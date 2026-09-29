Cel mai bun serial al secolului este pe Netflix. Criticii îl consideră o capodoperă absolută

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Serialul „Breaking Bad” a fost desemnat cel mai bun al secolului XXI de The New York Times, consolidându-și statutul de capodoperă. Povestea profesorului Walter White continuă să inspire milioane de fani la nivel global.

Cel mai bun serial al secolului, difuzat de Netflix

„Breaking Bad”, serialul fenomen creat de Vince Gilligan, continuă să-și reafirme statutul iconic, ocupând primul loc în topul celor mai bune 100 de seriale de televiziune ale secolului XXI, publicat de The New York Times. Clasamentul, bazat pe opiniile a 500 de experți din industrie, este o mărturie a impactului cultural și artistic al acestei producții.

Serialul a redefinit standardele televiziunii moderne, transformând povestea unui profesor de chimie într-o lecție despre moralitate și alegeri radicale.

Difuzat între 2008 și 2013, „Breaking Bad” urmărește transformarea lui Walter White, un profesor de chimie obișnuit, interpretat magistral de Bryan Cranston. Diagnosticat cu cancer pulmonar în stadiu terminal, White ia o decizie radicală: produce și vinde metamfetamină pentru a-și asigura viitorul familiei.

Însă, ceea ce începe ca un act de sacrificiu se transformă într-o spirală a puterii și corupției. Complexitatea personajului principal și evoluția sa captivantă au făcut din serial o adevărată capodoperă, aplaudată atât de critici, cât și de public.

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Serialul, apreciat de critici

Cu 62 de episoade perfect calibrate, serialul a fost descris de fani drept o experiență cinematografică intensă. Succesul său constă în abilitatea de a combina umorul negru cu teme dramatice, oferind o poveste plină de suspans și personaje memorabile.

Chiar dacă filmul „El Camino” a încercat să aducă un epilog poveștii lui Jesse Pinkman (interpretat de Aaron Paul), impactul său nu a reușit să egaleze puterea narativă a serialului original. „Breaking Bad” rămâne un punct de referință în peisajul televiziunii globale.

Spin-off-ul „Better Call Saul”, dedicat personajului Saul Goodman, interpretat de Bob Odenkirk, a reușit să se claseze pe locul 27 în același top prestigios. Deși mulți fani consideră că prequel-ul rivalizează cu complexitatea și profunzimea seriei originale, topul evidențiază preferința generală pentru povestea lui Walter White. Acest clasament reconfirmă influența inegalabilă a universului „Breaking Bad” asupra culturii pop.

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Marius Stan, cercetătorul român devenit actor accidental

Un alt element surprinzător care leagă România de acest fenomen global este povestea lui Marius Stan, cercetător la Argonne National Laboratory din Illinois. Publicul îl cunoaște drept Bogdan, alias „Sprâncene”, proprietarul spălătoriei auto unde începe transformarea lui Walter White.

Experiența lui Marius Stan pe platourile de filmare a fost pur întâmplătoare. Aflat în Albuquerque cu familia, acesta a ajuns la casting în urma dorinței copiilor săi de a participa ca figurație.

„M-au chemat pe mine, am spus replica, am vorbit cu Vince Gilligan, producătorul, probabil că i-a plăcut cumva de mine”, a povestit Stan pentru TV Mania.

Dintr-o simplă apariție, rolul său a fost extins, devenind memorabil, mai ales în sezonul patru.

Marius Stan a mărturisit că actoria a fost o surpriză neașteptată, el concentrându-se inițial pe cariera științifică. Poveștile ca a sa inspiră pe oricine visează să încerce ceva nou, dar nu are curajul să facă primul pas. „Breaking Bad” nu doar că a redefinit televiziunea, dar a demonstrat și că oportunitățile apar când te aștepți mai puțin.

Astăzi, „Breaking Bad” este disponibil pe Netflix, oferind o șansă perfectă tuturor celor care nu l-au descoperit încă. Este mai mult decât un serial – este o capodoperă care continuă să inspire și să fascineze, chiar și la mai bine de un deceniu de la debutul său.

Sursă foto: Shutterstock

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