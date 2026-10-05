De ce refuză Cheloo să își expună familia în fața publicului: „Sunt de modă veche”

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Cheloo, membrul trupei Paraziții, a părăsit agitația Bucureștiului în 2007 pentru liniștea Brezei. Artistul spune că viața la curte este una dintre cele mai bune alegeri făcute vreodată și că nu ar reveni niciodată în Capitală.

Cheloo, despre viața în Breaza

Cheloo a făcut o schimbare radicală în viața sa în urmă cu aproape două decenii: a părăsit agitația Bucureștiului și s-a mutat la Breaza, în mijlocul naturii. Artistul trupei Paraziții a povestit cum această decizie i-a transformat existența, oferindu-i liniște, intimitate și un stil de viață pe care nu l-ar schimba pentru nimic în lume.

Într-o lume tot mai conectată și agitată, Cheloo, pe numele său real Cătălin Ștefan Ion, a optat pentru o viață simplă, în natură.

Artistul a explicat cum a început procesul său de „retragere” încă din 2007, mutându-se într-o casă cu curte în Breaza, județul Prahova.

„Pot să zic că am început «retragerea» în anul 2007. Păi fix asta, plus aer curat, o altă frecvență… Nu cred că aș putea să mă mai întorc la bloc și n-aș vrea să mă mai întorc niciodată la București”, a declarat Cheloo pentru OK Magazine.

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Departe de aglomerația urbană și de zgomotul orașului, el a găsit la Breaza o sursă de echilibru, un loc unde poate trăi după propriile reguli. Viața la țară implică și unele responsabilități gospodărești, dar Cheloo le îmbrățișează cu umor și naturalețe.

„Da, îmi mai pun, am tot ce-mi trebuie. Dar nu spun asta, că nu mai sunt cool”, a glumit el despre grădinărit.

Viața privată, o linie de netrecut

Chiar dacă este o figură publică, Cheloo își protejează cu strictețe viața privată și familia. Întrebat dacă ar accepta să apară într-un reality show alături de copiii săi, răspunsul său a fost categoric.

„Nu, putem să facem alte lucruri împreună. Dar de-obicei eu nu vorbesc despre familia mea. Sunt de modă veche și consider că rolul bărbatului este să-și protejeze familia pe care și-o întemeiază. Plus că eu nu postez nimic despre ai mei, niciodată!”, a spus artistul.

Această atitudine subliniază valorile puternice pe care Cheloo le are în ceea ce privește viața de familie, preferând să păstreze o barieră clară între scena publică și intimitatea personală.

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Cheloo și relația complicată cu tehnologia

Într-o eră în care aplicațiile și plățile digitale domină viața cotidiană, Cheloo recunoaște că se simte în afara timpului.

„Eu nu sunt în stare să-mi instalez o aplicație. Am avut un an de zile un telefon care m-a chinuit, nici cu parolele bune nu reușeam să-mi instalez o aplicație. Imaginează-ți că eu am încercat de trei ori în viață să fac o plată cu cardul! Din punctul acesta de vedere, sunt medieval”, a mărturisit el cu sinceritate.

Singura excepție notabilă a fost aplicația Google Translate, folosită în cadrul emisiunii Asia Express.

„În Asia Express, în schimb, aplicația de Google Translate și-a făcut treaba, de mă uitam: «Bă, ești nebun? Ne-am înțeles cu un uzbec!»”, a povestit Cheloo, cu umorul caracteristic.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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