De ce anul are 365 de zile, dar din 4 în 4 ani are 366. Explicația simplă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Te-ai întrebat vreodată de ce un an are 365 de zile, de ce lunile nu au toate același număr de zile și, mai ales, de ce o dată la câțiva ani apare acea zi în plus din luna februarie? Deși calendarul pe care îl folosim astăzi pare un sistem foarte bine pus la punct, el este rezultatul unor mii de ani de observații, calcule și schimbări.

Un an nu durează, în realitate, exact 365 de zile. Pământul are nevoie de aproximativ 365 de zile și aproape 6 ore pentru a face o rotație completă în jurul Soarelui. Aceste câteva ore care se adună în fiecare an sunt motivul pentru care, din când în când, calendarul primește o zi suplimentară.

Dar cum am ajuns să avem 12 luni, 52 de săptămâni și 365 de zile? Și de ce anul bisect are 366 de zile? Explicația este mai simplă decât pare.

De unde vine ideea de „an”

Pentru a înțelege calendarul, trebuie să pornim de la mișcarea Pământului, care se rotește în jurul propriei axe. O rotație completă durează aproximativ 24 de ore și formează ceea ce noi numim o zi. În același timp, Pământul se deplasează în jurul Soarelui. O călătorie completă pe această orbită durează aproximativ 365 de zile și 6 ore. Această perioadă reprezintă ceea ce numim, în viața de zi cu zi, un an.

Problema este că aceste două măsurători nu se potrivesc perfect. Ziua poate fi împărțită foarte ușor în ore, minute și secunde, însă durata reală a unui an nu este un număr întreg de zile. Cu alte cuvinte, Pământul nu termină călătoria în jurul Soarelui exact după 365 de zile. Mai are nevoie de aproximativ un sfert de zi. Iar acel sfert de zi este extrem de important pentru calendar.

Cum au apărut primele calendare

Oamenii au observat încă din Antichitate că natura urmează anumite cicluri. Soarele răsare și apune, Luna își schimbă forma, anotimpurile se succed, iar anumite fenomene apar în perioade aproximativ regulate. Pentru agricultori, măsurarea timpului era esențială. Trebuia să știe când să semene, când să recolteze și când să se pregătească pentru sezonul rece.

Primele calendare au încercat să urmărească fie Soarele, fie Luna. Calendarele lunare se bazau pe fazele Lunii, în timp ce calendarele solare urmăreau mai ales ciclul anotimpurilor și poziția Pământului față de Soare.

Pe măsură ce societățile au devenit mai organizate, a apărut nevoia unui sistem mai precis, care să stabilească sărbători, perioade agricole, taxe, activități administrative și evenimente religioase. Astfel au apărut diverse calendare, iar unul dintre cele mai importante pentru calendarul folosit astăzi a fost calendarul roman.

Romanii și calendarul care a stat la baza celui modern

Calendarul pe care îl folosim astăzi are o istorie legată de Roma Antică. Unul dintre momentele importante a avut loc în anul 46 î.Hr., când Iulius Cezar a introdus o reformă majoră a calendarului. Până atunci, calendarul roman avea probleme serioase. Durata anului calendaristic nu se potrivea suficient de bine cu durata reală a anului solar, iar în timp lunile ajungeau să nu mai corespundă anotimpurilor. Pentru a rezolva problema, Iulius Cezar a introdus ceea ce avea să fie cunoscut drept calendarul iulian.

Acesta stabilea un an obișnuit de 365 de zile și introducea, în mod regulat, un an cu o zi în plus. Practic, romanii au înțeles că cele aproximativ șase ore care se adună în fiecare an nu pot fi ignorate la nesfârșit.

De ce au fost alese 12 luni

Împărțirea anului în 12 luni are legătură, în parte, cu vechile observații asupra ciclului Lunii. Un ciclu lunar complet durează aproximativ 29,5 zile. Într-un an apar aproximativ 12 astfel de cicluri. De aici și ideea de a împărți anul în 12 perioade.

Totuși, 12 luni lunare de aproximativ 29,5 zile nu formează un an solar de 365 de zile. Dacă am calcula 12 × 29,5, am obține aproximativ 354 de zile. Rămân aproximativ 11 zile diferență față de anul solar. De aceea, calendarul pe care îl folosim nu este pur și simplu o colecție de 12 cicluri lunare. Este un calendar solar, în care cele 12 luni au fost stabilite astfel încât să acopere aproximativ durata unui an.

De ce lunile au 28, 30 sau 31 de zile

Aici lucrurile devin puțin mai complicate. Dacă avem 365 de zile și vrem să le împărțim în 12 luni, nu putem să le facem pe toate egale. 365 împărțit la 12 înseamnă aproximativ 30,4 zile. Așadar, era nevoie de o combinație de luni cu 30 și 31 de zile, plus o lună mai scurtă.

În calendarul gregorian pe care îl folosim în prezent, lunile au următoarea structură:

ianuarie – 31 de zile;

februarie – 28 de zile;

martie – 31 de zile;

aprilie – 30 de zile;

mai – 31 de zile;

iunie – 30 de zile;

iulie – 31 de zile;

august – 31 de zile;

septembrie – 30 de zile;

octombrie – 31 de zile;

noiembrie – 30 de zile;

decembrie – 31 de zile.

Adunate, acestea dau 365 de zile. Într-un an bisect, februarie primește încă o zi și ajunge la 29 de zile.

De ce februarie are doar 28 de zile

Februarie este „luna ciudată” a calendarului nostru pentru că a rămas cu mai puține zile decât toate celelalte luni. Explicația are legătură cu evoluția calendarului roman. În vechiul calendar roman, lunile și durata lor au fost modificate de-a lungul timpului. Februarie a ajuns să fie luna cea mai scurtă și a păstrat acest statut și după reformele calendaristice ulterioare. Când s-a stabilit sistemul de 365 de zile, diferențele necesare pentru a potrivi anul au fost concentrate în mare parte în această lună. Astfel, februarie are 28 de zile într-un an obișnuit și 29 într-un an bisect.

De ce avem 52 de săptămâni într-un an

Și săptămâna are o istorie foarte veche. Săptămâna are 7 zile, un sistem care a fost folosit în diferite civilizații și care s-a răspândit treptat în lumea antică. Dacă împărțim 365 de zile la 7, obținem: 52 de săptămâni și încă o zi.

Așadar, spunem că un an are 52 de săptămâni, însă, dacă vrem să fim foarte preciși, un an obișnuit are 52 de săptămâni complete și o zi. Într-un an bisect, avem 366 de zile, ceea ce înseamnă 52 de săptămâni complete și două zile.

De aici apare și motivul pentru care zilele săptămânii se schimbă de la un an la altul. Dacă un an începe, de exemplu, într-o zi de luni, următorul an nu va începe tot luni, ci marți. În cazul unui an bisect, schimbarea poate fi cu două zile.

De unde vine anul bisect

Acum ajungem la întrebarea principală: de ce există anul bisect? Răspunsul este legat de acele aproximativ șase ore despre care scriam la inceputul materialului.

Să presupunem, simplificat, că un an durează 365 de zile și 6 ore.

În calendar trecem însă doar 365 de zile.

După primul an rămân aproximativ 6 ore.

După doi ani se adună aproximativ 12 ore.

După trei ani avem aproximativ 18 ore.

După patru ani, aceste ore ajung la aproximativ 24 de ore, adică echivalentul unei zile.

În loc să lăsăm această zi „să dispară” din calendar, o adăugăm. Așa apare anul bisect, care are 366 de zile. Ziua suplimentară este adăugată în februarie, care ajunge la 29 de zile.

De ce anul bisect apare, de obicei, din patru în patru ani

Regula simplificată este: un an divizibil cu 4 este, de regulă, an bisect. De exemplu, 2024 a fost an bisect, iar 2028 va fi, de asemenea, an bisect. Acest sistem ajută calendarul să rămână sincronizat cu anotimpurile. Fără anii bisecți, calendarul ar începe treptat să se deplaseze față de ciclul real al Pământului în jurul Soarelui. Iarna, primăvara, vara și toamna nu ar mai rămâne în aceleași perioade ale calendarului pe termen foarte lung.

Dar regula „din patru în patru ani” nu este perfectă. Există însă o mică surpriză. Un an nu durează exact 365 de zile și 6 ore. Durata reală este puțin mai scurtă. De aceea, dacă am adăuga o zi la fiecare patru ani fără nicio excepție, în timp am introduce mai mult timp în calendar. Pentru a corecta această diferență, calendarul gregorian, cel folosit astăzi în România și în cea mai mare parte a lumii, are o regulă suplimentară. Anii care sunt divizibili cu 100 nu sunt bisecți, cu excepția celor care sunt divizibili și cu 400.

De exemplu:

1900 nu a fost an bisect;

2000 a fost an bisect;

2100 nu va fi an bisect;

2400 va fi an bisect.

Pe scurt: de ce are anul 365 sau 366 de zile

Dacă ar fi să explicăm totul cât mai simplu, lucrurile pot fi rezumate astfel:

O zi apare deoarece Pământul se rotește în jurul propriei axe.

apare deoarece Pământul se rotește în jurul propriei axe. Un an apare deoarece Pământul face o călătorie completă în jurul Soarelui.

apare deoarece Pământul face o călătorie completă în jurul Soarelui. Această călătorie durează aproximativ 365 de zile și aproape 6 ore .

. Calendarul obișnuit are 365 de zile .

. Orele rămase se adună de la un an la altul.

Aproximativ o dată la patru ani, ele formează aproape o zi întreagă.

Acea zi este adăugată în februarie.

Anul respectiv are 366 de zile și se numește an bisect .

și se numește . Cele 365 de zile sunt împărțite în 12 luni .

. Cele 12 luni cuprind aproximativ 52 de săptămâni .

. Calendarul gregorian are reguli speciale pentru anii seculari, astfel încât să rămână cât mai bine sincronizat cu anul astronomic.

Așadar, anul bisect nu este o regulă inventată arbitrar. Este, de fapt, o metodă prin care oamenii încearcă să facă un calendar de 365 de zile să țină pasul cu mișcarea reală a Pământului în jurul Soarelui.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News