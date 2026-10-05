Vica Blochina, păgubită de muncitorii care îi renovau apartamentul: „Mi-au furat cheia, mi-au spart casa, au fugit cu banii luați”

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Renovarea apartamentului s-a transformat într-un coșmar pentru Vica Blochina. Vedeta spune că muncitorii, recomandați de un prieten, i-au furat bani, cheile locuinței și au lăsat pereții vopsiți necorespunzător.

Vica Blochina, păgubită de muncitori

Vica Blochina a dezvăluit pe rețelele de socializare că echipa de muncitori, recomandată de un prieten apropiat pentru renovarea apartamentului său, i-ar fi provocat mai multe neplăceri, printre care neexecutarea corespunzătoare a lucrărilor, dar și dispariția unor bani și bunuri de valoare din locuința sa.

„Trebuia neapărat să fac acest story, ieri eram prea nervoasă și supărată (…) Muncitorii recomandați de un prieten de-al meu foarte bun mi-au furat cheia, mi-au spart casa, au fugit cu banii luați, factura neplătită, banii luați pe materiale, jumătate de lucrare plătită la zi și lucrarea făcută execrabil. După trei zile mi s-au împușcat pereții, mi-a căzut vopseaua de pe ei, acum nu pot să dau nici de ei, nici de prietenul cel bun care mi i-a recomandat. Merg la poliție”, a spus Vica Blochina pe Instagram.

În timp ce încearcă să găsească o soluție pentru a rezolva situația, vedeta a anunțat că intenționează să depună o plângere la poliție. Aceasta susține că muncitorii nu au doar că au lăsat lucrările neterminate și de proastă calitate, dar i-au creat și un prejudiciu financiar semnificativ.

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Cu ce probleme s-a mai confruntat vedeta în reamenajarea locuinței

Pe lângă problemele legate de calitatea renovării, Vica Blochina se confruntă cu alte dileme. Aceasta a dezvăluit că nu știe încă dacă să păstreze sau să renunțe la piesele de mobilier pe care le-a avut de-a lungul anilor.

„Sunt lucruri pe care le-am avut ani de zile, îmi plac și m-am obișnuit cu ele, dar încep să mă întreb dacă mai au loc în casa pe care o construiesc acum. Cu mobilierul acesta sunt exact în situația asta: îl păstrez și îl integrez în noul design sau renunț definitiv la el? Eu încă nu m-am hotărât”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.

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Deși renovările au venit cu provocări neașteptate, Vica Blochina încearcă să rămână pozitivă și să privească această perioadă ca pe un nou început. În vara acestui an, ea le-a împărtășit fanilor că, pe durata lucrărilor, va locui alături de iubitul său într-un alt apartament.

„Încet, încet trebuie să mă obișnuiesc cu ideea renovării și cu faptul că o să mă mut, pentru că nu pot să stau cu muncitorii în casă și o să mă mut aici, în acest apartament superb, unde o să stau permanent cu iubitul meu. Asta este cea mai grea decizie, vă spun sincer, pentru că eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva non-stop, dar trebuie să fim organizați. V-am spus că, la mine, totul este un nou început: renovarea, iubitul, mașina nouă. Este o nouă etapă a vieții mele. Să vedem cum o să fie”, a declarat vedeta.

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Sursă foto: Instagram

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