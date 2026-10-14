Sandra Mutu, detalii rare despre căsnicia cu Adrian Mutu: „Viața de cuplu nu înseamnă doar momente frumoase”

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Sandra Mutu dezvăluie detalii rare despre relația sa cu Adrian Mutu. După 11 ani de căsnicie, prezentatoarea TV povestește cum a cucerit-o antrenorul cu șarmul lui și cum au descoperit secretul fericirii în cuplu.

Sandra Mutu, detalii rare despre căsnicia cu Adrian Mutu

Sandra Mutu, soția lui Adrian Mutu, a împărtășit recent detalii inedite despre relația lor de peste 11 ani. Într-un interviu pentru VIVA!, Sandra a povestit despre începuturile poveștii lor de iubire, dar și despre secretele unei căsnicii reușite. Cei doi formează un cuplu solid, iar fiul lor, Tiago, le-a completat viața.

„Este una dintre poveștile care ne amuză și astăzi. Mama l-a văzut la televizor și a făcut acea predicție pe care, ulterior, viața a confirmat-o într-un mod incredibil. Când am ajuns să îl cunosc, bineînțeles că mi-am amintit ce spusese ea. Viața te surprinde uneori în cele mai hilare moduri. (râde)”, a povestit Sandra despre prima întâlnire cu soțul ei.

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„Una este imaginea publică și cu totul alta este omul pe care îl cunoști în privat”

Deși îl cunoștea din presă, Sandra a descoperit o latură neașteptată a lui Adrian în viața personală.

„Evident că îl știam din spațiul public și aveam o imagine despre el construită din ceea ce vedeam și citeam. Dar una este imaginea publică și cu totul alta este omul pe care îl cunoști în privat. Cred că cel mai mult m-a surprins faptul că am descoperit un om mult mai sensibil și mai atent decât lăsa să se vadă imaginea lui publică. Iar șarmul lui era magnetic. Îmi amintesc că începuserăm să vorbim de parcă ne-am fi știut dintotdeauna”, a spus ea pentru revista VIVA!.

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„Viața de cuplu nu înseamnă doar momente frumoase”

Cu toate acestea, Sandra recunoaște că relația lor nu a fost lipsită de provocări. În fața întrebării despre secretul fericirii în cuplu, ea a răspuns cu sinceritate: „Da, 11 ani și jumătate. Nu cred că există un secret universal. Pentru noi cred că au contat foarte mult respectul, comunicarea și faptul că am rămas o echipă. Viața de cuplu nu înseamnă doar momente frumoase. Sunt și perioade dificile, oboseală, probleme, responsabilități. Important este să nu uiți de ce ai ales omul respectiv și să nu încetezi să îl alegi, în fiecare etapă a vieții”.

Când vine vorba despre ce anume i-a cucerit inima în începuturile relației lor, Sandra nu ezită să răspundă: „M-a cucerit prin felul lui de a fi cu mine. Prin atenție, prin faptul că m-a făcut să mă simt iubită și protejată. Lucrurile au evoluat într-adevăr repede, dar uneori pur și simplu simți. Nu am stat să fac o listă cu argumente pro și contra. Am simțit că este omul alături de care vreau să fiu”.

Foto: Instagram

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