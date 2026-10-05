Familia lui Gabriel Torje a fost dată afară din patru locuințe. Dezvăluiri neștiute din viața concurentului Asia Express 2026

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gabriel Torje a dat detalii mai puțin știute despre viața lui. Invitat la podcastul „Acasă la Măruță”, concurentul Asia Express 2026 a povestit că familia lui a fost nevoită să schimbe patru locuințe.

Gabi Torje, dezvăluiri despre familia lui

Fostul fotbalist a fost întrebat de Cătălin Măruță cât de importantă a fost familia în tot ce a realizat de-a lungul timpului. Gabi Torje a mărturisit că familia este cea mai mare bogăție pe care o poate avea un om.

„Cred că pentru toată lumea ar trebui să fie cea mai importantă valoare a noastră și cea mai mare bogăție trebuie să fie familia. Oamenii care te cresc, oamenii care te învață cum să-ți croiești drumul în viață. Și la mine, chiar dacă noi am fost o familie, nu știu dacă neapărat cu nevoi foarte multe, n-am fost o familie care să avem o situație financiară foarte, foarte bună”, a spus Torje.

Citește și: Cine este Gabriel Torje de la Asia Express 2026. Are 36 de ani și a evoluat la mari cluburi ingernaționale

Fostul internațional a explicat că din punct de vedere financiar, nu a avut mari lipsuri, însă crede că poarte trăi în orice condiții.

„Nu ne-au lipsit multe, n-am avut credite, n-am avut nici averi, dar cum m-au învățat pe mine părinții mei să cresc și cum au crescut, cred că pot să trăiesc în orice condiții, oricând, pentru că știu cum e să trăiești și fără și cu”, a spus Torje.

Familia lui a fost dată afară din patru locuințe

Gabi Torje a povestit că este obișnuit să facă față oricărei situații, pentru că familia lui a fost dată afară din casă de 4-5 ori.

Citește și: Cine este Larisa, iubita lui Gabi Torje, de la Asia Express 2026. Din ce face bani și de ce evită aparițiile publice în doi

„Să trăiești fără este și faptul că la un moment dat erați dați afară din casă, din casă în casă, până când, la un moment dat s-a făcut schimbarea asta de vreo 4-5 ori?”, l-a întrebat Cătălin Măruță.

„Da. În perioada aceea, imediat după anii 90, începuseră să revendice toți cei din străinătate case naționalizate. Cine avea relațiile mai bune, naționaliza câte o casă și o lua și o găsea acum. Noi am fost dați afară la propriu, pentru că nu venea și te anunța mâine plecea afară din casă, dar îți dădea o lună, termen, să te muți. Tu făceai o cerere la primărie, ți se dădea în altă parte. Până când la un moment dat nu s-au mai găsit alte case. Au fost 5 case la rând.”

„Ne-am mutat într-o chirie, o chirie care era destul de scumpă, mult prea mare la acel moment pentru a fi susținută de părinți, plus ce aveam noi nevoile la școală, la sport, la tot ceea ce era nevoie pentru noi. Tata era electrician și mergea foarte mult pe șantier de luni până vineri, în delegație, mama lucra caiserie și contabilitate. Pe vremea aceea se plăteau salariile cash și mama era cea care mergea cu valiza mare de bani, peste tot, în tot ce însemna împrejurimile Timișoarei, Reșița, Lipova, Arad, tot, tot, tot. Mergea în fiecare zi de salarii cu o geantă mare de bani, să le plătească.Și atunci părinții mei au decis, pentru că firma la care lucrau avea și cămin, să ne mutăm la căminul firmei”, a mai povestit Gabi Torje.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News