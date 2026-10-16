Minodora i-a cerut divorțul soțului ei. Ce a convins-o să se răzgândească: „A fost ca o trezire”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După 22 de ani de căsnicie, Minodora a recunoscut că a vrut să divorțeze de soțul său, Papi, la scurt timp după nașterea fiului lor. Un gest emoționant al acestuia i-a schimbat însă decizia.

Minodora i-a cerut divorțul soțului ei. Ce a convins-o să se răzgândească

Minodora a fost la un pas de divorț, dar a găsit puterea să-și salveze căsnicia cu Liviu Mihon, cunoscut drept Papi, cu care formează un cuplu de peste 22 de ani. În podcastul lui Teo Trandafir, artista a povestit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața lor, când gândul separării părea inevitabil.

Decizia grea de a pune punct relației

Totul s-a întâmplat în perioada de după nașterea fiului lor, Marco, când Minodora s-a confruntat cu schimbări emoționale intense. „Poate să fi fost depresie postnatală, acum nu știu”, a recunoscut cântăreața. Resimțea o lipsă de afecțiune și atenție din partea soțului, iar asta a dus la acumularea unor frustrări și nemulțumiri. „Papi nu era atent cu mine și nu mă iubea cum trebuia să mă iubească. Să mă mângâie, să fie foarte atent, să facem dragoste mai des, ca orice bărbat cu muierea lui. Pentru că îi era frică. Și el e și mai speriat de bombe așa, că e Rac și e timid…”, a explicat Minodora.

Tânăra mamă de atunci, măcinată de gânduri și emoții contradictorii, a ajuns să ia în considerare despărțirea definitivă. „Am zis: «Nu mă mai iubești și nu mai e totul OK și gata, divorțăm»”, a mărturisit ea, descriind un moment de vulnerabilitate.

Citește și: Violeta Bănică, strălucitoare la gala „Nu există nu se poate!”, organizată de mama ei, Andreea Marin: „S-a implicat”

Un gest care a schimbat totul

Ceea ce părea a fi sfârșitul unei povești de dragoste s-a transformat însă într-un nou început datorită unui gest neașteptat din partea lui Papi. Într-o seară, în timp ce discuția dintre ei devenise tensionată, acesta s-a așezat în genunchi lângă canapeaua unde stătea Minodora. „Foarte speriat… a zis cu o față blândă și foarte corectă: «Și dacă divorțezi de mine și mă dai afară din casă, eu oricum nu pot să trăiesc fără tine și fără băiat. O să-mi fac o casă aici, peste drum, lângă voi, să vă văd întotdeauna»”, a povestit artista.

Pentru Minodora, acest moment a schimbat totul. „Când l-am văzut pe Papi că spune treaba asta, a fost ca o trezire, ca o palmă peste față. Mi-am dat seama că reacționasem impulsiv și că avem o familie frumoasă pe care am construit-o împreună.”

Lecția unei iubiri ce rezistă

Artista a înțeles că soțul său nu încetase să o iubească, ci era îngrijorat pentru starea ei de sănătate după naștere. „M-a deranjat foarte tare când l-am văzut că era în genunchi. Mi s-a părut că nu e drept, pentru că el a zis: «Nu-ți acord atâta atenție nu pentru că nu te iubesc, dar ai cezariană, mi-e teamă cu operația, să nu te zdruncini dacă facem ceva.»”

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News