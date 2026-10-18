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Minodora, adevărul despre despărțirea Cătălin Arabu. Cei doi au format un cuplu timp de cinci ani: „Noi eram sufletul petrecerii oriunde ne duceam”

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Minodora a dezvăluit motivele despărțirii de Cătălin Arabu, alături de care a avut o relație de cinci ani. Artista a vorbit despre nepotrivirile de caracter și dorința ei de a se așeza la casa ei.

Minodora, adevărul despre despărțirea Cătălin Arabu

Minodora a vorbit deschis despre un capitol important din viața sa: relația de cinci ani cu Cătălin Arabu, încheiată în urmă cu mai bine de două decenii. În podcastul lui Teo Trandafir, cântăreața a rememorat momentele frumoase, dar și încercările care au dus, în cele din urmă, la despărțire.

O poveste de iubire sub lumina reflectoarelor

La începutul anilor 2000, Minodora și Cătălin Arabu formau nu doar un cuplu pe scenă, ci și în viața personală. Cei doi erau logodiți și au fost considerați un duo carismatic, cucerind publicul cu energia lor molipsitoare. „Noi eram sufletul petrecerii oriunde ne duceam. Eram doi balamuci. Știi?“, a declarat artista în podcatul lui Teo Trandafir, rememorând cu drag perioada respectivă.

Ba mai mult, logodna lor a avut loc chiar în emisiunea celebrului om de televiziune. „Cătălin Arabu a cerut-o de nevastă la mine în emisiune și a fost foarte OK“, a povestit Teo. Totuși, Minodora a explicat că, în ciuda acelor clipe de fericire, viziunile lor diferite asupra vieții au început să creeze tensiuni: „Dacă după o perioadă de timp nu vezi viața în același fel, nu e OK”.

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Dorința de stabilitate versus viața tumultuoasă

Pe măsură ce relația lor avansa, Minodora a început să viseze la o viață mai stabilă, departe de agitația lumii muzicale. „De la 25 de ani, eu am vrut să o las un pic mai ușor cu nebunia asta și să devin mai de casă, să mă așez“, a explicat artista. Însă diferențele de priorități și viziuni au dus la despărțirea lor.

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Într-un alt interviu, acordat emisiunii online „În oglindă” și citat de Click!, Minodora a detaliat motivele care au contribuit la ruptura lor. „Ne blocam la prea mult. De exemplu, prea multă prietenie cu cutare și cu cutare și cu cutare. Eu sunt omul măsurii și merg pe următoarea idee: în viață trebuie să ai o limită. Iar el nu prea avea măsură. Și existau disensiuni, discuții“, a povestit cântăreața. Cu toate acestea, Minodora a recunoscut că relația lor a fost una frumoasă, chiar dacă diferențele de caracter au făcut imposibilă continuarea unei povești comune.

O dezvăluire neașteptată

Deși a vorbit cu respect despre Cătălin Arabu, Minodora nu s-a ferit să dezvăluie un detaliu dureros despre relația lor. Întrebată dacă a fost înșelată, artista a răspuns cu sinceritate: „Ulterior am aflat că da. Foarte bravo lui și toată aprecierea mea, onest spun treaba asta, pentru că nu am simțit niciodată. Să știi că el pe mine m-a ocrotit, m-a răsfățat foarte tare și nu mi-a lipsit nimic”.

Această trădare, însă, nu a umbrit amintirile frumoase pe care le păstrează despre cei cinci ani petrecuți alături de fostul logodnic. „Noi am fost foarte frumoși și am avut o relație frumoasă și mi-a plăcut. Și să știi că-mi amintesc cu plăcere de relația cu Cătălin”, a adăugat Minodora.

Un nou început

După despărțirea de Cătălin Arabu, Minodora și-a regăsit fericirea alături de actualul său soț, Liviu. Cei doi s-au căsătorit în 2009, anul în care și-au întemeiat o familie și au devenit părinții lui Marco. Artista declară cu mândrie că Liviu este un soț iubitor și un tată devotat, care o răsfață și o susține necondiționat, la fel cum a făcut-o și Cătălin în vremurile lor bune.

Foto: Captură YouTube

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