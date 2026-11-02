Serialul „Epoca de Aur” revine cu sezonul 4 pe HBO Max. Actorii au oferit detalii exclusive din culisele producției de epocă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Universul elegant și plin de intrigi al înaltei societăți newyorkeze de la sfârșitul secolului al XIX-lea revine pe micile ecrane. Sezonul al patrulea al serialului „Epoca de Aur”, producția HBO creată de Julian Fellowes, are premiera astăzi, 2 noiembrie, pe HBO Max. Înaintea lansării, actorii din distribuție au participat la o conferință de presă în cadrul căreia au vorbit nu doar despre personajele pe care le interpretează, ci și despre felul în care temele serialului continuă să reflecte realități ale societății contemporane.

Serialul „Epoca de Aur” revine cu sezonul 4 pe HBO Max

Dincolo de costumele spectaculoase, arhitectura impresionantă și regulile stricte ale unei societăți dominate de statut și avere, „Epoca de Aur” aduce în prim-plan subiecte precum identitatea, libertatea personală, inegalitatea socială și locul femeilor în lume. Declarațiile lui Blake Ritson, Carrie Coon, Denée Benton, Ben Ahlers și ale celorlalți membri ai distribuției au oferit o perspectivă interesantă asupra acestor teme, dar și asupra lucrurilor din acea perioadă pe care actorii și-ar dori să le regăsească în prezent.

Blake Ritson, despre povestea personajului său homosexual și relevanța ei în societatea actuală

Blake Ritson, interpretul lui Oscar van Rhijn, a vorbit despre semnificația poveștii personajului său, un bărbat homosexual care trebuie să își ascundă orientarea sexuală într-o perioadă în care dezvăluirea acesteia putea avea consecințe sociale și juridice devastatoare.

Actorul a remarcat că, deși povestea lui Oscar este puternic ancorată în contextul istoric al serialului, subiectul rămâne extrem de relevant și în zilele noastre. Reacțiile publicului la scena în care personajul își dezvăluie orientarea sexuală, în sezonul al treilea, l-au impresionat profund.

„Cred că merită să ne amintim că «Epoca de Aur» este un serial difuzat în peste 60 de țări. Și cred că există încă foarte multe culturi și contexte în care să-ți dezvălui orientarea sexuală nu este un lucru ușor. Este dureros și, evident, în unele țări este ilegal chiar și în ziua de azi”, a explicat Blake Ritson.

Actorul consideră că povestea lui Oscar capătă o dimensiune aparte tocmai prin această perspectivă contemporană. Chiar dacă acțiunea se desfășoară în 1895, dificultățile personajului nu aparțin exclusiv trecutului. În opinia sa, serialul reușește să aducă în atenția publicului o realitate care continuă să afecteze numeroase comunități.

Ritson a amintit și de introducerea în poveste a întâlnirii cu Oscar Wilde, subliniind că aceasta are o semnificație istorică importantă. În 1895, celebrul scriitor britanic a fost condamnat la închisoare din cauza homosexualității sale, ceea ce ilustrează cât de real era pericolul pentru persoanele care își dezvăluiau orientarea sexuală în acea perioadă.

„A existat o amenințare cât se poate de reală. Dar lucrurile acestea continuă și în ziua de azi”, a concluzionat actorul.

Citește și: James Marsden și Frederique Brons, adorabili la premiera sezonului 2 din „Your Friends & Neighbors”. Între ei este o diferență de vârstă de 25 de ani

Carrie Coon, despre provocările femeilor: „Este o luptă pentru supraviețuire în fiecare zi”

Una dintre cele mai puternice intervenții din cadrul conferinței de presă i-a aparținut lui Carrie Coon, interpreta Berthăi Russell. Întrebată dacă este fericită, actrița a transformat aparent simpla întrebare într-o reflecție amplă despre condiția femeilor în societatea contemporană.

Coon a observat că fericirea este, uneori, un lux pe care nu toate femeile și-l pot permite, având în vedere că o mare parte din experiența lor cotidiană este definită de lupta pentru supraviețuire, siguranță și drepturi fundamentale.

Actrița a făcut și o paralelă cu experiență personajului pe care în joacă în serial, de mamă și femeie care lucrează, într-o societate în care, după cum a remarcat ea, ambele roluri par uneori să fie puse sub semnul întrebării.

„O mare parte din ceea ce înseamnă să fii femeie în lume ține de supraviețuire”, a declarat Carrie Coon.

Deși a recunoscut că beneficiază de numeroase privilegii și că duce o viață confortabilă, actrița și-a exprimat îngrijorarea față de erodarea drepturilor civile fundamentale și de consecințele pe care aceasta le poate avea asupra femeilor și grupurilor marginalizate.

Referindu-se la situația din Statele Unite, Coon a criticat problemele sistemului de sănătate și restricțiile care afectează accesul femeilor la servicii medicale. Ea a atras atenția asupra cazurilor în care femeile ajung să sângereze în parcările spitalelor și să moară din cauza septicemiei, în timp ce dreptul lor la vot și alte drepturi fundamentale sunt, de asemenea, puse în pericol.

„Încearcă să ne ia dreptul la vot. Este o luptă pentru supraviețuire în fiecare zi”, a spus actrița.

În ceea ce privește personajul său, Carrie Coon consideră că Bertha Russell nu este genul de femeie care își pune problema fericirii. Ambiția și dorința permanentă de a obține mai mult o împiedică să găsească o stare autentică de mulțumire.

„Poate că există mulțumire sufletească, dar o persoană precum Bertha are un gol care nu poate fi umplut. Nimic nu va putea umple vreodată acel gol. Motorul acela funcționează neîncetat”, a explicat actrița.

În viziunea sa, Bertha poate avea momente de fericire, asemenea oricărui om, însă acestea sunt trecătoare, apărând în mijlocul unei permanente lupte pentru a obține ceea ce își dorește.

Citește și: Detaliul bizar pe care doar cei atenți l-au observat pe costumul macabru purtat de Heidi Klum de Halloween 2026

Ce ar vrea actorii să păstreze din Epoca de Aur în lumea de astăzi

Spre finalul conferinței, actorii au fost întrebați ce aspecte ale perioadei în care se desfășoară acțiunea serialului și-ar dori să mai existe în New York-ul contemporan. Răspunsurile au scos la iveală câteva lucruri aparent simple, dar care, în opinia lor, s-au pierdut sau au devenit tot mai rare în societatea modernă.

Denée Benton a vorbit despre respectul pentru arhitectură și pentru frumusețea detaliilor. Actrița a criticat tendința dezvoltărilor urbane contemporane de a înlocui clădirile cu personalitate cu construcții moderne, dominate de beton și de un aspect uniform.

„Cred că angajamentul față de arhitectura frumoasă. Toate noile proiecte de dezvoltare urbană care înlocuiesc cartierele vechi sunt atât de triste. Mă întreb: de ce vrem ca totul să arate ca niște nave spațiale din beton gri?”, a spus actrița.

Ea a remarcat că până și detaliile decorative ale clădirilor din acea perioadă reflectau timpul, atenția și creativitatea investite în realizarea lor. În opinia sa, societatea ar trebui să acorde mai multă importanță materialelor durabile, în locul celor concepute pentru a fi înlocuite rapid. Carrie Coon a completat observația, subliniind că materialele durabile sunt și o alegere mai bună pentru o planetă tot mai afectată de încălzirea globală.

Blake Ritson a avut un răspuns mult mai scurt, dar la fel de sugestiv: scrisul de mână. Actorul a mărturisit că adoră felul în care este reprezentat acesta în serial și a dezvăluit că producția a apelat la un caligraf pentru a crea un stil de scriere diferit pentru fiecare personaj.

În comparație, scrisul de mână din prezent i se pare dezamăgitor. Ritson a glumit spunând că nici măcar nu poate descifra scrisul părinților săi, înainte de a adăuga, cu umor, că propriul scris este unul frumos, pentru că el este o persoană specială.

Ben Ahlers a adus în discuție un aspect mai profund al vieții sociale din secolul al XIX-lea: implicarea în comunitate. Deși a recunoscut că societatea de atunci era guvernată de numeroase reguli, unele dintre ele opresive, actorul consideră că oamenii aveau un sentiment mai puternic al apartenenței și al responsabilității față de comunitatea din care făceau parte.

El a explicat că, în lipsa posibilităților moderne de izolare și de divertisment individual, oamenii erau mult mai implicați în viața locului în care trăiau. Chiar și cei bogați trebuiau să contribuie la dezvoltarea comunității dacă își doreau să beneficieze de anumite oportunități culturale. De exemplu, dacă voiau să meargă la operă, trebuiau să contribuie la finanțarea unei opere.

„Exista un fel de obligație de a participa la viața comunității, pentru că nu aveai cum să te retragi pur și simplu în propriul subsol, să te uiți la televizor și să comanzi mâncare la domiciliu”, a explicat actorul.

Ahlers consideră că această apropiere de comunitate a adus beneficii importante societății de atunci. Într-o lume în care oamenii nu erau atât de globalizați și nici atât de deconectați unii de ceilalți, exista un atașament mai puternic față de locul în care trăiau și față de oamenii din jur.

Dincolo de diferențele istorice, serialul continuă să vorbească despre probleme care nu și-au pierdut actualitatea: drepturile individuale, statutul femeilor, nevoia de apartenență și responsabilitatea față de comunitate.

Sezonul al patrulea din „Epoca de Aur” are premiera astăzi, 2 noiembrie, pe HBO Max, și va cuprinde opt episoade, lansate săptămânal.

Foto: HBO

Urmărește-ne pe Google News