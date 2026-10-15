  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 16 octombrie 2026. Avertisment pentru o zodie: stresul acumulat își poate spune cuvântul

Horoscop 16 octombrie 2026. Avertisment pentru o zodie: stresul acumulat își poate spune cuvântul

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vineri, 16 octombrie 2026, unele zodii pot descoperi că o oportunitate importantă apare prin intermediul unei persoane la care nu se așteptau, în timp ce alți nativi vor simți nevoia să încheie o etapă și să facă loc unor experiențe noi. În plan profesional, ideile creative și colaborările pot aduce avantaje, însă nu toate propunerile merită acceptate fără o analiză atentă. În privința banilor, prudența și capacitatea de a privi lucrurile pe termen lung pot preveni cheltuieli regretabile.

Horoscop 16 octombrie 2026

În relațiile personale, ziua favorizează gesturile sincere, împăcările și discuțiile care ajută la clarificarea unor dorințe. Totuși, promisiunile făcute din entuziasm și reacțiile la nervi pot crea tensiuni inutile. Unii nativi au nevoie să își asculte mai atent organismul, în timp ce alții ar putea găsi motivația pentru a relua un hobby sau pentru a începe un proiect amânat. Descoperă ce îți rezervă horoscopul zilei de 16 octombrie 2026 și la ce ar trebui să fii atent în funcție de zodia ta!

Berbec

Berbecii pot primi sprijinul unei persoane care le apreciază inițiativa și care le poate oferi o perspectivă nouă asupra unui obiectiv profesional. O conversație purtată la momentul potrivit poate deschide calea către o colaborare, dar este important să nu te grăbești să accepți toate condițiile înainte să le verifici. În dragoste, spontaneitatea poate readuce buna dispoziție, însă evită să transformi o diferență de opinie într-o competiție. Financiar, nu cheltui bani doar pentru a demonstra că îți permiți un anumit lucru. Spre seară, mișcarea sau o activitate în aer liber te pot ajuta să eliberezi tensiunea acumulată.

Taur

Taurii sunt încurajați să iasă din rutină și să analizeze o oportunitate pe care au considerat-o până acum prea riscantă sau prea complicată. La serviciu, o schimbare de strategie te poate ajuta să economisești timp și să obții rezultate mai bune, mai ales dacă ești dispus să ceri și părerea colegilor. În familie, o discuție despre planurile pentru perioada următoare poate scoate la iveală dorințe diferite, dar și posibilitatea unui compromis. Nu lua o decizie financiară doar din dorința de a avea siguranță imediată; compară opțiunile și gândește pe termen lung. Ai grijă să nu confunzi prudența cu refuzul oricărei schimbări.

Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Recomandarea zilei

Gemeni

Gemenii pot avea o zi favorabilă pentru idei creative, comunicare și proiecte care presupun colaborare. O persoană din cercul profesional îți poate face o propunere interesantă sau îți poate recomanda o direcție la care nu te-ai gândit. Înainte să îți iei un angajament, verifică programul și resursele de care dispui, pentru a evita suprapunerea responsabilităților. În plan sentimental, o discuție relaxată poate apropia partenerii, iar cei singuri ar putea descoperi că au interese comune cu cineva întâlnit recent. Pe partea financiară, fii atent la abonamente, comisioane sau alte costuri mici care trec ușor neobservate.

Rac

Racii pot simți că a venit momentul să lase în urmă o supărare sau o situație care le-a consumat prea multă energie. O discuție cu un membru al familiei ori cu o persoană apropiată poate contribui la clarificarea lucrurilor, dacă alegi să vorbești despre ceea ce simți fără să readuci toate greșelile trecutului în prim-plan. La serviciu, nu lua personal fiecare observație și concentrează-te pe soluțiile care îți pot îmbunătăți activitatea. Financiar, evită să faci cumpărături pentru a compensa o stare emoțională neplăcută. Ai nevoie și de timp pentru tine, așa că nu îți umple seara cu obligații pe care le poți amâna.

Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Recomandarea zilei

Leu

Leii pot avea ocazia să își valorifice talentul într-un context în care contează originalitatea și încrederea în propriile idei. Un proiect creativ sau o responsabilitate nouă îți poate aduce apreciere, dar nu încerca să controlezi fiecare detaliu și lasă-i și pe ceilalți să contribuie. În dragoste, o invitație spontană sau un plan diferit de rutina obișnuită poate reaprinde entuziasmul. Dacă există o nemulțumire, exprim-o direct, fără ironii și reproșuri. În privința banilor, nu te lăsa convins să plătești mai mult decât îți permite bugetul pentru a impresiona. Spre finalul zilei, acordă-ți o pauză de la responsabilități.

Fecioară

Fecioarele pot observa că o problemă care părea complicată se rezolvă mai ușor dacă schimbă perspectiva și renunță la nevoia de a controla fiecare etapă. La serviciu, o verificare atentă poate preveni o greșeală, iar o discuție cu un coleg îți poate oferi informația care îți lipsea. În relația de cuplu, încearcă să înlocuiești criticile cu întrebări și să îi arăți partenerului că îi apreciezi eforturile. Dacă ești singur, nu respinge o invitație doar pentru că lucrurile nu se desfășoară conform planului tău. Financiar, evită cheltuielile făcute din perfecționism, iar pentru sănătate găsește un echilibru între activitate și odihnă.

Citește și: Neti Sandu anunță probleme pe toate planurile pentru o zodie, în octombrie: „Este o perioadă de răscolire”

Balanță

Balanțele pot descoperi că o relație sau o colaborare are nevoie de reguli mai clare pentru a funcționa în avantajul tuturor. Este un moment bun să discuți despre responsabilități, așteptări și limite, fără să încerci să îi mulțumești pe toți cu prețul propriului confort. Profesional, diplomația te poate ajuta să obții sprijin pentru o idee, însă nu promite mai mult decât poți livra. În dragoste, un gest de apropiere poate risipi o nesiguranță, dacă ești dispus să vorbești deschis. Înainte să accepți o ofertă sau să faci o achiziție importantă, citește cu atenție condițiile. O plimbare sau o activitate artistică îți poate reda buna dispoziție.

Scorpion

Scorpionii pot simți nevoia să schimbe direcția într-un domeniu în care au investit mult timp fără să obțină rezultatele dorite. La serviciu, o strategie nouă sau o discuție cu cineva care are mai multă experiență îți poate arăta ce merită păstrat și la ce ar trebui să renunți. În relațiile personale, evită să testezi loialitatea celor apropiați prin tăceri sau remarci ambigue; o întrebare directă îți poate oferi răspunsul de care ai nevoie. Financiar, analizează atent orice propunere care promite câștiguri rapide. Nu te lăsa atras într-o competiție inutilă și păstrează-ți energia pentru obiectivele care contează cu adevărat.

Săgetător

Săgetătorii pot primi o invitație sau pot descoperi o activitate care le trezește dorința de aventură. Un curs, o excursie sau un proiect personal poate deveni o sursă de inspirație, însă verifică detaliile înainte să cheltuiești bani ori să îți modifici programul. În carieră, entuziasmul îți oferă un avantaj, dar ai grijă să nu neglijezi o sarcină importantă pentru ceva ce pare mai interesant pe moment. În dragoste, sinceritatea și umorul pot apropia partenerii, însă glumele despre subiecte sensibile pot provoca tensiuni. Dacă te simți obosit, nu încerca să compensezi lipsa de energie cu un program și mai încărcat.

Capricorn

Capricornii pot primi ocazia de a demonstra că sunt pregătiți pentru o responsabilitate mai mare sau pentru o schimbare profesională. O conversație cu un superior ori cu un colaborator poate clarifica pașii necesari pentru a avansa, dar este important să îți prezinți așteptările realist. În familie, cineva apropiat ar putea avea nevoie de ajutorul tău, chiar dacă nu îl cere direct. Nu presupune că trebuie să rezolvi totul singur și învață să împarți responsabilitățile. Financiar, verifică atent o plată sau o cheltuială planificată și evită angajamentele pe termen lung luate în grabă. Spre seară, încearcă să te desprinzi de muncă și să îți încarci bateriile.

Vărsător

Vărsătorii pot avea o revelație legată de un proiect personal sau de felul în care își folosesc timpul. O idee care părea neobișnuită poate deveni realizabilă dacă o împarți în pași mici și cauți persoanele potrivite pentru colaborare. În relațiile de prietenie, ai ocazia să reiei legătura cu cineva de care te-ai îndepărtat, dar evită să presupui că lucrurile vor reveni imediat la forma de altădată. În dragoste, oferă-i partenerului mai multă claritate în privința planurilor tale. Financiar, nu cumpăra echipamente sau produse doar pentru că promit să îți schimbe radical rutina. Un program mai aerisit te va ajuta să îți păstrezi concentrarea.

Pești

Peștii pot găsi inspirație într-o activitate pe care au abandonat-o sau într-o conversație cu o persoană care le înțelege preocupările. Creativitatea poate fi un avantaj la serviciu, dar ideile trebuie însoțite de pași concreți și de termene realiste. În dragoste, încearcă să nu interpretezi tăcerea partenerului ca pe un semn de dezinteres; întreabă ce se întâmplă înainte să tragi concluzii. Un membru al familiei ți-ar putea cere sprijinul, însă ai grijă să nu îți neglijezi propriile nevoi. În plan financiar, amână o achiziție dacă nu ești sigur că ai nevoie de ea. Pentru starea de bine, câteva momente de liniște și un hobby relaxant îți pot reda optimismul.

Foto: Shutterstock.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Un profesor din Timișoara a câștigat 575.000 de lei din meditații într-un singur an
Un profesor din Timișoara a câștigat 575.000 de lei din meditații într-un singur an
GSP.ro
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a decis să vorbească: „Da, am trădat, vă spun cum s-a întâmplat”
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a decis să vorbească: „Da, am trădat, vă spun cum s-a întâmplat”
Click.ro
Hilary Swank este însărcinată la 52 de ani! Anunțul făcut de actriță: „Proiectul va fi gata în decembrie”
Hilary Swank este însărcinată la 52 de ani! Anunțul făcut de actriță: „Proiectul va fi gata în decembrie”
TV Mania
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Redactia.ro
Iti amintesti de Gigel Frone? Unde a ajuns sa locuiasca dupa ce a fost la toate posturile tv..&quot;Nu mai merg sa cant pe 200-300 de lei...&quot;
Iti amintesti de Gigel Frone? Unde a ajuns sa locuiasca dupa ce a fost la toate posturile tv..&quot;Nu mai merg sa cant pe 200-300 de lei...&quot;
Citește și...
Avertisment pentru Craiova înaintea duelului cu Getafe din Conference League: „Se agață… Zici că aveau tricourile din sârmă ghimpată”
Dronele, noua amenințare din Marea Neagră. De ce sunt atât de greu de oprit și ce trebuie să se întâmple pentru ca România să ceară ajutorul NATO
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
AUR propune ca doar soția președintelui să poată face parte din delegațiile oficiale plătite de stat. Proiectul o vizează pe Mirabela Grădinaru
Horoscop 15 octombrie 2026. Zodia care riscă să piardă bani din cauza impulsivității
Horoscop 14 octombrie 2026. Zodia care își rezolvă problemele în dragoste
Horoscop 13 octombrie 2026. Zodia care trebuie să evite cheltuielile impulsive, zodia care face progrese în carieră și zodia care are nevoie de odihnă
Medicii rezidenți contestă examenul de specialist: „Noi ținem spitalele în picioare, dar suntem incompetenți doar la examene. A fost un test de moarte subită cardiacă”
Wooow! Cum arată Oana Radu după ce a slăbit 19 kilograme. E total schimbată. Mai are 11 kg de slăbit pentru a ajunge la greutatea ideală / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Gabriel Torje de la Asia Express 2026. Are 36 de ani și a evoluat la mari cluburi ingernaționale
Cine este Gabriel Torje de la Asia Express 2026. Are 36 de ani și a evoluat la mari cluburi ingernaționale
Cine este Connie Preda de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă partenera lui Maurice Munteanu
Cine este Connie Preda de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă partenera lui Maurice Munteanu
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Avantaje
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini de la bonfire! Ce s-a întâmplat în seara când Armina și Marcel au plecat de pe Insulă
Imagini de la bonfire! Ce s-a întâmplat în seara când Armina și Marcel au plecat de pe Insulă
Teodora Bănică de la Casa Iubirii este însărcinată: „Ne-am dorit din toată inima să devenim părinți”
Teodora Bănică de la Casa Iubirii este însărcinată: „Ne-am dorit din toată inima să devenim părinți”
Maurice Munteanu, declarație de iubire emoționantă pentru un bărbat special din viața lui: „Bărbatul pe care l-am iubit, îl iubesc și îl voi iubi în continuare”
Maurice Munteanu, declarație de iubire emoționantă pentru un bărbat special din viața lui: „Bărbatul pe care l-am iubit, îl iubesc și îl voi iubi în continuare”
Diana Șoșoacă a slăbit 20 de kilograme. Dieta europarlamentarei a devenit virală
Diana Șoșoacă a slăbit 20 de kilograme. Dieta europarlamentarei a devenit virală
În ce relații au rămas Stelian Ogică și Paula Cojocari după despărțire. Cei doi divorțează după doar patru luni de căsnicie: „A fost o mare nebunie căsătoria”
În ce relații au rămas Stelian Ogică și Paula Cojocari după despărțire. Cei doi divorțează după doar patru luni de căsnicie: „A fost o mare nebunie căsătoria”
Observator News
Noua meserie a Generaţiei Z din care tinerii pot câştiga şi 160.000 de dolari anual. Lucrează doar pe telefon
Noua meserie a Generaţiei Z din care tinerii pot câştiga şi 160.000 de dolari anual. Lucrează doar pe telefon
Libertatea pentru Femei
#breaking Dragul de el! Nimeni, chiar nimeni n-a știut! Of!! Detaliul ăsta despre Maurice Munteanu întrece orice așteptare! Vestea face înconjurul României chiar acum. Nimeni n-ar fi crezut..
#breaking Dragul de el! Nimeni, chiar nimeni n-a știut! Of!! Detaliul ăsta despre Maurice Munteanu întrece orice așteptare! Vestea face înconjurul României chiar acum. Nimeni n-ar fi crezut..
#Breaking care revoltă românii! Alertă politică de proporții! Ce se întâmplă cu noul Guvern? Nu e deloc ce pare! 💣 În spatele promisiunilor, un detaliu devastator și extrem de acid răstoarnă tot și ridică întrebări despre cine va..
#Breaking care revoltă românii! Alertă politică de proporții! Ce se întâmplă cu noul Guvern? Nu e deloc ce pare! 💣 În spatele promisiunilor, un detaliu devastator și extrem de acid răstoarnă tot și ridică întrebări despre cine va..
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Iti amintesti de Gigel Frone? Unde a ajuns sa locuiasca dupa ce a fost la toate posturile tv..&quot;Nu mai merg sa cant pe 200-300 de lei...&quot;
Iti amintesti de Gigel Frone? Unde a ajuns sa locuiasca dupa ce a fost la toate posturile tv..&quot;Nu mai merg sa cant pe 200-300 de lei...&quot;
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alertă în cazul injecțiilor pentru slăbit! Ozempic, Mounjaro și Wegovy, vizate de zeci de procese
Alertă în cazul injecțiilor pentru slăbit! Ozempic, Mounjaro și Wegovy, vizate de zeci de procese
Vârsta de pensionare ar putea depăși 67 de ani. Ce îi așteaptă pe cei născuți între 1961 și 1963
Vârsta de pensionare ar putea depăși 67 de ani. Ce îi așteaptă pe cei născuți între 1961 și 1963
Dieta care ar putea opri răspândirea cancerului. Ce alimente recomandă specialiștii
Dieta care ar putea opri răspândirea cancerului. Ce alimente recomandă specialiștii
Ajutor pentru persoanele cu handicap. Un nou sprijin a trecut de Parlament. Statul va acoperi 80% din costuri
Ajutor pentru persoanele cu handicap. Un nou sprijin a trecut de Parlament. Statul va acoperi 80% din costuri
TV Mania
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Anisia Gafton a născut! Primele imagini cu băiețelul ei, publicate chiar din maternitate. Actrița a transmis și un mesaj emoționant după venirea pe lume a micuțului. Vezi fotografiile!
Anisia Gafton a născut! Primele imagini cu băiețelul ei, publicate chiar din maternitate. Actrița a transmis și un mesaj emoționant după venirea pe lume a micuțului. Vezi fotografiile!
CSID.ro
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Libertatea
Cazul tinerei cu autism sechestrată și bătută de iubitul găsit pe o rețea de socializare. Polițiștii au expediat-o acasă cu Bolt-ul: „avea o durere de măsea”
Cazul tinerei cu autism sechestrată și bătută de iubitul găsit pe o rețea de socializare. Polițiștii au expediat-o acasă cu Bolt-ul: „avea o durere de măsea”
SRI, contract de peste 17.000.000 de lei cu Țiriac Auto pentru 100 de mașini electrice prin proiectul eFLOT
SRI, contract de peste 17.000.000 de lei cu Țiriac Auto pentru 100 de mașini electrice prin proiectul eFLOT
O îngrijitoare din Alba a folosit de 139 de ori cardul bătrânului pe care îl îngrijea și l-a lăsat fără 10.479 de lei
O îngrijitoare din Alba a folosit de 139 de ori cardul bătrânului pe care îl îngrijea și l-a lăsat fără 10.479 de lei
Secretul sifonului invers la romani, vechi de 2.000 de ani: cum au „păcălit” natura și au urcat apa la deal
Secretul sifonului invers la romani, vechi de 2.000 de ani: cum au „păcălit” natura și au urcat apa la deal
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton