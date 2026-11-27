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Există mici ritualuri care reușesc, aproape magic, să pună pauză agitației zilnice, să închidă ecranele și să ne adune pe toți în jurul aceleiași mese. De astăzi, 27 noiembrie, unul dintre cele mai frumoase ritualuri de conectare în familie revine în punctele de vânzare și la chioșcuri: s-a lansat oficial noua colecție de abțibilduri SUPERLIGA Panini 2026–2027, o ediție spectaculoasă, creată pentru momente autentice de conectare în familie și bucurii împărtășite.

După entuziasmul stârnit de ediția 2025–2026, universul Panini deschide un nou capitol dedicat fotbalului românesc, transformând fiecare plic desfăcut într-o mică sărbătoare. Dincolo de pasiunea pentru sport, completarea unui album rămâne una dintre cele mai sănătoase și captivante activități pe care le poți face alături de copilul tău – un exercițiu de răbdare, atenție la detalii și bucurie pură a descoperirii.

De ce este colecția 2026–2027 un adevărat magnet pentru cei mici (și cei mari)

Noua ediție vine cu un format mai generos ca niciodată și cu detalii vizuale care transformă răsfoirea albumului într-o experiență captivantă:

360 de abțibilduri de colecționat: Colecția reunește 300 de abțibilduri pe hârtie (dintre care 16 decupate special) și 60 de abțibilduri speciale, cu efecte vizuale strălucitoare care cuceresc instantaneu privirea celor mici.

Mai mult spațiu pentru echipele preferate: Albumul are acum 56 de pagini, cu 8 pagini în plus față de ediția trecută, ceea ce înseamnă că fiecare club din SUPERLIGA beneficiază de 3 pagini dedicate, în loc de 2.

O poveste care continuă și la iarnă: Fiecare echipă are un lot extins la 20 de jucători. 17 dintre ei sunt disponibili chiar de astăzi, iar ceilalți 3 vor completa albumul ulterior, după perioada transferurilor de iarnă – un motiv excelent pentru a păstra entuziasmul viu pe tot parcursul sezonului.

Mândria de a fi suporter: Ediția include pagini speciale dedicate Echipei Naționale, celebrând spiritul de echipă și parcursul tricolorilor, perfecte pentru serile în care urmăriți meciurile împreună în sufragerie.

Un antidot blând împotriva ecranelor și o lecție de prietenie

Într-o perioadă în care tabletele și telefoanele par să concureze pentru fiecare minut liber al copiilor, lipirea abțibildurilor aduce o pauză binevenită. Sunetul plicului care se desface, emoția de a vedea dacă ai nimerit un jucător rar, grija cu care fiecare imagine este așezată perfect în chenarul ei – toate acestea cultivă concentrarea și spiritul de colecționar.

Mai mult decât atât, albumul scoate socializarea din online și o aduce în curtea școlii sau în parc. Schimbul de dubluri cu colegii și prietenii este, probabil, cea mai frumoasă lecție de negociere, generozitate și conectare reală pe care o pot primi cei mici.

Două variante de album, în funcție de stilul vostru

Fie că îți dorești o activitate relaxată pentru după-amiezile de acasă, fie că ești în căutarea unui cadou inspirat de Moș Nicolae sau de Crăciun (pentru copiii tăi, pentru fini sau nepoți), colecția oferă două opțiuni gândite pentru nevoi diferite:

Albumul clasic, cu copertă flexibilă: Ușor, practic și gata de pus în rucsac pentru vacanțe, drumuri lungi sau vizite la bunici. Vine la pachet cu 6 abțibilduri incluse, perfecte pentru a da startul colecției imediat.

Ediția de colecție, cu copertă rigidă din carton: Cu un aspect elegant, rezistent în timp, acest format este creat special pentru a fi oferit cadou și păstrat ani la rând în bibliotecă, ca o amintire a copilăriei.

Pentru a-ți fi mai ușor să alegi varianta potrivită de start sau să pregătești surprizele sezonului, colecția SUPERLIGA Panini 2026–2027 vine în mai multe formate accesibile.

Dacă vrei să începi treptat, poți opta pentru albumul cu copertă flexibilă (56 de pagini, format 232 × 270 mm), disponibil la prețul recomandat de 12,00 lei, care include și 6 abțibilduri pentru începutul colecției, alături de plicurile individuale cu 5 abțibilduri (80 × 100 mm), la 4,50 lei fiecare.

Pentru un cadou de sezon cu adevărat special, poți alege ediția de colecție cu copertă rigidă, în același format generos de 56 de pagini, la prețul recomandat de 50,00 lei.

Iar dacă cei mici sunt nerăbdători să descopere cât mai mulți jucători dintr-odată, ai la dispoziție pachetul avantajos Ecoblister, care conține 9 plicuri (7 + 2 gratuite) la 31,50 lei, sau cutia de 50 de plicuri, ideală pentru pasionați sau cadouri mari.

De astăzi, 27 noiembrie, descoperă noua colecție SUPERLIGA Panini 2026–2027 la chioșcuri și în magazinele partenere și transformă completarea albumului într-o experiență memorabilă alături de cei mici!

Colecția oficială de abțibilduri SUPERLIGA Panini, pentru sezonul 2026–2027, poate fi găsită la toate chioșcurile de difuzare a presei și în magazinele partenere: Kaufland, Froo, Sezamo, Tabac Xpress și EuroMarket.

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