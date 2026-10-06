Soacra Mirelei Vaida îi dă replica prezentatoarei, după ce a vorbit despre ea la Asia Express. Detalii surprinzătoare despre relația celor două

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mirela Vaida și soacra sa, doamna Tița, au oferit momente amuzante și emoționante, în direct, la televizor. Femeia i-a oferit replica nurorii sale, după ce prezentatoarea tv a spus că aceasta „plânge în fiecare zi, de 22 de ani, de mila băiatului ei”.

Ce spune soacra Mirelei Vaida despre nora sa

Mirela Vaida, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România, a împărtășit detalii inedite despre relația specială cu soacra sa, doamna Tița, în cadrul emisiunii Super Neatza. Cunoscuta gazdă a emisiunii Acces Direct a fost invitată alături de Oana Tomoiagă și a avut parte de momente pline de emoție și umor.

În timpul emisiunii, mama soțului său, Alexandru Vaida, a intrat în direct și a oferit detalii delicioase despre dinamica lor de familie.

Deși Mirela Vaida preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor, uneori nu ezită să împărtășească momente prețioase din viața sa de familie. Pe 25 septembrie 2026, ea și Alexandru Vaida au sărbătorit 17 ani de la căsătorie, moment pe care l-au marcat printr-o escapadă romantică la Veneția.

Dar, pe lângă relația specială cu soțul său, prezentatoarea a vorbit deschis despre legătura cu soacra sa, doamna Tița.

„Dincolo de toate, eu cu soacra mea mă tachinez de 22 de ani, de când sunt în familia asta. Soacra mea, nu că e soacra mea, dar e o tipă foarte cool, foarte deșteaptă. Genul ăla care umblă în blugi evazați, fostă profesoară de mate și de TIC (tehnologia informației și a comunicărilor)”, a mărturisit Mirela Vaida.

Citește și: Cătălin Scărlătescu, apariție rară alături de iubita lui, Elena Gogean. Cum au fost surprinși în vacanță

Citește și: De ce refuză Cheloo să își expună familia în fața publicului: „Sunt de modă veche”

O soacră modernă și plină de viață

Doamna Tița nu este deloc o bunică convențională. Potrivit Mirelei Vaida, este o femeie modernă, care poartă blugi evazați, participă la festivaluri și își ia foarte în serios rolul de bunică. Ori de câte ori este nevoie, aceasta are grijă cu drag de nepoții săi, fiind un sprijin de nădejde pentru familia Vaida.

În timpul emisiunii, doamna Tița a fost provocată să răspundă la o întrebare amuzantă despre nora sa: „Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult vorbește Mirela?”

Răspunsul acesteia a stârnit hohote de râs în platou: ”11”.

Citește și: Connect-R, despre scandalul cu Grațiela Agache. De unde ar fi început totul: „Mi-a trimis cărți de amanți”

Citește și: Lidia Buble a avut un majorat „de neuitat”. Cum a pedepsit-o mama ei: „Nu mi-am serbat ziua niciodată”

Chiar și Mirela Vaida a recunoscut cu umor că, fiind moldoveancă, este o fire deosebit de comunicativă, lucru confirmat cu căldură de soacra sa.

„Mirela e moldoveancă, nu?”, a fost întrebată doamna Tița care a răspuns simplu: „Știm“.

Relația dintre Mirela Vaida și doamna Tița este un exemplu. Deși cele două nu se sfiesc să se tachineze, respectul și afecțiunea reciprocă sunt evidente.

„Este o femeie extraordinară, o adevărată inspirație pentru mine”, a mai spus Mirela Vaida despre soacra sa.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirela Vaida

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News