Ce trebuie să faci dacă găsești o comoară în România. Ce spune legea și ce recompensă primești

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Ideea de a descoperi o comoară ascunsă în pământ pare desprinsă dintr-un film de aventuri. În România, însă, astfel de descoperiri au devenit realitate pentru numeroși pasionați de istorie, mai ales după Revoluție, când detectoarele de metale au început să fie folosite tot mai mult de cei care sperau să găsească aur și comori prețioase.

De-a lungul anilor pe teritoriul țării au fost descoperite monede, vase vechi, bijuterii, obiecte din metale prețioase. Până și celebrele brățări dacice din aur au fost descoperite în zona Sarmizegetusa Regia de către căutătorii de comori. Acestea au ajuns în patrimoniul statului și sunt prezentate la Muzeul Național de Istorie a României din București. Potrivit muzeului, brățările dacice au fost descoperite în anii 1999-2001 în urma unor operațiuni ilegale de detecție, iar dintre cele 24 de brățări despre care există informații au fost recuperate până în prezent 13.

Dar ce se întâmplă dacă un om obișnuit găsește o monedă veche, un vas, o bijuterie sau chiar un tezaur? Poate păstra comoara? Trebuie să o dea statului? Și cât primește în schimb? Răspunsul se află în legislația privind protejarea patrimoniului cultural național.

Dacă găsești o comoară, nu înseamnă automat că îți aparține

Una dintre cele mai importante reguli este că o descoperire arheologică nu poate fi tratată ca un obiect obișnuit găsit pe proprietatea proprie. Dacă obiectul are valoare arheologică sau face parte din categoria bunurilor culturale mobile protejate de lege, persoana care îl descoperă are obligația de a anunța autoritățile și de a-l preda în termenul prevăzut de lege.

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil stabilește foarte clar această obligație. „Persoanele fizice care au descoperit în mod întâmplător bunuri (…) sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost făcută descoperirea.”

Cu alte cuvinte, dacă în timp ce lucrezi în grădină, faci o lucrare la casă sau te afli pe un teren și găsești ceea ce pare a fi un obiect foarte vechi, nu este recomandat să îl iei acasă și să încerci să îl vinzi.

Ce trebuie să faci în primele 72 de ore

Termenul de 72 de ore este esențial. Persoana care face descoperirea trebuie să predea bunul primarului localității în raza căreia a fost găsit. Mai departe, procedura este preluată de autorități.

Potrivit legii, primarul trebuie să anunțe serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 72 de ore și să ia măsuri pentru paza și conservarea bunurilor descoperite. Ulterior, bunurile trebuie predate serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în termen de 10 zile.

Ce se întâmplă cu comoara după ce o predai

După predare, obiectul nu este pur și simplu „luat” și uitat într-un depozit. Bunurile descoperite sunt evaluate de specialiști, iar valoarea lor este stabilită de experți acreditați ai serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii sau, după caz, de alți experți acreditați. Acest lucru este important deoarece recompensa nu se calculează după cât crede găsitorul că valorează comoara și nici după o eventuală valoare sentimentală.

Este nevoie de o evaluare oficială. În cazul unui tezaur arheologic, valoarea poate fi influențată nu doar de cantitatea de aur sau argint, ci și de vechimea obiectelor, de raritatea lor, de importanța istorică și valoarea culturală.

Cât primești dacă găsești o comoară

Aici apare partea care îi interesează cel mai mult pe cei care visează să găsească un tezaur. Legea prevede o recompensă pentru persoana care face o descoperire întâmplătoare și respectă procedura legală. Recompensa este de 30% din valoarea bunului, calculată în momentul acordării recompensei.

Legea mai prevede însă ceva important. În cazul descoperirilor arheologice considerate de valoare excepțională, se poate acorda o bonificație suplimentară de până la 15% din valoarea bunului.

Prin urmare, în situația maximă prevăzută de lege, recompensa și bonificația pot ajunge la 45% din valoarea stabilită oficial. Este motivul pentru care în presă apare frecvent informația că un „vânător de comori” poate primi până la 45% din valoarea unei descoperiri.

Exemplu: cât înseamnă 30% sau 45%

Pentru a înțelege mai ușor mecanismul, să presupunem că un tezaur este evaluat oficial la 100.000 de lei. În cazul unei recompense de 30%, găsitorul ar primi: 30.000 de lei.

Dacă descoperirea este considerată de valoare excepțională și se acordă și bonificația maximă de 15%, suma ar putea ajunge la: 45.000 de lei.

Este important de precizat că acel 15% suplimentar nu este automat. Legea spune că „se poate acorda” o bonificație de până la 15%, în funcție de caracterul excepțional al descoperirii.

În cât timp primești banii

Un alt aspect important este că recompensa nu trebuie confundată cu un premiu oferit pe loc. Legea stabilește că recompensele și eventualele bonificații sunt suportate din bugetul autorității competente, în funcție de instituția culturală în administrarea căreia ajung bunurile. Plata trebuie făcută în cel mult 18 luni de la data predării bunului.

Legea oferă chiar și o soluție în cazul în care plata nu este făcută în termen. Dacă autorul descoperirii nu primește recompensa în intervalul prevăzut, se poate adresa instanței. Actul normativ precizează că acțiunea este scutită de taxa judiciară de timbru.

De ce există recompensa de 30%

Sistemul de recompensare are și un scop practic. Autoritățile încearcă să încurajeze oamenii care găsesc accidental obiecte de patrimoniu să le predea și să anunțe descoperirea, în loc să le păstreze, să le ascundă sau să le vândă.

În ultimii ani, însă, au existat și cazuri în care detectoriștii au reclamat întârzieri sau probleme în acordarea recompenselor prevăzute de lege. Presa a relatat inclusiv despre persoane care au ajuns în instanță pentru a-și solicita drepturile.

În același timp, specialiștii atrag atenția că o descoperire arheologică nu înseamnă doar valoarea obiectului în sine. Locul în care este găsit un artefact poate fi la fel de important ca obiectul. Dacă o monedă este scoasă din pământ fără documentarea poziției sale, se pot pierde informații importante despre contextul arheologic.

Ce se întâmplă dacă găsești monede vechi?

Monedele sunt printre cele mai frecvente obiecte descoperite de pasionații de detecție. O monedă veche nu trebuie însă considerată automat un obiect pe care găsitorul îl poate păstra. Dacă este vorba despre un bun care intră în categoria patrimoniului cultural sau despre o descoperire arheologică întâmplătoare, se aplică obligațiile prevăzute de legislație.

În cazul unei descoperiri arheologice întâmplătoare, Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 prevede, de asemenea, obligația anunțării în termen de cel mult 72 de ore.

Ai voie să folosești detectorul de metale?

Da, însă există reguli clare. Deținerea detectoarelor de metale este reglementată, iar persoanele fizice și juridice care dețin astfel de aparate trebuie să obțină autorizația prevăzută de legislație și să se înregistreze la autoritățile competente. Mai mult, utilizarea detectoarelor în anumite zone este supusă unor reguli mult mai stricte.

Ordonanța nr. 43/2000 prevede că accesul cu detectoare de metal și folosirea lor în situri arheologice, zone de interes arheologic prioritar și zone cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai cu autorizarea prealabilă prevăzută de lege. Așadar, faptul că o persoană deține legal un detector nu înseamnă că îl poate folosi oriunde.

Detectorul de metale nu îți dă dreptul să sapi oriunde

Este una dintre cele mai importante diferențe pe care trebuie să le înțeleagă cei pasionați de „vânătoarea de comori”. Autorizația pentru deținerea unui detector nu echivalează cu o autorizație de cercetare arheologică.

În zonele protejate există reguli speciale, iar folosirea detectorului fără autorizația cerută de lege poate avea consecințe grave. În anumite situații prevăzute de OG nr. 43/2000, accesul și utilizarea detectoarelor în zonele cu patrimoniu arheologic reperat fără autorizarea prealabilă constituie infracțiune și poate atrage inclusiv confiscarea detectorului. De aceea, înainte de orice activitate de detecție, este esențial ca pasionații să verifice statutul juridic al zonei în care intenționează să caute.

Ce riști dacă ascunzi descoperirea?

Legea nu îi protejează pe cei care găsesc un obiect de patrimoniu și decid să îl păstreze în secret. Dimpotrivă, legislația prevede sancțiuni pentru neanunțarea descoperirilor arheologice în termenul stabilit, inclusiv amenzi și confiscarea bunurilor descoperite.

Cu alte cuvinte, încercarea de a obține un câștig mai mare prin vânzarea pe cont propriu a unui artefact poate transforma o descoperire norocoasă într-o problemă penală sau contravențională. Recompensa legală poate fi importantă, însă numai dacă sunt respectate regulile.

Comoara poate fi valoroasă chiar dacă nu este din aur

În imaginarul popular, o comoară înseamnă monede de aur, bijuterii și obiecte din metale prețioase. În realitate, valoarea arheologică nu este determinată exclusiv de material. Un vas ceramic, o unealtă, o monedă dintr-un metal comun sau un obiect aparent banal pot avea o importanță extraordinară pentru istorici și arheologi.

De aceea, nu este recomandat ca un obiect găsit în pământ să fie curățat agresiv, modificat sau deteriorat înainte de a fi văzut de specialiști. Și o piesă care pare lipsită de valoare poate fi o piesă importantă pentru istorie, chiar dacă nu este din aur sau argint.

Ce trebuie să faci concret dacă găsești o comoară

Dacă descoperi întâmplător un obiect care pare vechi sau de interes arheologic, cel mai sigur este să urmezi câțiva pași simpli:

Nu încerca să vinzi obiectul. Nu îl ascunde și nu continua să sapi în jurul lui fără să știi ce statut are zona. Notează locul exact în care a fost făcută descoperirea. Păstrează obiectul în condiții cât mai sigure, fără intervenții care l-ar putea deteriora. Anunță autoritățile în termenul legal de 72 de ore. Predă bunul conform procedurii prevăzute de lege. Păstrează documentele care dovedesc predarea.

Ultimul punct este important mai ales pentru eventualul drept la recompensă.

Foto: Shutterstock

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