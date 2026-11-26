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Dezbaterile din Parlament privind reprezentarea femeilor în funcțiile de conducere au stârnit din nou discuții aprinse. Deputatul AUR Dan Tanasă a criticat dur ideea cotelor de gen și a vizat-o direct pe ministra Culturii, Ioana Ciocan, nemulțumit că aceasta folosește forma feminină a denumirii funcției sale.

Dan Tanasă critică promovarea femeilor în funcții de conducere

În intervenția de la tribună, parlamentarul AUR Dan Tanasă a ironizat prioritățile Ministerului Culturii.

„Vreți un exemplu din România? Ministra Culturii. Într-o țară în care cultura abia respiră, doamna ministru a găsit marea problemă națională: cuvântul „ministră”. Și vrea să meargă la Academia Română ca să îl scoată din DOOM, cu tot cu eticheta de colocvial. Asta e prioritatea Ministerului Culturii”, a declarat Tanasă miercuri, 25 noiembrie, în plenul Camerei Deputaților.

Dan Tanasă a susținut că astfel de inițiative legislative pun accentul pe sexul persoanei, nu pe competență, lansând o serie de întrebări retorice în sală.

„Vin partidele așa-zis pro-europene, care vor cote de gen în politică, locuri rezervate pe listă, după sex, nu după merit. Dar să vă întreb ceva: ați auzit vreodată pe cineva că vrea cote de gen la zidari, la faianțari, la vidanjori, la tâmplari, la mineri? Pe platformele de extracție petrolieră din Marea Neagră nu vrea nimeni cote de gen? Nu. Nimeni nu vrea niciodată. Egalitatea lor se oprește exact acolo unde începe munca grea. Cotele le vor doar pentru funcții, scaune și privilegii. Bărbații și femeile sunt egali în demnitate, dar sunt diferiți. Asta nu e discriminare, e realitate. Iar o societate care declară război realității ajunge să nu mai poată spune că 2 plus 2 fac 4”, a mai spus Dan Tanasă în plen.

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Parlamentarul AUR nu este la prima abatere

Deputatul Dan Tanasă a mai stârnit controverse și în luna octombrie, când a afirmat tot de la tribuna Parlamentului că muncitorii veniți din Asia ar fi dus la „reapariția leprei” și la pătrunderea unor traficanți de droguri în țară.

Afirmațiile sale din plen au atras reacții rapide din partea colegelor din Parlament. Diana Buzoianu i-a răspuns scurt de la microfon.

„Eu sunt doamna deputată, așa cum și dumneavoastră sunteți domnul deputat, nu doamna deputată Tănasă”, a spus Diana Buzoianu.

În aceeași ședință, Alina Gorghiu a amintit de numărul mare de femei casnice care susțin familiile zi de zi.

„1.000.400 de femei încadrate statistic în categoria casnice… Știți ce înseamnă 1.000.400 de femei? Sunt cele care muncesc acasă, în gospodărie, vă cresc copiii, vă cresc nepoții, țin familia și sunt de foarte multe ori nerespectate de genul acesta de flăcău care vorbește de la microfon, jignind 51% din populația României, femei”, a spus deputata PNL.

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Ioana Ciocan, despre agresivitatea din mediul online și cea din politică

În aceeași zi, prezentă la o masă rotundă dedicată combaterii violenței domestice, Ioana Ciocan a povestit prin ce a trecut după ce a decis să folosească denumirea feminină a postului pe care îl ocupă.

„În discuţiile noastre anterioare eu îmi tăiam ‘curatoare’, ‘Ioana Ciocan curatoare’, pentru că aveam senzaţia că mă sensibilizează foarte mult şi devin aşa, de o candoare, la curatoare. Şi nu voiam să fiu caracterizată de această candoare. Cei care mă ştiu, ştiu foarte bine că sunt foarte directă. (…) Şi, bine, cum ar trebui să zic ‘ministră’? Sună rău ‘ministră’. Apoi WhatsApp-uri… S-a făcut două jumate dimineaţă şi am zis: fie (…), bineînţeles că ‘ministră’, voi folosi acest cuvânt. Vai de mine! Dar uşor, uşor şi pe măsură ce treceau orele nopţii, că nu am dormit noaptea aia, pe urmă zilele, dimineaţa, săptămâna, luna (…), lucrurile au început să devină targetate pe faptul că sunt femeie. Bineînţeles că văzusem asta la celelalte ministre din celelalte guverne, cele puţine. Şi jignirea supremă, stimate doamne şi stimaţi domni, a fost că m-au făcut ‘bărbat’. Deci, într-un final, au zis: ‘Eşti bărbat, eşti bărbat, eşti bărbat!’. Am luat-o ca pe un compliment, bineînţeles„, a afirmat Ciocan.

Ministra a atras atenția și asupra atmosferei agresive din mediul online:

„Observăm o violenţă care este de un anume tip. Te fac urâtă, te acuză că n-ai copii, te acuză că te-ai căsătorit de prea multe ori, te acuză că nu te-ai căsătorit şi, la final, te fac bărbat – jignirea supremă. Aşadar, această violenţă pe care o vedem noi peste tot pare cumva de neoprit. Ştiţi de ce? Că este în mediu online. Iar acolo reglementările sunt aproape imposibile. Mi s-a zis că nu trebuie să mă uit la comentarii, dar mă uit câteodată la comentarii şi după ce te face bărbat, apeşi pe poza de profil şi apare această bunicuţă care îşi ţine nepoata de mână, în spatele lor este o biserică şi spun o rugăciune. Cum se poate ca într-o postare să faci ceva bun şi în următoarea postare să ai atât de multă ură?”, a spus aceasta.

Sursă foto: Facebook

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