Ce înseamnă termenii pe care îi auzi în avion: mayday, turbulență, holding

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Călătoria cu avionul este una dintre cele mai rapide și confortabile modalități de a ajunge la destinații aflate la sute sau chiar mii de kilometri distanță. În câteva ore poți ajunge într-o altă țară, poți descoperi un oraș nou sau poți traversa continente fără să pierzi zile întregi pe drum. Pentru mulți oameni, avionul a devenit o parte obișnuită a vacanțelor, a călătoriilor de serviciu sau a vizitelor la familie.

Cu toate acestea, experiența poate fi uneori intimidantă, mai ales pentru cei care nu călătoresc frecvent. Pe lângă procedurile din aeroport, există numeroase cuvinte și expresii pe care pasagerii le aud în anunțurile de la bord sau în discuțiile dintre piloți și controlorii de trafic aerian.

Multe dintre aceste cuvinte provin din limba engleză și au devenit adevărate neologisme ale călătoriei moderne. Mayday, turbulence, holding, boarding, gate, taxiing, take-off, landing, go-around, final approach sau overhead compartment sunt doar câteva dintre expresiile pe care le poți întâlni.

Unele se referă la proceduri absolut normale, altele descriu situații speciale, iar câteva sunt folosite în cazuri de urgență. Iată ce înseamnă cei mai cunoscuți termeni și de ce îi auzi în avion.

Ce înseamnă „mayday” în aviație

Unul dintre cele mai cunoscute cuvinte din aviație este „mayday”. Atunci când un pasager îl aude, este firesc să se gândească imediat la o situație gravă. Și, într-adevăr, termenul este folosit pentru a transmite un mesaj de primejdie sau urgență gravă.

„Mayday” este un apel internațional de urgență utilizat în comunicațiile radio. Cuvântul este pronunțat de regulă de trei ori – „Mayday, Mayday, Mayday” – pentru ca mesajul să fie cât mai clar și să nu poată fi confundat cu alte comunicări. Este folosit atunci când aeronava sau persoanele aflate la bord se confruntă cu o situație care pune în pericol viața și necesită intervenție imediată.

Poate fi vorba, de exemplu, despre o problemă tehnică majoră, o avarie gravă, un incendiu la bord sau o altă situație în care avionul nu mai poate continua zborul în condiții normale. Este important de știut însă că „mayday” nu este un cuvânt pe care pasagerii îl aud în mod obișnuit. Comunicarea dintre piloți și controlorii de trafic aerian se desfășoară în principal pe canale radio, iar pasagerii nu aud în mod normal aceste conversații.

De asemenea, existența unei probleme tehnice nu înseamnă automat că pilotul va declara „mayday”. Există mai multe niveluri de urgență, iar echipajul decide ce procedură este potrivită în funcție de situație.

De unde vine cuvântul „mayday”?

Termenul are o origine interesantă. El provine din expresia franceză „m’aider”, asociată cu „veniți să mă ajutați” sau „ajutați-mă”, și a fost adoptat ca apel radio internațional de urgență. Așadar, dacă întâlnești expresia într-un film sau într-un documentar despre aviație, trebuie să știi că nu este un simplu sinonim pentru „problemă”. Este un apel oficial de primejdie.

Ce înseamnă „turbulență” și de ce se mișcă avionul

Turbulența este probabil unul dintre cele mai cunoscute fenomene întâlnite de pasageri. Este senzația aceea în care avionul începe să se miște, să vibreze sau să aibă mici schimbări de altitudine și direcție, ceea ce îi poate speria pe cei aflați la bord.

Pe scurt, turbulența apare atunci când avionul traversează zone în care fluxul de aer este neregulat. Aerul nu este întotdeauna perfect calm. La altitudini mari există curenți de aer, schimbări de temperatură și presiune, fronturi atmosferice și alte fenomene care pot modifica modul în care se deplasează aeronava.

În timpul unei turbulențe, pasagerii pot avea impresia că avionul „cade”. De cele mai multe ori, însă, senzația este mult mai dramatică decât mișcarea reală a aeronavei. Există mai multe tipuri de turbulență, iar intensitatea poate varia de la ușoară la severă. Cele mai multe episoade întâlnite în timpul zborurilor comerciale sunt ușoare sau moderate.

De ce este important să ai centura pusă

Chiar dacă turbulența nu reprezintă, în majoritatea cazurilor, un pericol pentru aeronava în sine, ea poate fi periculoasă pentru pasagerii care nu au centura pusă. O mișcare bruscă poate ridica o persoană de pe scaun, iar aceasta se poate lovi de tavan, de compartimentele pentru bagaje sau de alte obiecte.

De aceea, recomandarea este simplă: ține centura de siguranță prinsă cât timp stai pe scaun, inclusiv atunci când semnul luminos pentru centură este stins, dacă este posibil. Dacă pilotul anunță că urmează o zonă cu turbulențe, echipajul de cabină poate întrerupe serviciul de masă sau de băuturi și le poate cere pasagerilor să rămână pe loc.

Ce înseamnă „holding” când călătorești cu avionul

Un alt termen care poate părea misterios este „holding”. În aviație, „holding” desemnează o procedură de așteptare în aer. Cu alte cuvinte, avionul nu aterizează imediat, ci urmează o rută stabilită și așteaptă până când primește permisiunea de a continua.

Imaginează-ți că la aeroport există foarte multe avioane care vor să aterizeze în același timp. Controlorii de trafic aerian trebuie să le organizeze astfel încât aeronavele să păstreze distanțele de siguranță. Într-o asemenea situație, un avion poate fi direcționat într-o zonă de așteptare, unde va zbura pe o rută prestabilită, de obicei sub forma unei bucle. Aceasta este procedura de holding.

De ce intră un avion în holding?

Există mai multe motive. Unul dintre ele poate fi traficul foarte aglomerat. Dacă pista este ocupată sau există prea multe aeronave care așteaptă aterizarea, unele avioane pot fi nevoite să aștepte în aer.

Un alt motiv poate fi vremea. Dacă vizibilitatea este redusă, există furtuni sau condițiile de aterizare se schimbă temporar, controlorii pot decide să amâne apropierea unor aeronave. Uneori, avionul poate intra în holding și din cauza unei probleme temporare la aeroport, cum ar fi închiderea unei piste sau necesitatea de a acorda prioritate unei alte aeronave.

Așadar, dacă auzi că avionul „is holding”, nu înseamnă automat că există o problemă tehnică. De cele mai multe ori este pur și simplu o procedură de gestionare a traficului aerian.

Alte expresii din aviație pe care trebuie să le cunoști

Ce înseamnă „boarding”

Boarding este unul dintre termenii pe care îi vei auzi cel mai des într-un aeroport. Înseamnă îmbarcare. Atunci când pe ecran apare „Boarding”, înseamnă că pasagerii pot începe să urce în avion. De obicei, procesul începe cu anumite categorii de pasageri, precum cei care au nevoie de asistență, familiile cu copii mici sau pasagerii care au prioritate, după care sunt chemate celelalte grupuri.

„Gate” este poarta de îmbarcare. Pe bilet sau pe ecranele aeroportului vei găsi numărul porții de la care pleacă avionul. Este important să verifici periodic ecranele, deoarece poarta se poate schimba.

Ce înseamnă „gate”

Gate înseamnă poarta de îmbarcare. Este locul din aeroport unde pasagerii așteaptă înainte de a urca în avion. Unele porți sunt conectate direct la avion printr-un tunel telescopic, numit frecvent jet bridge sau boarding bridge. În alte situații, pasagerii sunt transportați cu autobuzul până la aeronavă.

„Take-off” și „landing”: decolare și aterizare

Take-off înseamnă decolare, momentul în care avionul părăsește pista și începe să urce. Landing înseamnă aterizare, adică momentul în care aeronava coboară către aeroport și ia contact cu pista.

Sunt două dintre cele mai importante faze ale zborului și sunt momentele în care pasagerilor li se solicită în mod special să respecte instrucțiunile echipajului.

Ce înseamnă „taxiing”

Un termen care poate crea confuzie este taxiing. Nu are legătură cu taxiurile din oraș. În aviație, „taxiing” înseamnă deplasarea avionului pe suprafața aeroportului, înainte de decolare sau după aterizare.

Avionul se poate deplasa lent de la poarta de îmbarcare către pista de decolare sau, după aterizare, de la pistă către zona în care pasagerii vor coborî.

Ce este „runway”

Runway înseamnă pistă de decolare și aterizare. Este suprafața special amenajată pe care avioanele accelerează pentru decolare și pe care aterizează.

La aeroporturile mari există mai multe piste, iar controlorii stabilesc care dintre ele este folosită în funcție de trafic, vânt și condițiile operaționale.

Ce înseamnă „final approach”

Final approach înseamnă apropierea finală pentru aterizare. Este ultima parte a procedurii de apropiere, atunci când avionul se aliniază cu pista și începe etapa finală înainte de aterizare.

Este unul dintre motivele pentru care, în această fază, echipajul le cere pasagerilor să fie așezați și să aibă centurile fixate.

Ce este „go-around”

Un termen care poate suna alarmant este go-around. Înseamnă că avionul renunță temporar la aterizare și efectuează o nouă apropiere. Decizia poate fi luată din numeroase motive: condiții meteo nefavorabile, o pistă care nu este liberă, o apropiere care nu este suficient de stabilă sau alte motive operaționale.

Go-around este o procedură normală de siguranță. Pilotul poate decide că aterizarea nu este potrivită în acel moment și poate relua procedura. Prin urmare, dacă avionul accelerează din nou și începe să urce în loc să aterizeze, nu înseamnă automat că s-a produs o defecțiune. Poate fi pur și simplu o decizie preventivă și controlată.

Ce înseamnă „captain” și „first officer”

În cabina de pilotaj vei întâlni doi termeni importanți. Captain este comandantul aeronavei, pilotul care are responsabilitatea finală asupra zborului. First officer este copilotul.

Ambii sunt piloți instruiți și calificați, iar responsabilitățile lor sunt stabilite prin procedurile companiei aeriene și regulile de operare.

„Cabin crew” și „flight attendant”

Cabin crew înseamnă echipajul de cabină, adică persoanele care se ocupă de siguranța și confortul pasagerilor. Flight attendant este termenul englezesc pentru însoțitor de bord, steward sau stewardesă.

Rolul echipajului de cabină nu se rezumă la servirea mâncării și a băuturilor. Membrii echipajului sunt instruiți în proceduri de siguranță, evacuare, prim ajutor și gestionarea diferitelor situații care pot apărea în timpul zborului.

Ce înseamnă „overhead compartment”

Dacă auzi expresia overhead compartment, este vorba despre compartimentele aflate deasupra scaunelor, unde pasagerii își pot depozita fiecare bagajul de mână. În română le putem numi simplu compartimentele pentru bagajele de mână.

Este important ca obiectele depozitate aici să fie bine închise și să respecte regulile companiei aeriene privind dimensiunile și greutatea bagajului.

Ce înseamnă „fasten your seatbelt”

Probabil ai auzit deja celebra expresie „fasten your seatbelt”. Înseamnă „prindeți-vă centura de siguranță”. Atunci când apare semnul luminos pentru centură sau când echipajul face acest anunț, pasagerii trebuie să își fixeze centurile și să rămână așezați.

Ce înseamnă „cabin pressure”

Cabin pressure înseamnă presiunea din cabina avionului. La altitudini mari, presiunea atmosferică este prea scăzută pentru ca oamenii să poată respira normal fără măsuri speciale. Din acest motiv, aeronavele comerciale sunt presurizate.

Dacă apare o problemă legată de presurizare, procedurile de siguranță prevăd măsuri precise, iar pasagerii pot fi instruiți să folosească măștile de oxigen.

Ce înseamnă „emergency exit”

Emergency exit înseamnă ieșire de urgență. Înainte de decolare, pasagerii din avion trebuie să acorde atenție demonstrației de siguranță și să știe unde se află cele mai apropiate ieșiri de urgență.

Un alt termen important este emergency landing, care înseamnă aterizare de urgență. Este o aterizare realizată în condiții speciale, atunci când continuarea zborului conform planului nu mai este cea mai sigură variantă.

Foto: Shutterstock

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