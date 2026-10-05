Ilona Brezoianu, revoltată de gestul lui IAN de la Arenele Romane: „Caracter 0 barat”. Trapperul a urinat pe scenă în timpul unui concert

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Ilona Brezoianu critică dur gestul șocant al trapperului Ian, care a urinat pe scena Arenelor Romane în timpul unui concert pe care-l susținea pe 2 octombrie. Actrița cere excluderea artistului din viitoare locații, subliniind lipsa de respect față de public și organizatori.

Ilona Brezoianu, revoltată de gestul lui IAN de la Arenele Romane

Ilona Brezoianu și-a exprimat revolta în urma unui incident șocant petrecut pe scena Arenelor Romane, în timpul concertului din 2 octombrie susținut de trapperii Ian și Azteca. Actrița a condamnat gestul lipsit de respect al lui Ian, care a urinat pe scenă în fața publicului, un act ce a stârnit critici dure din partea multor persoane, inclusiv a vedetelor din showbiz.

„Sper ca Arenele Romane să nu-l mai primească altă dată pe dom’ IAN care s-a p***t pe scenă. Acolo au cântat super artiști și nu e WC public. Scena trebuie respectată, îți spune o actriță care urcă des pe ea… Da’ tu de unde să știi…”, a scris Ilona pe rețelele sociale.

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„Ești caracter 0 barat”

Cunoscută pentru pasiunea și respectul său față de artă, Ilona Brezoianu a punctat că scena reprezintă un spațiu sacru pentru artiști și public deopotrivă. Indignată de lipsa de considerație a lui Ian față de cei care fac posibile spectacolele, actrița a adăugat: „Și apropo de gestul ăsta care m-a revoltat teribil… În spatele artiștilor sunt mulți oameni… Cei de la tehnic, sunet și implicit cei de la curățenie… Dacă pe ei nu-i respecți și ăia strâng după tine că tu te crezi artist cool făcând pipi pe scenă… Ești caracter 0 barat. Sper ca la locațiile unde mai râgâie băiatu’ ăsta muzica să-i dea mare cancel”.

Gestul lui Ian, care pare să fi fost făcut cu nonșalanță și chiar amuzament, a umbrit efortul organizatorilor și a ridicat semne de întrebare cu privire la respectul pe care unii artiști îl au față de locurile în care performează. Incidentul a avut loc în timpul unui turneu național pe care Ian și Azteca îl desfășoară în lunile octombrie, noiembrie și decembrie, în mai multe orașe din România.

În ziua de după concert, IAN a fost reținut de pentru 24 de ore și sancționat contravențional.

Foto: Instagram

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