e o satisfacție!” Ce face Andra în spatele camerelor atunci când fiica ei e pe platourile de filmare

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Familia Măruță atrage din nou atenția publicului, de data aceasta prin prisma noului proiect în care este implicată fiica lor, Eva. După succesul înregistrat pe marile ecrane cu filmele din serie, micuța actriță a început filmările pentru un nou serial de televiziune, intitulat „Tati Time”, care urmează să fie difuzat la ProTV. Într-o declarație recentă, Andra a vorbit deschis despre provocările din culise, efortul uriaș pe care îl fac pentru a împărți filmările cu școala, dar și despre mândria de a fi mamă.

Efortul uriaș din spatele succesului și al școlii

Deși micuța Eva se bucură de un real succes în lumea actoriei și cucerește publicul cu fiecare apariție, programul ei a devenit extrem de solicitant. Împărțirea timpului între orele de curs, examene și ritmul intens de pe platourile de filmare presupune o organizare riguroasă și multă susținere din partea familiei.

„Ne bucurăm că se întâmplă asta și că oamenii și-au dorit să se întâmple din nou povestea asta, Tati Time de data asta. Au început filmările. Facem un efort uriaș ca Eva să poată merge la filmările acestui serial pentru că este și cu școala, unde sunt foarte multe examene. E foarte greu pentru un copil să se împartă, dar pentru că-i place foarte tare, facem acest efort”, a declarat Andra pentru viva.ro.

Emoția de părinte de pe margine și amintirile din copilărie

Prezentă discret pe platourile de filmare, departe de lumina reflectoarelor și fără a-și face simțită prezența, Andra a recunoscut că trăiește fiecare moment alături de fiica ei cu sufletul la gură. Auzind aprecierile echipei de producție și ale actorilor la adresa fetiței, artista mărturisește că înțelege acum pe deplin trăirile propriului tată atunci când o însoțea la concursuri.

„Îți spun cu mâna pe inimă că mă duc pe platourile de filmare pentru că Eva își dorește să fiu alături de ea. Eu nu spun nimic, stau efectiv în spatele camerelor și văd reacția regizoarei, a Letiției, a lui Alex Bogdan… Ei nici nu știu că eu sunt undeva în spate și îi aud spunând: ‘Wow, ce bine a fost!’ Și îmi crește sufletul, ca părinte. Lăsați deoparte faptul că eu sunt cântăreață sau cunoscută… Ca părinte, pentru mine e o satisfacție. Înțeleg acum ce a simțit tatăl meu când mergea la concursuri și vedea rezultatele pe care le aduceam” – a adăugat artista.

Fără presiune pentru performanță și prioritatea absolută pentru sănătate

În ciuda criticilor care apar uneori în mediul online din partea celor care comentează parcursul copiilor, Andra a ținut să sublinieze ferm că ea și Cătălin Măruță nu pun nicio secundă presiune pe Eva sau pe fratele ei, David. Pentru ei, singura rugăciune și dorință reală rămâne sănătatea și fericirea copiilor, lăsându-le libertatea totală de a alege ce vor face în viitor.

„Plâng de fericire că-i văd sănătoși. Nu vreau să facă nimic, nu vreau să demonstreze nimic. Nu cred că trebuie să atingă ceva profesional pentru a dovedi că sunt copiii noștri. Noi ne bucurăm și ne rugăm la Dumnezeu să fie sănătoși, pentru că știm ce înseamnă să nu, de la prieteni, și nu există supărare mai mare pentru un părinte. Ei trebuie să știe că indiferent ce vor să facă, noi vom fi alături de ei, chiar dacă greșesc, chiar dacă nu. Asta e menirea noastră. Dar revenind la Eva, să știți că este foarte serioasă, implicată” – a completat Andra.

Parteneriatul de succes de pe platourile de filmare

Un alt aspect menționat de artistă se referă la echipa cu care lucrează fiica sa, punând un accent deosebit pe relația profesională excelentă pe care Eva o are cu actorul Alex Bogdan, alături de care colaborează pentru a treia oară. Această continuitate îi oferă fetiței un plus de încredere și contribuie considerabil la evoluția sa artistică:

„Sunt o mamă mândră. Îl ador pe Alex Bogdan. Îmi place mult că face echipă acolo cu Eva, e al treilea proiect împreună. Mă bucur că Eva are un partener așa de nădejde, că are toată încrederea, îl știe, iar pentru evoluția ei este extraordinar.”

Foto – Facebook

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