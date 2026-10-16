Prin ce trece Andreea Ibacka în ultima perioadă, după despărțirea de Cabral. „O să vină și zile mai bune!” Ce se întâmplă în viața ei

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Andreea Ibacka a vorbit deschis într-un interviu recent despre provocările din viața sa, despre modul în care reuşeşte să își găsească echilibrul în momentele grele, dar și despre lupta constantă de a demonstra că valoarea unei femei depășește sfera aspectului fizic.

Trecută prin perioade complicate recent, mai ales pe fondul divorțului de Cabral, Andreea Ibacka a reușit să depășească obstacolele și să își regăsească liniștea. Secretul ei a fost răbdarea de a-și oferi timpul necesar pentru vindecare.

Între răbdare și acceptare: secretul echilibrului în zilele dificile

Pentru Andreea Ibacka, învățarea răbdării cu propria persoană a devenit o prioritate absolută. Vedeta recunoaște că a renunțat să mai pună presiune pe umerii ei atunci când vine vorba de îndeplinirea tuturor sarcinilor zilnice, acceptând că este absolut normal ca unele zile să fie mai puțin productive sau marcate de stări de oboseală.

„Cred foarte tare în mesajul acesta: nu există nu se poate. Dar mai cred foarte tare că este natural să nu se poată azi. Pot să am zile grele și momente de slăbiciune când spun că nu pot azi și să fiu înțelegătoare cu mine, că o să vină și zile mai bune”, a declarat Andreea Ibacka pentru Spynews.

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Schimbarea la 180 de grade adusă de copii

Venirea pe lume a celor doi copii a reprezentat cel mai important punct de cotitură din viața influenceriței. Statutul de mamă i-a redefinit complet scara valorilor, schimbându-i prioritățile și modul în care percepe tot ce o înconjoară. Familia a devenit pilonul central, iar toate celelalte planuri orbitează acum în jurul bunăstării celor mici.

„A fost cea mai mare binecuvântaredin viața mea. Cea mai importantă decizie! Sunt recunoscătoare că am doi copii sănătoși, superbi, minunați. Nu aș schimba nimic la ei. M-a schimbat la 180 de grade, de la felul în care privesc viața, la prioritățile mele, familia fiind cea mai importantă, până la program. Chiar și dragostea am înțeles-o foarte diferit”, a mărturisit vedeta.

Dincolo de frumusețe: lupta cu aparențele și realizările academice

Unul dintre cele mai sensibile subiecte atinse de Andreea Ibacka este modul în care societatea tinde să pună accent pe imagine în detrimentul esenței. Deși apreciază gesturile frumoase și complimentele, actrița a simțit mereu nevoia să arate că este mult mai mult decât o prezență agreabilă, reamintind că are studii superioare absolvite cu rezultate excelente, detaliu ignorat adesea de public.

„Orice femeie se bucură să audă că este frumoasă și probabil că dacă nu aș mai auzi asta, mi-ar lipsi, dar îți recunosc că mi se pare că nu e cea mai importantă calitate care definește o femeie. Tot timpul am simțit nevoia să demonstrez că sunt și deșteaptă.

Cumva, e frustrant că am primit mai multe complimente pentru pătrățelele de pe abdomen decât pentru diplomele pe care le-am luat. (…) Eu am terminat facultatea cu bursă, nimeni nu vorbește despre asta”, a concluzionat Andreea Ibacka.

Foto – Facebook / Instagram

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