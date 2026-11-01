  MENIU  
Home > Divertisment > Inedit > Ce înseamnă termenii pe care îi auzi în avion: mayday, turbulență, holding

Ce înseamnă termenii pe care îi auzi în avion: mayday, turbulență, holding

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Călătoria cu avionul este una dintre cele mai rapide și confortabile modalități de a ajunge la destinații aflate la sute sau chiar mii de kilometri distanță. În câteva ore poți ajunge într-o altă țară, poți descoperi un oraș nou sau poți traversa continente fără să pierzi zile întregi pe drum. Pentru mulți oameni, avionul a devenit o parte obișnuită a vacanțelor, a călătoriilor de serviciu sau a vizitelor la familie.

Cu toate acestea, experiența poate fi uneori intimidantă, mai ales pentru cei care nu călătoresc frecvent. Pe lângă procedurile din aeroport, există numeroase cuvinte și expresii pe care pasagerii le aud în anunțurile de la bord sau în discuțiile dintre piloți și controlorii de trafic aerian.

Multe dintre aceste cuvinte provin din limba engleză și au devenit adevărate neologisme ale călătoriei moderne. Mayday, turbulence, holding, boarding, gate, taxiing, take-off, landing, go-around, final approach sau overhead compartment sunt doar câteva dintre expresiile pe care le poți întâlni.

Unele se referă la proceduri absolut normale, altele descriu situații speciale, iar câteva sunt folosite în cazuri de urgență. Iată ce înseamnă cei mai cunoscuți termeni și de ce îi auzi în avion.

La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
Recomandarea zilei

Ce înseamnă „mayday” în aviație

9 lucruri ciudate care se întâmplă cu corpul tău atunci când zbori cu avionul

Unul dintre cele mai cunoscute cuvinte din aviație este „mayday”. Atunci când un pasager îl aude, este firesc să se gândească imediat la o situație gravă. Și, într-adevăr, termenul este folosit pentru a transmite un mesaj de primejdie sau urgență gravă.

„Mayday” este un apel internațional de urgență utilizat în comunicațiile radio. Cuvântul este pronunțat de regulă de trei ori – „Mayday, Mayday, Mayday” – pentru ca mesajul să fie cât mai clar și să nu poată fi confundat cu alte comunicări. Este folosit atunci când aeronava sau persoanele aflate la bord se confruntă cu o situație care pune în pericol viața și necesită intervenție imediată.

O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci 19 ani și lucra la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! Ai ghicit cine e?
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci 19 ani și lucra la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! Ai ghicit cine e?
Recomandarea zilei

Poate fi vorba, de exemplu, despre o problemă tehnică majoră, o avarie gravă, un incendiu la bord sau o altă situație în care avionul nu mai poate continua zborul în condiții normale. Este important de știut însă că „mayday” nu este un cuvânt pe care pasagerii îl aud în mod obișnuit. Comunicarea dintre piloți și controlorii de trafic aerian se desfășoară în principal pe canale radio, iar pasagerii nu aud în mod normal aceste conversații.

De asemenea, existența unei probleme tehnice nu înseamnă automat că pilotul va declara „mayday”. Există mai multe niveluri de urgență, iar echipajul decide ce procedură este potrivită în funcție de situație.

De unde vine cuvântul „mayday”?

Termenul are o origine interesantă. El provine din expresia franceză „m’aider”, asociată cu „veniți să mă ajutați” sau „ajutați-mă”, și a fost adoptat ca apel radio internațional de urgență. Așadar, dacă întâlnești expresia într-un film sau într-un documentar despre aviație, trebuie să știi că nu este un simplu sinonim pentru „problemă”. Este un apel oficial de primejdie.

Ce înseamnă „turbulență” și de ce se mișcă avionul

Turbulența este probabil unul dintre cele mai cunoscute fenomene întâlnite de pasageri. Este senzația aceea în care avionul începe să se miște, să vibreze sau să aibă mici schimbări de altitudine și direcție, ceea ce îi poate speria pe cei aflați la bord.

Pe scurt, turbulența apare atunci când avionul traversează zone în care fluxul de aer este neregulat. Aerul nu este întotdeauna perfect calm. La altitudini mari există curenți de aer, schimbări de temperatură și presiune, fronturi atmosferice și alte fenomene care pot modifica modul în care se deplasează aeronava.

În timpul unei turbulențe, pasagerii pot avea impresia că avionul „cade”. De cele mai multe ori, însă, senzația este mult mai dramatică decât mișcarea reală a aeronavei. Există mai multe tipuri de turbulență, iar intensitatea poate varia de la ușoară la severă. Cele mai multe episoade întâlnite în timpul zborurilor comerciale sunt ușoare sau moderate.

De ce este important să ai centura pusă

Chiar dacă turbulența nu reprezintă, în majoritatea cazurilor, un pericol pentru aeronava în sine, ea poate fi periculoasă pentru pasagerii care nu au centura pusă. O mișcare bruscă poate ridica o persoană de pe scaun, iar aceasta se poate lovi de tavan, de compartimentele pentru bagaje sau de alte obiecte.

De aceea, recomandarea este simplă: ține centura de siguranță prinsă cât timp stai pe scaun, inclusiv atunci când semnul luminos pentru centură este stins, dacă este posibil. Dacă pilotul anunță că urmează o zonă cu turbulențe, echipajul de cabină poate întrerupe serviciul de masă sau de băuturi și le poate cere pasagerilor să rămână pe loc.

Ce înseamnă „holding” când călătorești cu avionul

riscuri-cand-zbori-cu-avionul

Un alt termen care poate părea misterios este „holding”. În aviație, „holding” desemnează o procedură de așteptare în aer. Cu alte cuvinte, avionul nu aterizează imediat, ci urmează o rută stabilită și așteaptă până când primește permisiunea de a continua.

Imaginează-ți că la aeroport există foarte multe avioane care vor să aterizeze în același timp. Controlorii de trafic aerian trebuie să le organizeze astfel încât aeronavele să păstreze distanțele de siguranță. Într-o asemenea situație, un avion poate fi direcționat într-o zonă de așteptare, unde va zbura pe o rută prestabilită, de obicei sub forma unei bucle. Aceasta este procedura de holding.

De ce intră un avion în holding?

Există mai multe motive. Unul dintre ele poate fi traficul foarte aglomerat. Dacă pista este ocupată sau există prea multe aeronave care așteaptă aterizarea, unele avioane pot fi nevoite să aștepte în aer.

Un alt motiv poate fi vremea. Dacă vizibilitatea este redusă, există furtuni sau condițiile de aterizare se schimbă temporar, controlorii pot decide să amâne apropierea unor aeronave. Uneori, avionul poate intra în holding și din cauza unei probleme temporare la aeroport, cum ar fi închiderea unei piste sau necesitatea de a acorda prioritate unei alte aeronave.

Așadar, dacă auzi că avionul „is holding”, nu înseamnă automat că există o problemă tehnică. De cele mai multe ori este pur și simplu o procedură de gestionare a traficului aerian.

Alte expresii din aviație pe care trebuie să le cunoști

Ce înseamnă „boarding”

Boarding este unul dintre termenii pe care îi vei auzi cel mai des într-un aeroport. Înseamnă îmbarcare. Atunci când pe ecran apare „Boarding”, înseamnă că pasagerii pot începe să urce în avion. De obicei, procesul începe cu anumite categorii de pasageri, precum cei care au nevoie de asistență, familiile cu copii mici sau pasagerii care au prioritate, după care sunt chemate celelalte grupuri.

„Gate” este poarta de îmbarcare. Pe bilet sau pe ecranele aeroportului vei găsi numărul porții de la care pleacă avionul. Este important să verifici periodic ecranele, deoarece poarta se poate schimba.

Ce înseamnă „gate”

Gate înseamnă poarta de îmbarcare. Este locul din aeroport unde pasagerii așteaptă înainte de a urca în avion. Unele porți sunt conectate direct la avion printr-un tunel telescopic, numit frecvent jet bridge sau boarding bridge. În alte situații, pasagerii sunt transportați cu autobuzul până la aeronavă.

„Take-off” și „landing”: decolare și aterizare

Take-off înseamnă decolare, momentul în care avionul părăsește pista și începe să urce. Landing înseamnă aterizare, adică momentul în care aeronava coboară către aeroport și ia contact cu pista.

Sunt două dintre cele mai importante faze ale zborului și sunt momentele în care pasagerilor li se solicită în mod special să respecte instrucțiunile echipajului.

Ce înseamnă „taxiing”

Un termen care poate crea confuzie este taxiing. Nu are legătură cu taxiurile din oraș. În aviație, „taxiing” înseamnă deplasarea avionului pe suprafața aeroportului, înainte de decolare sau după aterizare.

Avionul se poate deplasa lent de la poarta de îmbarcare către pista de decolare sau, după aterizare, de la pistă către zona în care pasagerii vor coborî.

Ce este „runway”

Runway înseamnă pistă de decolare și aterizare. Este suprafața special amenajată pe care avioanele accelerează pentru decolare și pe care aterizează.

La aeroporturile mari există mai multe piste, iar controlorii stabilesc care dintre ele este folosită în funcție de trafic, vânt și condițiile operaționale.

Ce înseamnă „final approach”

Final approach înseamnă apropierea finală pentru aterizare. Este ultima parte a procedurii de apropiere, atunci când avionul se aliniază cu pista și începe etapa finală înainte de aterizare.

Este unul dintre motivele pentru care, în această fază, echipajul le cere pasagerilor să fie așezați și să aibă centurile fixate.

Ce este „go-around”

Un termen care poate suna alarmant este go-around. Înseamnă că avionul renunță temporar la aterizare și efectuează o nouă apropiere. Decizia poate fi luată din numeroase motive: condiții meteo nefavorabile, o pistă care nu este liberă, o apropiere care nu este suficient de stabilă sau alte motive operaționale.

Go-around este o procedură normală de siguranță. Pilotul poate decide că aterizarea nu este potrivită în acel moment și poate relua procedura. Prin urmare, dacă avionul accelerează din nou și începe să urce în loc să aterizeze, nu înseamnă automat că s-a produs o defecțiune. Poate fi pur și simplu o decizie preventivă și controlată.

Ce înseamnă „captain” și „first officer”

În cabina de pilotaj vei întâlni doi termeni importanți. Captain este comandantul aeronavei, pilotul care are responsabilitatea finală asupra zborului. First officer este copilotul.

Ambii sunt piloți instruiți și calificați, iar responsabilitățile lor sunt stabilite prin procedurile companiei aeriene și regulile de operare.

„Cabin crew” și „flight attendant”

stewardesa-pregatita-pentru-decolarea-avionului

Cabin crew înseamnă echipajul de cabină, adică persoanele care se ocupă de siguranța și confortul pasagerilor. Flight attendant este termenul englezesc pentru însoțitor de bord, steward sau stewardesă.

Rolul echipajului de cabină nu se rezumă la servirea mâncării și a băuturilor. Membrii echipajului sunt instruiți în proceduri de siguranță, evacuare, prim ajutor și gestionarea diferitelor situații care pot apărea în timpul zborului.

Ce înseamnă „overhead compartment”

Dacă auzi expresia overhead compartment, este vorba despre compartimentele aflate deasupra scaunelor, unde pasagerii își pot depozita fiecare bagajul de mână. În română le putem numi simplu compartimentele pentru bagajele de mână.

Este important ca obiectele depozitate aici să fie bine închise și să respecte regulile companiei aeriene privind dimensiunile și greutatea bagajului.

Ce înseamnă „fasten your seatbelt”

Probabil ai auzit deja celebra expresie „fasten your seatbelt”. Înseamnă „prindeți-vă centura de siguranță”. Atunci când apare semnul luminos pentru centură sau când echipajul face acest anunț, pasagerii trebuie să își fixeze centurile și să rămână așezați.

Ce înseamnă „cabin pressure”

Cabin pressure înseamnă presiunea din cabina avionului. La altitudini mari, presiunea atmosferică este prea scăzută pentru ca oamenii să poată respira normal fără măsuri speciale. Din acest motiv, aeronavele comerciale sunt presurizate.

Dacă apare o problemă legată de presurizare, procedurile de siguranță prevăd măsuri precise, iar pasagerii pot fi instruiți să folosească măștile de oxigen.

Ce înseamnă „emergency exit”

Emergency exit înseamnă ieșire de urgență. Înainte de decolare, pasagerii din avion trebuie să acorde atenție demonstrației de siguranță și să știe unde se află cele mai apropiate ieșiri de urgență.

Un alt termen important este emergency landing, care înseamnă aterizare de urgență. Este o aterizare realizată în condiții speciale, atunci când continuarea zborului conform planului nu mai este cea mai sigură variantă.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
GSP.ro
Chinezii au oferit imaginile zilei! Scenografie impresionantă pentru un român » 7 goluri și două eliminări în duelul cu Stanciu
Chinezii au oferit imaginile zilei! Scenografie impresionantă pentru un român » 7 goluri și două eliminări în duelul cu Stanciu
Click.ro
Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic”
Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic”
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Redactia.ro
Momente de coșmar pentru Ilinca Simion. Ce a pățit soția lui George Simion. Femeia este însărcinată în 34 de săptămâni
Momente de coșmar pentru Ilinca Simion. Ce a pățit soția lui George Simion. Femeia este însărcinată în 34 de săptămâni

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum trăiește Mircea Solcanu dintr-o pensie de 2.080 de lei. "Dumnezeu poartă de grijă!" Dezvăluirile emoționante ale fostului prezentator TV
Cum trăiește Mircea Solcanu dintr-o pensie de 2.080 de lei. "Dumnezeu poartă de grijă!" Dezvăluirile emoționante ale fostului prezentator TV
Cine e iubitul Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Denis Bătrînu este videograf și are o relație specială cu fiul artistei
Cine e iubitul Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Denis Bătrînu este videograf și are o relație specială cu fiul artistei
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
De ce ies mereu împreună? Ramona Olaru explică legătura dintre ea și Aris Eram: Motivul real pentru care fiul Andreei Esca o însoțește la evenimente: „L-a învățat soră-sa să..."
De ce ies mereu împreună? Ramona Olaru explică legătura dintre ea și Aris Eram: Motivul real pentru care fiul Andreei Esca o însoțește la evenimente: „L-a învățat soră-sa să..."
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Ce vezi săptămâna viitoare la Insula Iubirii. Ce cuplu părăsește emisiunea. Anunțul neașteptat făcut de Radu
Ce vezi săptămâna viitoare la Insula Iubirii. Ce cuplu părăsește emisiunea. Anunțul neașteptat făcut de Radu
Horoscop săptămânal 2–8 noiembrie 2026. Două zodii au noroc la bani, iar o alta primește o veste care îi schimbă planurile!
Horoscop săptămânal 2–8 noiembrie 2026. Două zodii au noroc la bani, iar o alta primește o veste care îi schimbă planurile!
Horoscop 2 noiembrie 2026. Zodiile care vor avea parte de o dezamăgire la început de săptămână
Horoscop 2 noiembrie 2026. Zodiile care vor avea parte de o dezamăgire la început de săptămână
Cum își cresc Antonia și Alex Velea băieții: „Am mustrări de conștiință”
Cum își cresc Antonia și Alex Velea băieții: „Am mustrări de conștiință”
Horoscop 1 noiembrie 2026. Un adevăr incomod poate schimba planurile a două zodii
Horoscop 1 noiembrie 2026. Un adevăr incomod poate schimba planurile a două zodii
Observator News
Mănânci cât vrei cu 45 de lei. Restaurantele "all you can eat", tot mai căutate de români
Mănânci cât vrei cu 45 de lei. Restaurantele "all you can eat", tot mai căutate de români
Libertatea pentru Femei
Îi recunoști? Din păcate, el a murit de tânăr și ne-a rupt inimile, dar uite ce s-a aflat acum despre ea, actrița pe care o urmăream zilnic în serialul adolescenței noastre. Incredibil, dar adevărat! Are 67 de ani și…
Îi recunoști? Din păcate, el a murit de tânăr și ne-a rupt inimile, dar uite ce s-a aflat acum despre ea, actrița pe care o urmăream zilnic în serialul adolescenței noastre. Incredibil, dar adevărat! Are 67 de ani și…
Sorin Grindeanu, naş de botez în familia lui Alfred Simonis, dar cine este și cu ce se ocupă nașa Mihaela Grindeanu? „Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar certați. Suntem..."
Sorin Grindeanu, naş de botez în familia lui Alfred Simonis, dar cine este și cu ce se ocupă nașa Mihaela Grindeanu? „Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar certați. Suntem..."
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Momente de coșmar pentru Ilinca Simion. Ce a pățit soția lui George Simion. Femeia este însărcinată în 34 de săptămâni
Momente de coșmar pentru Ilinca Simion. Ce a pățit soția lui George Simion. Femeia este însărcinată în 34 de săptămâni
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cancerul de colon crește alarmant la o categorie neașteptată de pacienți. Cazurile s-au înmulțit de șase ori, iar medicii caută explicații
Cancerul de colon crește alarmant la o categorie neașteptată de pacienți. Cazurile s-au înmulțit de șase ori, iar medicii caută explicații
Cancerul pancreatic ar putea fi depistat cu peste un an înainte de diagnostic. Inteligența artificială a descoperit semne invizibile pentru medici
Cancerul pancreatic ar putea fi depistat cu peste un an înainte de diagnostic. Inteligența artificială a descoperit semne invizibile pentru medici
Cât timp poți păstra carnea în congelator fără să-și piardă gustul. Greșeala care îi poate schimba textura
Cât timp poți păstra carnea în congelator fără să-și piardă gustul. Greșeala care îi poate schimba textura
Trei zodii lasă în urmă o perioadă grea de la 1 noiembrie 2026. Urmează o schimbare majoră!
Trei zodii lasă în urmă o perioadă grea de la 1 noiembrie 2026. Urmează o schimbare majoră!
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
Libertatea
Schimbare la taloanele de pensii, în noiembrie. Cum arată taloanele mov cu cod QR pe care le vor primi pensionarii
Schimbare la taloanele de pensii, în noiembrie. Cum arată taloanele mov cu cod QR pe care le vor primi pensionarii
ANM anunță ploi de peste 50 l/mp și strat de zăpadă de până la 25 cm: cinci județe, sub cod galben de vreme severă până duminică dimineață
ANM anunță ploi de peste 50 l/mp și strat de zăpadă de până la 25 cm: cinci județe, sub cod galben de vreme severă până duminică dimineață
Permisul auto, reguli noi din 6 noiembrie. Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de sănătate, dependență de alcool sau afecțiuni de vedere
Permisul auto, reguli noi din 6 noiembrie. Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de sănătate, dependență de alcool sau afecțiuni de vedere
National Geographic a desemnat destinațiile anului 2027, iar una dintre ele se află la 700 km de România: „Un sat pescăresc mic, dar plin de farmec”
National Geographic a desemnat destinațiile anului 2027, iar una dintre ele se află la 700 km de România: „Un sat pescăresc mic, dar plin de farmec”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton