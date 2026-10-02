De ce nu e bine să ții piciorul pe ambreiaj în trafic. Greșeala care îți strică mașina

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Un șofer bun nu este cel care circulă cu viteză sau cel care face depășiri la limită, ci acela care reușește să manevreze mașina în mod corect, în deplină siguranță, protejând în același timp componentele mecanice ale mașinii.

A conduce relaxat nu înseamnă să conduci neglijent. Din contră, un șofer atent își păstrează calmul, anticipează mișcările celorlalți participanți la trafic și folosește comenzile mașinii fără să se pună în pericol.

În aglomerație, tentația de a ține piciorul sprijinit pe ambreiaj poate părea o simplă comoditate, mai ales când traficul înaintează încet și trebuie să oprești și să pornești des. Totuși, acest obicei poate grăbi uzura unor componente importante și poate transforma, în timp, o deprindere aparent banală într-o cheltuială costisitoare.

La prima vedere, ambreiajul pare o pedală pe care o folosești doar pentru schimbarea vitezelor. În realitate, sistemul are un rol esențial în transmiterea puterii de la motor către roțile mașinii și trebuie utilizat cât mai precis. Când piciorul rămâne permanent pe pedală, chiar și fără să o apeși intenționat până la podea, există riscul ca mecanismul să fie solicitat inutil. În special în traficul aglomerat, folosirea repetată și incorectă a ambreiajului poate favoriza uzura prematură.

Anatomia comenzilor la picioare: Cele trei pedale și rolul ambreiajului

Pentru a înțelege cum poți proteja componentele mecanice ale unui autoturism dotat cu o transmisie manuală, este esențial să analizezi modul în care sunt structurate comenzile speciale amplasate la picioarele șoferului. O mașină echipată cu o cutie de viteze manuală dispune de trei pedale distincte, așezate de la stânga la dreapta într-o ordine devenită standard la nivel global: ambreiajul, frâna și accelerația.

Pedala din dreapta (Accelerația): Este acționată exclusiv cu piciorul drept și controlează fluxul de combustibil oferit motorului, determinând creșterea turației și a vitezei de deplasare.

Este acționată exclusiv cu piciorul drept și controlează fluxul de combustibil oferit motorului, determinând creșterea turației și a vitezei de deplasare. Pedala din mijloc (Frâna): Este acționată de asemenea doar cu piciorul drept și permite încetinirea sau oprirea completă a automobilului prin intermediul sistemului de frânare.

Este acționată de asemenea doar cu piciorul drept și permite încetinirea sau oprirea completă a automobilului prin intermediul sistemului de frânare. Pedala din stânga (Ambreiajul): Este acționată strict cu piciorul stâng și reprezintă elementul de legătură mecanică și decuplare dintre motorul vehiculului și cutia sa de viteze.

Ce este de fapt ambreiajul?

Din punct de vedere mecanic, ansamblul ambreiajului este un mecanism complex format din mai multe componente esențiale: placa de presiune, discul de ambreiaj, rulmentul de presiune și volanta.

Rolul său principal este de a transmite momentul motorului către cutia de viteze și, mai departe, către roțile motrice, dar și de a întrerupe temporar această transmisie atunci când schimbi treptele de viteză sau când oprești mașina pe loc cu motorul pornit.

Utilizarea corectă a ambreiajului necesită coordonare și finețe. Regula de aur a mașinilor cu transmisie manuală este extrem de simplă: pedala de ambreiaj se apasă ferm și complet până la capătul cursei atunci când dorești să introduci sau să scoți mașina dintr-o treaptă de viteză, după care se eliberează progresiv și cursiv în timp ce apeși ușor pedala de accelerație. Odată ce schimbarea treptei de viteză s-a încheiat complet și mașina se deplasează constant, piciorul stâng trebuie luat neapărat de pe pedală și așezat pe suportul special conceput din partea stângă a spațiului pentru picioare, numit rest-pad.

Marea greșeală din trafic: De ce nu trebuie să ții piciorul pe ambreiaj

Una dintre cele mai frecvente și dăunătoare deprinderi pe care le dezvoltă conducătorii auto, în special în aglomerația urbană și în blocajele rutiere, este menținerea piciorului stâng sprijinit pe pedala de ambreiaj în timpul mersului sau menținerea pedalei apăsate la semafor în timp ce mașina este în treapta întâi de viteză.

Chiar și o presiune extrem de ușoară exercitată involuntar de greutatea piciorului asupra pedalei este suficientă pentru a deplasa rulmentul de presiune și a reduce forța cu care placa de presiune apasă pe discul de ambreiaj. Acest fenomen produce o patinare minusculă, dar continuă, a discului de ambreiaj. Consecințele tehnice ale acestui obicei nociv sunt severe:

Uzură prematură a discului de ambreiaj: Frecarea continuă dintre discul de ambreiaj și volantă generează o căldură excesivă, ceea ce duce la arderea materialului de fricțiune de pe disc și la uzarea lui într-un timp record. Distrugerea rulmentului de presiune: Rulmentul este proiectat să funcționeze doar pentru câteva secunde, exact pe durata schimbării treptei de viteză. Dacă ții piciorul pe ambreiaj la semafor sau în mers, rulmentul rămâne sub sarcină continuă, se supraîncălzește, își pierde vaselina de lubrifiere și va începe să scoată zgomote puternice înainte de a se bloca definitiv. Uzarea volantei: Căldura extremă generată de patinarea constantă poate distruge suprafața de contact a volantei (mai ales la vehiculele moderne dotate cu volantă cu masă dublă), generând vibrații puternice și costuri uriase de reparație. Supraevaluarea consumului de combustibil: Când ambreiajul patinează parțial, o parte din energia produsă de motor se pierde sub formă de căldură umflată în loc să fie transmisă eficient roților, ducând la un consum crescut de carburant.

Pentru a evita aceste defecțiuni scumpe, la semafor sau în opriri prelungite trebuie să scoți întotdeauna maneta de viteze la punctul mort (la liber), să eliberezi complet pedala de ambreiaj și să folosești frâna de picior sau frâna de mână pentru a menține pe loc vehiculul.

Care este diferența la mașinile cu cutie automată

Pe măsură ce tehnologia auto a avansat, un număr tot mai mare de șoferi optează pentru vehicule echipate cu transmisie automată și scapă de bătăile de cap legate de operarea ambreiajului. O mașină cu cutie automată simplifică considerabil interacțiunea fizică dintre conducător și vehicul, oferind un nivel superior de confort în aglomerația urbană.

Spre deosebire de modelele manuale, automobilul cu transmisie automată dispune de doar două pedale la picioare: frâna (situată în stânga, fiind de obicei mai lată) și accelerația (situată în dreapta). Pedala de ambreiaj lipsește cu desăvârșire, deoarece schimbarea treptelor de viteză și cuplarea motorului se realizează automat de către un calculator și un sistem mecanic sau hidraulic integrat.

Regula de bază și absolut obligatorie pentru conducerea unei mașini cu cutie automată este că se folosește un singur picior: piciorul drept. Piciorul stâng nu trebuie să intervină niciodată sub nicio formă în acționarea pedalelor. El trebuie poziționat confortabil pe suportul fix din stânga și lăsat complet relaxat pe toată durata călătoriei. Folosirea ambelor picioare la o mașină automată (stângul pe frână și dreptul pe accelerație) este o greșeală periculoasă, deoarece în situații de urgență reflexele pot determina apăsarea simultană a ambelor pedale, ducând la pierderea controlului asupra mașinii sau la frânări violente neintenționate.

Maneta selectorului la o cutie automată are mai multe poziții principale pe care trebuie să le cunoști și să le folosești corect:

P (Park): Se folosește doar atunci când mașina este oprită complet și dorești să o parchezi. În această poziție, transmisia este blocată mecanic.

Se folosește doar atunci când mașina este oprită complet și dorești să o parchezi. În această poziție, transmisia este blocată mecanic. R (Reverse): Este treapta destinată mersului înapoi. Se cuplează exclusiv după ce mașina s-a oprit definitiv.

Este treapta destinată mersului înapoi. Se cuplează exclusiv după ce mașina s-a oprit definitiv. N (Neutral): Reprezintă punctul mort. Motorul este decuplat de la roți, dar transmisia nu este blocată. Se folosește în situații speciale, cum ar fi remorcarea.

Reprezintă punctul mort. Motorul este decuplat de la roți, dar transmisia nu este blocată. Se folosește în situații speciale, cum ar fi remorcarea. D (Drive): Este poziția standard pentru mersul înainte. Odată selectat modul D și eliberată pedala de frână, mașina va începe să ruleze lin, iar cutia va schimba automat treptele în funcție de viteză și apăsarea accelerației.

Modul corect de utilizare la pornire presupune apăsarea fermă a pedalei de frână cu piciorul drept, pornirea motorului din buton sau cheie, mutarea selectorului din poziția P în D (sau R), eliberarea frânei de mână și apoi eliberarea treptată a frânei de picior. Mașina va începe să ruleze ușor, moment în care poți muta lin piciorul drept pe accelerație. La opririle scurte de la semafor, nu este necesar să muți selectorul în N sau P; este suficient să menții piciorul drept pe frână.

Ghidul șoferului responsabil: cum să conduci prudent și tehnic corect

Pentru a deveni un șofer desăvârșit, care îmbină siguranța rutieră cu protejarea automobilului, este bine să aplici o serie de bune practici verificate în timpul fiecărei deplasări:

Anticiparea traficului din timp: Privește cât mai departe în față, nu doar la bara mașinii dinaintea ta. Dacă observi un semafor roșu sau o coloană de mașini care frânează la distanță, ia piciorul de pe accelerație și lasă mașina să ruleze în frână de motor. Vei reduce consumul de combustibil și vei proteja plăcuțele de frână.

Privește cât mai departe în față, nu doar la bara mașinii dinaintea ta. Dacă observi un semafor roșu sau o coloană de mașini care frânează la distanță, ia piciorul de pe accelerație și lasă mașina să ruleze în frână de motor. Vei reduce consumul de combustibil și vei proteja plăcuțele de frână. Postura corectă la volan: Reglează scaunul astfel încât, atunci când apeși pedala de ambreiaj sau de frână până la capăt, genunchiul să rămână ușor flexat, niciodată complet întins. Spatele trebuie să fie bine lipit de spătar, iar mâinile să țină volanul în poziția echivalentă limbilor de ceasornic 9 și 3.

Reglează scaunul astfel încât, atunci când apeși pedala de ambreiaj sau de frână până la capăt, genunchiul să rămână ușor flexat, niciodată complet întins. Spatele trebuie să fie bine lipit de spătar, iar mâinile să țină volanul în poziția echivalentă limbilor de ceasornic 9 și 3. Păstrarea distanței de siguranță: Menține întotdeauna o distanță suficientă față de vehiculul din față, adaptată la viteza de deplasare și la condițiile meteo. Regula celor două secunde pe uscat (și patru secunde pe carosabil umed sau alunecos) îți oferă timpul necesar de reacție fără a fi nevoie de frânări bruște.

Menține întotdeauna o distanță suficientă față de vehiculul din față, adaptată la viteza de deplasare și la condițiile meteo. Regula celor două secunde pe uscat (și patru secunde pe carosabil umed sau alunecos) îți oferă timpul necesar de reacție fără a fi nevoie de frânări bruște. Evitarea supraturării și subturnării motorului: Schimbă treptele de viteză la turațiile recomandate de producător (de regulă între 2000 și 3000 rot/min pentru motoarele pe benzină și 1800-2500 rot/min pentru cele diesel).

Schimbă treptele de viteză la turațiile recomandate de producător (de regulă între 2000 și 3000 rot/min pentru motoarele pe benzină și 1800-2500 rot/min pentru cele diesel). Utilizarea corectă a frânei de motor: La coborârea pantelor lungi sau la încetinirea treptată, folosește treptele inferioare de viteză pentru a lăsa motorul să frâneze mașina. Eviti astfel supraîncălzirea periculoasă a frânelor de disc.

Foto: Shutterstock

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