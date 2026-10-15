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Diana Șoșoacă a slăbit 20 de kilograme. Dieta europarlamentarei a devenit virală

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Diana Șoșoacă a uimit internetul cu transformarea sa fizică, slăbind 20 kg cu un regim special. Europarlamentarul a împărtășit dieta sa inedită în emisiunea lui Dan Diaconescu, iar în scurt timp a devenit virală pe TikTok.

Diana Șoșoacă a slăbit 20 de kilograme

Diana Șoșoacă, europarlamentar și fondatoarea partidului SOS România, atrage din nou atenția, dar de această dată nu prin declarații politice, ci printr-o transformare fizică spectaculoasă.

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Într-un interviu online acordat lui Dan Diaconescu, lidera SOS a afirmat că a reușit să slăbească 20 de kilograme, dezvăluind și secretul din spatele reușitei sale.

„Rețeta am mai dat-o: regimul disociat și foarte multă iubire”, a explicat europarlamentarul, adăugând că dieta sa este una simplă, dar strictă.

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Dieta Dianei Șoșoacă a devenit virală

Planul alimentar dezvăluit de Diana Șoșoacă include o organizare pe zile: fructe în prima zi (fără banane sau struguri), carne de pui la grătar sau fiartă în ziua a doua (fără pieliță), lactate în a treia zi (cu excepția telemelei și smântânii), ouă fierte tari în ziua a patra, legume fierte în a cincea zi (fără cartofi, fasole sau varză), pește la grătar sau fiert în ziua a șasea și o combinație a tuturor alimentelor în ultima zi.

„Fără nimic altceva, fără garnituri și altceva”, a accentuat ea.

Clipul video în care Diana Șoșoacă explică dieta a devenit rapid viral pe TikTok, acumulând peste 300.000 de vizualizări în doar câteva ore.

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Reacțiile fanilor au fost împărțite: unii au admirat ambiția și rezultatele vizibile, în timp ce alții au rămas sceptici față de regimul disociat.

„Mii de felicitări”, „Se vede că a slăbit” și „O femeie ambițioasă și inteligentă” sunt doar câteva dintre comentariile pozitive.

Pe de altă parte, critici precum „Regimul disociat nu este bun” sau „Eu am slăbit 12 kilograme, iar după ce m-am lăsat de regimul disociat am pus înapoi 15 kilograme” au adus în discuție sustenabilitatea dietei.

Diana Șoșoacă a făcut dans profesionist

Tot în timpul emisiunii lui Dan Diaconescu, Diana Șoșoacă a dezvăluit că a făcut timp de mulți ani ans profesionist, balet, dar și gimnastică.

„Am făcut 14 ani de dans profesionist, gimnastică și balet. În 90 am câștigat concursul de cea mai rezistentă dansatoare pe muzică spaniolă. A început dansul la ora 21:00 și nu m-am oprit până la ora 7:00. Numai spaniole. Am slăbit în noaptea aia 10 kilograme. Venisem cu 55 de kilograme și am plecat cu 45. Am fost Miss la viața mea. Am avut și 38 de centimetri în talie. Am fost și manechin cândva, 38 de centimetri în talie aveam. La 1,75 înălțime. Aveam în jur de 52-55 de kilograme. Întotdeauna la bust am avut mai mult, în jur de 100-105, 38-40 în talie, eram o viespe. Făceam șpagatul în aer, îl fac și acum”, a mai spus europarlamentara.

Sursă foto: Hepta, Facebook

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