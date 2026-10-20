Andra, secretul unei căsnicii fericite. Ce a fost învățată de Niculina Stoican, la nunta cu Cătălin Măruță: „Mi-a dat o sare învelită”

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Andra și Cătălin Măruță s-au căsătorit în urmă cu 18 ani, iar acum formează una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din showbizul românesc. De curând, artista a dezvăluit că, la nunta sa, a fost învățată de Niculina Stoican, câteva trucuri pentru ca mariajul ei să funcționeze și să fie mereu fericită alături de soțul ei.

Andra, secretul unei căsnicii fericite

Andra și Cătălin Măruță sunt exemplul perfect al unui cuplu solid și iubitor, cucerind inimile românilor încă de când s-au căsătorit, în 2008. Cei doi formează o familie unită alături de cei doi copii ai lor, David și Eva. Recent, artista a dezvăluit un moment emoționant din ziua nunții lor, împărtășind un secret care, spune ea, i-a adus noroc în căsnicie.

În cadrul seriei de concerte „Tradițional”, Andra a urcat pe scenă alături de îndrăgita interpretă de muzică populară Niculina Stoican, un moment care a adus-o înapoi în timp, la ziua nunții sale.

„A fost și la nunta noastră, mă bucur că a acceptat invitația de a venit la Tradițional 3 – Moștenirea”, a spus Andra pe rețelele sociale.

Un clip video postat ulterior a devenit viral, adunând peste 1,6 milioane de vizualizări. În acesta, Andra a povestit cum, în ziua nunții cu Cătălin Măruță, Niculina Stoican i-a oferit un sfat prețios, pe care acum îl consideră unul dintre secretele fericirii lor conjugale.

„N-am mai zis-o asta cred că la nimeni. La nunta mea, când am ieșit din casa socrilor mei, Niculina Stoican mi-a cântat. Când am ieșit mireasă din casă… Iar acum cântând, mi-am adus aminte… Mi-a dat o sare învelită într-un șervețel și m-a pus să pun sub papuc și să zic ceva. Și eu, cum eram atunci agitată, nu înțelegeam ce îmi zice”, a povestit Andra Măruță.

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Ce a sfătuit-o Niculina Stoican

Niculina Stoican a completat povestea, dezvăluind exact ce i-a spus atunci.

„Am învățat-o să-și pună sare sub piciorul drept și să spună de trei ori: «Să fiu iubită ca sarea în bucate!» Uitați-vă ce căsnicie are, câți ani au trecut… Și am mai învățat-o ceva, dar ea cred că a uitat… Am învățat-o să se uite prin inelul de logodnă și să spună: «Cum nu-mi iese acum din ochi, să nu-mi iasă niciodată din cuvânt». Deci unul dintre secretele din căsnicie sunt descântecele de la început!”, a dezvăluit interpreta de muzică populară.

Nu doar Niculina Stoican are amintiri speciale cu Andra. Renumitul artist Grigore Leșe și-a amintit de momentul când a întâlnit-o pe cântăreață în copilărie, la Câmpia Turzii.

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„Să aibă succes și să facă lucruri înțelepte. Când era mică, eu lucram la Centrul de Cultură la Cluj și m-am dus într-o verificare în zona Câmpia Turzii. Și Andra era micuță și cânta. Și atunci i-am spus că are perspective extraordinare. Am avut-o invitată la emisiunea «Drumul lui Leșe» și am avut o discuție interesantă. Am cântat și în emisiunea mea. Are talent, inteligență și expresivitate”, a precizat el.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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