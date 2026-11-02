  MENIU  
Home > Divertisment > Serialul „Epoca de Aur” revine cu sezonul 4 pe HBO Max. Actorii au oferit detalii exclusive din culisele producției de epocă

Serialul „Epoca de Aur” revine cu sezonul 4 pe HBO Max. Actorii au oferit detalii exclusive din culisele producției de epocă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Universul elegant și plin de intrigi al înaltei societăți newyorkeze de la sfârșitul secolului al XIX-lea revine pe micile ecrane. Sezonul al patrulea al serialului „Epoca de Aur”, producția HBO creată de Julian Fellowes, are premiera astăzi, 2 noiembrie, pe HBO Max. Înaintea lansării, actorii din distribuție au participat la o conferință de presă în cadrul căreia au vorbit nu doar despre personajele pe care le interpretează, ci și despre felul în care temele serialului continuă să reflecte realități ale societății contemporane.

Serialul „Epoca de Aur” revine cu sezonul 4 pe HBO Max

Dincolo de costumele spectaculoase, arhitectura impresionantă și regulile stricte ale unei societăți dominate de statut și avere, „Epoca de Aur” aduce în prim-plan subiecte precum identitatea, libertatea personală, inegalitatea socială și locul femeilor în lume. Declarațiile lui Blake Ritson, Carrie Coon, Denée Benton, Ben Ahlers și ale celorlalți membri ai distribuției au oferit o perspectivă interesantă asupra acestor teme, dar și asupra lucrurilor din acea perioadă pe care actorii și-ar dori să le regăsească în prezent.

Blake Ritson, despre povestea personajului său homosexual și relevanța ei în societatea actuală

Blake Ritson, interpretul lui Oscar van Rhijn, a vorbit despre semnificația poveștii personajului său, un bărbat homosexual care trebuie să își ascundă orientarea sexuală într-o perioadă în care dezvăluirea acesteia putea avea consecințe sociale și juridice devastatoare.

Actorul a remarcat că, deși povestea lui Oscar este puternic ancorată în contextul istoric al serialului, subiectul rămâne extrem de relevant și în zilele noastre. Reacțiile publicului la scena în care personajul își dezvăluie orientarea sexuală, în sezonul al treilea, l-au impresionat profund.

Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Recomandarea zilei

„Cred că merită să ne amintim că «Epoca de Aur» este un serial difuzat în peste 60 de țări. Și cred că există încă foarte multe culturi și contexte în care să-ți dezvălui orientarea sexuală nu este un lucru ușor. Este dureros și, evident, în unele țări este ilegal chiar și în ziua de azi”, a explicat Blake Ritson.

Actorul consideră că povestea lui Oscar capătă o dimensiune aparte tocmai prin această perspectivă contemporană. Chiar dacă acțiunea se desfășoară în 1895, dificultățile personajului nu aparțin exclusiv trecutului. În opinia sa, serialul reușește să aducă în atenția publicului o realitate care continuă să afecteze numeroase comunități.

O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci 19 ani și lucra la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! Ai ghicit cine e?
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci 19 ani și lucra la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! Ai ghicit cine e?
Recomandarea zilei

Ritson a amintit și de introducerea în poveste a întâlnirii cu Oscar Wilde, subliniind că aceasta are o semnificație istorică importantă. În 1895, celebrul scriitor britanic a fost condamnat la închisoare din cauza homosexualității sale, ceea ce ilustrează cât de real era pericolul pentru persoanele care își dezvăluiau orientarea sexuală în acea perioadă.

„A existat o amenințare cât se poate de reală. Dar lucrurile acestea continuă și în ziua de azi”, a concluzionat actorul.

Citește și: James Marsden și Frederique Brons, adorabili la premiera sezonului 2 din „Your Friends & Neighbors”. Între ei este o diferență de vârstă de 25 de ani

Carrie Coon, despre provocările femeilor: „Este o luptă pentru supraviețuire în fiecare zi”

Una dintre cele mai puternice intervenții din cadrul conferinței de presă i-a aparținut lui Carrie Coon, interpreta Berthăi Russell. Întrebată dacă este fericită, actrița a transformat aparent simpla întrebare într-o reflecție amplă despre condiția femeilor în societatea contemporană.

Coon a observat că fericirea este, uneori, un lux pe care nu toate femeile și-l pot permite, având în vedere că o mare parte din experiența lor cotidiană este definită de lupta pentru supraviețuire, siguranță și drepturi fundamentale.

Actrița a făcut și o paralelă cu experiență personajului pe care în joacă în serial, de mamă și femeie care lucrează, într-o societate în care, după cum a remarcat ea, ambele roluri par uneori să fie puse sub semnul întrebării.

„O mare parte din ceea ce înseamnă să fii femeie în lume ține de supraviețuire”, a declarat Carrie Coon.

Deși a recunoscut că beneficiază de numeroase privilegii și că duce o viață confortabilă, actrița și-a exprimat îngrijorarea față de erodarea drepturilor civile fundamentale și de consecințele pe care aceasta le poate avea asupra femeilor și grupurilor marginalizate.

Referindu-se la situația din Statele Unite, Coon a criticat problemele sistemului de sănătate și restricțiile care afectează accesul femeilor la servicii medicale. Ea a atras atenția asupra cazurilor în care femeile ajung să sângereze în parcările spitalelor și să moară din cauza septicemiei, în timp ce dreptul lor la vot și alte drepturi fundamentale sunt, de asemenea, puse în pericol.

„Încearcă să ne ia dreptul la vot. Este o luptă pentru supraviețuire în fiecare zi”, a spus actrița.

În ceea ce privește personajul său, Carrie Coon consideră că Bertha Russell nu este genul de femeie care își pune problema fericirii. Ambiția și dorința permanentă de a obține mai mult o împiedică să găsească o stare autentică de mulțumire.

„Poate că există mulțumire sufletească, dar o persoană precum Bertha are un gol care nu poate fi umplut. Nimic nu va putea umple vreodată acel gol. Motorul acela funcționează neîncetat”, a explicat actrița.

În viziunea sa, Bertha poate avea momente de fericire, asemenea oricărui om, însă acestea sunt trecătoare, apărând în mijlocul unei permanente lupte pentru a obține ceea ce își dorește.

Citește și: Detaliul bizar pe care doar cei atenți l-au observat pe costumul macabru purtat de Heidi Klum de Halloween 2026

Ce ar vrea actorii să păstreze din Epoca de Aur în lumea de astăzi

Spre finalul conferinței, actorii au fost întrebați ce aspecte ale perioadei în care se desfășoară acțiunea serialului și-ar dori să mai existe în New York-ul contemporan. Răspunsurile au scos la iveală câteva lucruri aparent simple, dar care, în opinia lor, s-au pierdut sau au devenit tot mai rare în societatea modernă.

Denée Benton a vorbit despre respectul pentru arhitectură și pentru frumusețea detaliilor. Actrița a criticat tendința dezvoltărilor urbane contemporane de a înlocui clădirile cu personalitate cu construcții moderne, dominate de beton și de un aspect uniform.

„Cred că angajamentul față de arhitectura frumoasă. Toate noile proiecte de dezvoltare urbană care înlocuiesc cartierele vechi sunt atât de triste. Mă întreb: de ce vrem ca totul să arate ca niște nave spațiale din beton gri?”, a spus actrița.

Ea a remarcat că până și detaliile decorative ale clădirilor din acea perioadă reflectau timpul, atenția și creativitatea investite în realizarea lor. În opinia sa, societatea ar trebui să acorde mai multă importanță materialelor durabile, în locul celor concepute pentru a fi înlocuite rapid. Carrie Coon a completat observația, subliniind că materialele durabile sunt și o alegere mai bună pentru o planetă tot mai afectată de încălzirea globală.

Blake Ritson a avut un răspuns mult mai scurt, dar la fel de sugestiv: scrisul de mână. Actorul a mărturisit că adoră felul în care este reprezentat acesta în serial și a dezvăluit că producția a apelat la un caligraf pentru a crea un stil de scriere diferit pentru fiecare personaj.

În comparație, scrisul de mână din prezent i se pare dezamăgitor. Ritson a glumit spunând că nici măcar nu poate descifra scrisul părinților săi, înainte de a adăuga, cu umor, că propriul scris este unul frumos, pentru că el este o persoană specială.

Ben Ahlers a adus în discuție un aspect mai profund al vieții sociale din secolul al XIX-lea: implicarea în comunitate. Deși a recunoscut că societatea de atunci era guvernată de numeroase reguli, unele dintre ele opresive, actorul consideră că oamenii aveau un sentiment mai puternic al apartenenței și al responsabilității față de comunitatea din care făceau parte.

El a explicat că, în lipsa posibilităților moderne de izolare și de divertisment individual, oamenii erau mult mai implicați în viața locului în care trăiau. Chiar și cei bogați trebuiau să contribuie la dezvoltarea comunității dacă își doreau să beneficieze de anumite oportunități culturale. De exemplu, dacă voiau să meargă la operă, trebuiau să contribuie la finanțarea unei opere.

„Exista un fel de obligație de a participa la viața comunității, pentru că nu aveai cum să te retragi pur și simplu în propriul subsol, să te uiți la televizor și să comanzi mâncare la domiciliu”, a explicat actorul.

Ahlers consideră că această apropiere de comunitate a adus beneficii importante societății de atunci. Într-o lume în care oamenii nu erau atât de globalizați și nici atât de deconectați unii de ceilalți, exista un atașament mai puternic față de locul în care trăiau și față de oamenii din jur.

Dincolo de diferențele istorice, serialul continuă să vorbească despre probleme care nu și-au pierdut actualitatea: drepturile individuale, statutul femeilor, nevoia de apartenență și responsabilitatea față de comunitate.

Sezonul al patrulea din „Epoca de Aur” are premiera astăzi, 2 noiembrie, pe HBO Max, și va cuprinde opt episoade, lansate săptămânal.

Foto: HBO

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
GSP.ro
Concediată, a renunțat la cariera în sport și s-a alăturat unei platforme destinată adulților: „Mi-au spulberat visul”
Concediată, a renunțat la cariera în sport și s-a alăturat unei platforme destinată adulților: „Mi-au spulberat visul”
Click.ro
7 ani fără Leo Iorga. Ultimele lui cuvinte pentru familie: „Tati vă iubește!” Și-a ales singur mormântul din Bellu, în anul morții
7 ani fără Leo Iorga. Ultimele lui cuvinte pentru familie: „Tati vă iubește!” Și-a ales singur mormântul din Bellu, în anul morții
TV Mania
A reapărut după mult timp și a atras toate privirile! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, are 52 de ani, iar antrenorul a făcut o declarație despre femeia care i-a marcat viața. Vezi GALERIA FOTO!
A reapărut după mult timp și a atras toate privirile! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, are 52 de ani, iar antrenorul a făcut o declarație despre femeia care i-a marcat viața. Vezi GALERIA FOTO!
Redactia.ro
Au facut ravagii cu blana , dar explicatia e si mai si. De unde spune Marcel Ciolacu ca s-a achizitionat haina mult discutata
Au facut ravagii cu blana , dar explicatia e si mai si. De unde spune Marcel Ciolacu ca s-a achizitionat haina mult discutata
Citește și...
El este omul care l-a ajutat pe Reghecampf să-l refacă pe Drăguș la FCSB. Exclusiv
Cum scazi consumul centralei pe timpul nopții. La câte grade să setezi termostatul înainte de culcare
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Românii vor putea economisi diferit pentru pensie. Cum vor fi impozitați banii
Ce se întâmplă dacă apare mucegai în casă și îl ignori
Ce înseamnă termenii pe care îi auzi în avion: mayday, turbulență, holding
De ce se adună apă în frigider - cauze și rezolvare rapidă
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
EXCLUSIV. Imagini necenzurate de la paranghelia PSD de la Timişoara

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dani Oțil comentează palma pe care Valerie Lungu i-a dat-o lui Alex Gîlcă la Asia Express 2026: „Îi clănțăne și acum dinții”
Dani Oțil comentează palma pe care Valerie Lungu i-a dat-o lui Alex Gîlcă la Asia Express 2026: „Îi clănțăne și acum dinții”
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Din ce material este fabricată și ce au transmis comercianții din Istanbul
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Din ce material este fabricată și ce au transmis comercianții din Istanbul
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
E oficial! Începe "Dansez pentru tine!". Cum s-au filmat Andreea Esca, Alexia Eram și Iulia Vântur în India. Clipul cu aproape 800.000 de vizualizări a făcut senzație
E oficial! Începe "Dansez pentru tine!". Cum s-au filmat Andreea Esca, Alexia Eram și Iulia Vântur în India. Clipul cu aproape 800.000 de vizualizări a făcut senzație
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini de la accidentul în care au fost implicați Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. A fost solicitat elicopterul
Imagini de la accidentul în care au fost implicați Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. A fost solicitat elicopterul
Cine este și cum arată fosta soție a lui Marcel Ciolacu. Imagini rare cu Roxana Ciolacu
Cine este și cum arată fosta soție a lui Marcel Ciolacu. Imagini rare cu Roxana Ciolacu
Viorica de la Clejani, mesaj de dragoste pentru Fulgy, de ziua lui. Cum a trecut artista peste jignirile grele și episoadele dureroase din trecut
Viorica de la Clejani, mesaj de dragoste pentru Fulgy, de ziua lui. Cum a trecut artista peste jignirile grele și episoadele dureroase din trecut
Ionuț Chirilă se teme că fratele său ar putea fi înlăturat de la Vocea României: „Ar trebui să piardă”. Antrenorul a dezvăluit salariul lui Tudor Chirilă
Ionuț Chirilă se teme că fratele său ar putea fi înlăturat de la Vocea României: „Ar trebui să piardă”. Antrenorul a dezvăluit salariul lui Tudor Chirilă
Mihai Albu, cerut în căsătorie de soția lui: „Credea că e o glumă”. Când și cum i-a adresat Elena întrebarea
Mihai Albu, cerut în căsătorie de soția lui: „Credea că e o glumă”. Când și cum i-a adresat Elena întrebarea
Observator News
EXCLUSIV. Proprietara magazinului îl contrazice pe Ciolacu despre "blana de 500 de euro"
EXCLUSIV. Proprietara magazinului îl contrazice pe Ciolacu despre "blana de 500 de euro"
Libertatea pentru Femei
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. Tocmai au anulat nunta. De la Miss Buzău, la relații cu nume mari din politică
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. Tocmai au anulat nunta. De la Miss Buzău, la relații cu nume mari din politică
Cine e și cu ce se ocupă Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis. Numele ei, pe buzele tuturor după botezul grandios de la Timișoara
Cine e și cu ce se ocupă Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis. Numele ei, pe buzele tuturor după botezul grandios de la Timișoara
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Au facut ravagii cu blana , dar explicatia e si mai si. De unde spune Marcel Ciolacu ca s-a achizitionat haina mult discutata
Au facut ravagii cu blana , dar explicatia e si mai si. De unde spune Marcel Ciolacu ca s-a achizitionat haina mult discutata
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medicina anului 2030, tehnologia și inteligența artificială, în centrul Conferinței Naționale MedLife
Medicina anului 2030, tehnologia și inteligența artificială, în centrul Conferinței Naționale MedLife
Patriarhul Daniel avertizează: „Iadul sau raiul încep încă din lumea aceasta în sufletul nostru”. Ce ne poate condamna după moarte
Patriarhul Daniel avertizează: „Iadul sau raiul încep încă din lumea aceasta în sufletul nostru”. Ce ne poate condamna după moarte
Un nou medicament pentru slăbit face furori! Participanții au pierdut 12,7% din greutate chiar și cu doza minimă
Un nou medicament pentru slăbit face furori! Participanții au pierdut 12,7% din greutate chiar și cu doza minimă
Se caută medici pentru 8 funcții de conducere! Ce specializări sunt vizate și până când se pot depune dosarele
Se caută medici pentru 8 funcții de conducere! Ce specializări sunt vizate și până când se pot depune dosarele
TV Mania
A reapărut după mult timp și a atras toate privirile! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, are 52 de ani, iar antrenorul a făcut o declarație despre femeia care i-a marcat viața. Vezi GALERIA FOTO!
A reapărut după mult timp și a atras toate privirile! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, are 52 de ani, iar antrenorul a făcut o declarație despre femeia care i-a marcat viața. Vezi GALERIA FOTO!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, experiență de neuitat la Londra! Actrița a avut parte de un moment la care nici acum nu-i vine să creadă! Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, experiență de neuitat la Londra! Actrița a avut parte de un moment la care nici acum nu-i vine să creadă! Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Libertatea
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
România, promovată pe postul BBC World News: trei spoturi realizate cu britanicul Charlie Ottley sunt difuzate în noiembrie, pentru atragerea turiștilor străini
România, promovată pe postul BBC World News: trei spoturi realizate cu britanicul Charlie Ottley sunt difuzate în noiembrie, pentru atragerea turiștilor străini
Cod portocaliu emis de ANM, ploi de până la 90 l/mp, ninsori, strat de zăpadă și viscol la munte până miercuri. Noi avertizări de vreme severă în România
Cod portocaliu emis de ANM, ploi de până la 90 l/mp, ninsori, strat de zăpadă și viscol la munte până miercuri. Noi avertizări de vreme severă în România
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton