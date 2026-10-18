Radu Vâlcan, dezvăluiri rare despre fiii săi. „„Devine vreodată mai ușor? Provocările se schimbă!” Partea mai puțin știută a rolului de tată

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Radu Vâlcan și Adela Popescu trăiesc o aventură continuă alături de cei trei băieți ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian. Pe măsură ce copiii cresc, provocările de părinte se schimba de la un an la altul, iar prezentatorul TV recunoaște că dinamica familiei este într-o permanentă evoluție.

Cu mult umor și sinceritate, Radu Vâlcan a povestit cum percep cei mici absența sa din timpul filmărilor lungi din Thailanda, dar și cum se înțeleg frații între ei dincolo de camerele de filmat.

Cum înțeleg cei mici filmările din Thailanda

Plecarea în Thailanda pentru proiectele TV presupune o absență de mai bine de o lună de acasă, etapă pe care cei trei băieți au început să o înțeleagă mult mai bine odată cu trecerea anilor. Prezentatorul mărturisește că băieții devin din ce în ce mai curioși cu privire la munca tatălui lor.

„Sunt deja mulți ani de când știu că eu dispar o lună și puțin de acasă, în Thailanda, pentru a filma ceva. Odată cu fiecare etapă, devin tot mai conștienți de ceea ce presupun acest filmări și tot mai curioși”, a declarat Radu Vâlcan pentru viva.ro.

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Provocările de părinți: devine vreodată mai ușor?

Întrebat dacă viața alături de trei copii devine mai simplă pe măsură ce aceștia înaintează în vârstă, Radu Vâlcan a glumit pe seama imprevizibilului din viața de familie. Pentru el și Adela Popescu, fiecare etapă vine la pachet cu propriile lecții și descoperiri.

„Devine vreodată mai ușor? Cine știe răspunsul corect la această întrebare să-mi scrie, vă rog! Eu, momentan, mă avânt și spun doar că este diferit cu fiecare an. Provocările se schimbă, da, ai zis corect, iar eu și Adela descoperim ce vine spre noi. Interesant este faptul că până și cei mici par că au parte de lucruri diferite față de cel mare… așa că le primim pe toate”, a explicat prezentatorul TV.

Cine conduce, de fapt, familia Vâlcan-Popescu

Chiar dacă cel mai mare dintre frați, Alexandru, își asumă rolul de protector pentru cei mici, echilibrul din casă este influențat masiv de cel mai mezinul familiei. Radu Vâlcan a dezvăluit cu zâmbetul pe buze cine este adevăratul lider din casă și cum îl protejează frații mai mari.

„Cred că este clar! Cel mare este șeful și, totodată, cel care îi apără pe frați sau care vrea să le fie aproape, atunci când au nevoie. Cu toate acestea, evident apar și năzbâtii de la toți trei. Glumesc, șeful este cel mai mic, Adrian. Asta doar pentru că el se crede așa, iar ceilalți îi protejează această încredere”, a conchis Radu Vâlcan.

Foto – Facebook / Instagram

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