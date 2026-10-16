Ce urmează pentru Irina Rimes după plecarea de la Pro TV. „Abia aștept…” Schimbările majore din viața ei la 35 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După opt ani plini de emoție, muzică și momente memorabile în scaunul de antrenor de la „Vocea României”, Irina Rimes se pregătește să încheie un capitol extrem de important din viața sa profesională. Artista a decis să facă un pas în spate pentru a-și dedica mai mult timp vieții personale, familiei și proiectelor de suflet. Într-un interviu recent, cântăreața a vorbit despre despărțirea de colegii de platou, despre cum s-a schimbat viața ei la 35 de ani, dar și despre noutățile muzicale pe care le pregătește pentru fanii săi.

Decizia dificilă de a renunța la „Vocea României”

Chiar dacă despărțirea de una dintre cele mai apreciate emisiuni din televiziune nu a fost deloc simplă, Irina recunoaște că acest pas a venit firesc, ghidat de dorința de a regăsi un echilibru între carieră și propria viață intimă. Proiectul a devenit o a doua familie, însă prioritățile s-au reconfigurat odată cu trecerea timpului.

„Mi-a fost și mie foarte greu să iau decizia asta, pentru că Vocea României, cu toată echipa de acolo, a devenit ca o familie pentru mine. Pur și simplu, această decizie cred că a venit natural, simt nevoia să am mai mult timp pentru mine și pentru familia mea și, din păcate, asta vine și cu câteva schimbări”, a declarat Irina Rimes pentru viva.ro.

Citeşte şi: Cabiria Morgenstern, reacție tranșantă după ce a fost jignită în mediul online. „Mi se strânge inima când văd că astfel de persoane!” Mesajul care a deranjat-o

Citeşte şi: Violeta Bănică, strălucitoare la gala Nu Există Nu Se Poate!, organizată de Andreea Marin: „S-a implicat”

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu nu și-a mai văzut soțul de două luni. „E greu, foarte greu, este cumplit de greu!” Ce se întâmplă în viața ei

Ce părere are despre colegii ei jurați

Anii petrecuți în televiziune i-au adus artistei nu doar succes profesional, ci și prietenii solide. Chiar dacă nu va mai face parte din juriu, legăturile cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu vor rămâne la fel de puternice, aceștia fiind la doar un mesaj distanță în viața de zi cu zi.

„O să îmi lipsească și o să îmi lipsească, pentru că sigur ne vom vedea și fără să fim în cadrul emisiunii. Cu Theo mă întâlnesc destul de des prin studiouri și pe la sesiuni, la fel și cu Tudor și Smiley. Cu Horia mă mai văd la podcast și chiar ne-am promis o sesiune curând. Dincolo de camere, schimbăm des idei între noi și mă bucur că suntem în era în care oricine este la un telefon sau mesaj distanță”, a explicat artista.

Maturitate, familie extinsă și un nou stil de viață la 35 de ani

Ajunsă la vârsta de 35 de ani, Irina simte că a intrat într-o etapă de așezare interioară. Pe lângă bucuriile din planul personal, cum ar fi extinderea familiei prin venirea pe lume a micuțului Amza în acest an, vedeta acordă o atenție mult mai mare propriei stări de bine, adoptând obiceiuri sănătoase pe care înainte le neglija.

„La 35 de ani o găsim pe Irina mai matură și cu familia mai mare. Chiar anul acesta s-a născut cel mai nou membru al familiei, Amza. Profesional, în viața mea nu s-au schimbat foarte mult oamenii, dar s-a schimbat puțin registrul meu muzical. Pregătesc un nou album care este complet diferit de ce am făcut până acum și abia aștept să vi-l arăt. Pe plan personal, pot să zic că am mult mai multă grijă de mine, fac sport, gătesc mai des, îmi place să pregătesc micul dejun, pe care înainte îl ratam de multe ori”, a conchis Irina Rimes.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News