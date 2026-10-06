Cătălin Scărlătescu, apariție rară alături de iubita lui, Elena Gogean. Cum au fost surprinși în vacanță

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Cătălin Scărlătescu și iubita lui, arhitecta Elena Gogean, au fost surprinși împreună într-o mașină decapotabilă, în timpul unei vacanțe alături de prieteni. Imaginea rară a fost publicată recent pe Instagram și reflectă o escapadă plină de entuziasm.

Cătălin Scărlătescu, apariție rară alături de iubita lui, Elena Gogean

Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari ai României, continuă să-și trăiască viața personală departe de lumina reflectoarelor, dar asta nu îi împiedică pe admiratorii lui să fie cu ochii pe el. Recent, juratul de la MasterChef a surprins cu o imagine rară în care apare alături de iubita sa, arhitecta Elena Gogean, într-o atmosferă relaxată și plină de voie bună.

Pe contul său de Instagram, Scărlătescu a publicat o fotografie dintr-o mașină decapotabilă, în care cei doi, alături de un alt cuplu, radiau de fericire. Îmbrăcați lejer și zâmbind larg, aceștia au arătat că vacanța pe care o petrec împreună este una cu totul specială. „Se vede vacanță la orizont”, a scris bucătarul în descriere, iar Elena Gogean a completat pe propriul cont cu mesajul: „Am venit să văd ce mai face marea!”.

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Cei doi formează un cuplu discret de aproximativ un an

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean formează un cuplu discret de aproximativ un an. Cei doi au fost surprinși în premieră împreună în vara anului 2025, la plajă. De atunci, rarele lor apariții împreună au stârnit mereu curiozitatea fanilor. Cei doi au fost surprinși ocazional împreună, precum în vacanță în Mexic, în ianuarie 2026, sau în vacanță Grecia, în această primăvară, însă evită să publice imagini în care apar împreună pe rețelele sociale.

Anul 2026 a fost unul plin pentru celebrul jurat de la MasterChef, care și-a împărțit timpul între platourile de filmare de la PRO TV și escapadele romantice alături de Elena. Cei doi au fost fotografiați împreună la un eveniment organizat de PRO TV în vară, cu ocazia lansării noului sezon al emisiunii, unde au atras privirile tuturor.

Foto: Instagram

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