Ilona Brezoianu, revoltată de gestul lui IAN de la Arenele Romane: „Caracter 0 barat”. Trapperul a urinat pe scenă în timpul unui concert

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Ilona Brezoianu critică dur gestul șocant al trapperului Ian, care a urinat pe scena Arenelor Romane în timpul unui concert pe care-l susținea pe 2 octombrie. Actrița cere excluderea artistului din viitoare locații, subliniind lipsa de respect față de public și organizatori.
Ilona Brezoianu, revoltată de gestul lui IAN de la Arenele Romane
Ilona Brezoianu și-a exprimat revolta în urma unui incident șocant petrecut pe scena Arenelor Romane, în timpul concertului din 2 octombrie susținut de trapperii Ian și Azteca. Actrița a condamnat gestul lipsit de respect al lui Ian, care a urinat pe scenă în fața publicului, un act ce a stârnit critici dure din partea multor persoane, inclusiv a vedetelor din showbiz.
„Sper ca Arenele Romane să nu-l mai primească altă dată pe dom’ IAN care s-a p***t pe scenă. Acolo au cântat super artiști și nu e WC public. Scena trebuie respectată, îți spune o actriță care urcă des pe ea… Da’ tu de unde să știi…”, a scris Ilona pe rețelele sociale.
Cunoscută pentru pasiunea și respectul său față de artă, Ilona Brezoianu a punctat că scena reprezintă un spațiu sacru pentru artiști și public deopotrivă. Indignată de lipsa de considerație a lui Ian față de cei care fac posibile spectacolele, actrița a adăugat: „Și apropo de gestul ăsta care m-a revoltat teribil… În spatele artiștilor sunt mulți oameni… Cei de la tehnic, sunet și implicit cei de la curățenie… Dacă pe ei nu-i respecți și ăia strâng după tine că tu te crezi artist cool făcând pipi pe scenă… Ești caracter 0 barat. Sper ca la locațiile unde mai râgâie băiatu’ ăsta muzica să-i dea mare cancel”.
Gestul lui Ian, care pare să fi fost făcut cu nonșalanță și chiar amuzament, a umbrit efortul organizatorilor și a ridicat semne de întrebare cu privire la respectul pe care unii artiști îl au față de locurile în care performează. Incidentul a avut loc în timpul unui turneu național pe care Ian și Azteca îl desfășoară în lunile octombrie, noiembrie și decembrie, în mai multe orașe din România.