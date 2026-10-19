Cătălin Măruță, dezvăluiri despre Eva și filmările la serialul „Tati Time”: „Nu se plânge de oboseală”. Ce surpriză i-a făcut fiicei sale

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Eva Măruță, fiica celebrului prezentator Cătălin Măruță și a artistei Andra, își urmează cu pasiune visul de a deveni actriță, iar părinții ei sunt primii care o susțin la fiecare pas. Recent, Cătălin i-a făcut o surpriză fiicei sale, vizitând-o pe platourile de filmare ale noului serial „Tati Time”, care va fi difuzat pe Pro TV.

Cătălin Măruță a surprins-o pe Eva pe platourile de filmare

Cătălin Măruță este foarte mândru de fiica lui, Eva, în vârstă de 11 ani, care în această perioadă se află zilnic pe platourile de filmare ale serialului „Tati Time”, în care joacă alături de Alex Bogdan.

Deși filmările au început de câteva zile, prezentatorul TV nu a avut ocazia să meargă să își vadă fata, însă acum i-a făcut o surpriză și a mers de la Satu Mare direct la Eva.

„Am venit direct de la un eveniment din Satu Mare și i-am făcut Evei o surpriză pe set la Tati Time. În cele 6 zile de filmări, e prima dată când reușesc să ajung și eu! Suntem tare mândri de ea și de cât de mult îi place ceea ce face”, a spus Cătălin Măruță în mediul online.

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Ce spune echipa „Tati Time” despre Eva Măruță

La doar 11 ani, Eva impresionează prin profesionalismul său, fiind apreciată de întreaga echipă de producție.

„Echipa de pe set ne spune că nu vrea pauze, nu se plânge de oboseală, își repetă replicile încontinuu și nu vrea să întârzie nici măcar când filmările încep la 7 dimineața”, a povestit Cătălin Măruță.

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Pentru familia Măruță, cel mai important este ca Eva să își urmeze pasiunile și să își găsească fericirea prin activitățile pe care le iubește. Atât Cătălin, cât și Andra o sprijină în totalitate, înțelegând că succesul în domeniul artistic vine la pachet cu responsabilitatea față de public.

„O încurajăm să facă tot ce îi aduce bucurie. Iar dacă a învățat de la noi ceva, sperăm să fie că nu există împlinire mai mare decât să faci o meserie prin care aduci zâmbete și îi ajuți pe oameni să mai uite de griji”, a mai spus Cătălin Măruță.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin și Eva Măruță

Sursă foto: Instagram

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