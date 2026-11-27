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Vinerea are mereu un farmec aparte, mai ales atunci când vine la pachet cu acele mici bucurii care dau tonul unui sfârșit de săptămână relaxat. Astăzi, 27 noiembrie, în ediția tipărită Libertatea de Weekend găsești o surpriză creativă, perfectă pentru a-ți începe ziua cu zâmbetul pe buze: 1 set de abțibilduri Panini oferit GRATUIT împreună cu ziarul.

Fie că îți începi dimineața cu o cafea aromată și plăcerea de a răsfoi presa tipărită, fie că ești mereu în căutarea unor idei simpatice pentru a petrece timp de calitate alături de cei mici, acest cadou este pretextul ideal pentru o pauză de la rutina zilnică.

Un strop de joacă și creativitate în familie

Colecțiile Panini au fost dintotdeauna despre entuziasmul descoperirii, despre bucuria de a deschide un plic surpriză și de a aduna piese colorate care spun o poveste. Setul de abțibilduri inclus în ediția de astăzi poate fi punctul de pornire pentru o activitate relaxantă de weekend: le puteți lipi împreună în albume, le puteți folosi pentru a personaliza agende, jurnale sau felicitări handmade ori le puteți transforma într-un mic premiu care să le aducă copiilor entuziasm încă de vineri dimineață.

Pe lângă surpriza din interior, Libertatea de Weekend îți pregătește lectura ideală pentru zilele libere: de la subiecte de actualitate și interviuri inspiraționale, până la recomandări de timp liber, rețete și povești care merită citite pe îndelete.

Unde găsești surpriza de astăzi

Ediția specială Libertatea de Weekend, însoțită de setul gratuit de abțibilduri Panini, este disponibilă începând de astăzi, 27 noiembrie, la toate chioșcurile și punctele de difuzare a presei din țară. Deoarece tirajul este limitat, cel mai bine este să treci pe la punctul de presă din drumul tău chiar în prima parte a zilei.

Prinde ediția de astăzi, 27 noiembrie, a ziarului Libertatea de Weekend la punctele de difuzare a presei și bucură-te GRATUIT de 1 set de abțibilduri cadou!

Colecția oficială de abțibilduri SUPERLIGA Panini, pentru sezonul 2026–2027, poate fi găsită la toate chioșcurile de difuzare a presei și în magazinele partenere: Kaufland, Froo, Sezamo, Tabac Xpress și EuroMarket.

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