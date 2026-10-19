Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică: „Da, da, eu sunt. M-am dus să fac o magie”

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Mara Bănică a trecut din nou cabinetul medicului estetician. Prezentatoarea TV a trecut printr-o intervenție nechirurgicală pentru a se asigura că arată mai bine ca niciodată. Iar rezultatul este cel la care ea visa.
De-a lungul anilor, Mara Bănică a fost mereu deschisă cu admiratorii săi cu privire la intervențiile estetice pe care le-a ales pentru a-și păstra un look impecabil. De data aceasta, vedeta a vizitat un cabinet de estetică din București, unde a optat pentru o procedură nechirurgicală de estompare a ridurilor de pe frunte.
Anunțul a fost făcut chiar de vedetă pe pagina sa de Facebook, unde a împărtășit și o imagine surprinsă direct de pe patul de spital.
„Da, da, eu sunt! M-am dus să fac o magie, să-mi dispară ridurile de pe frunte. Bine, n-o fac eu magia, doctorul e responsabil. Oricum, cine a inventat treaba asta… să-i dea Dumnezeu sănătate!”, a scris ea.
Însă nu doar chipul său a suferit modificări de-a lungul timpului, ci și silueta. După participarea la show-ul Asia Express din 2024, Mara Bănică a decis să își schimbe stilul de viață și a început un program strict de slăbit. Rezultatul? O pierdere impresionantă de aproximativ 20 de kilograme, ajungând în prezent la o greutate de 50 de kilograme.
Vedeta de la Antena Stars și-a împărtășit secretul cu fanii săi, subliniind că totul a fost posibil datorită ambiției.
„Am primit multe mesaje în care mă întrebați ce am făcut ca să slăbesc. Am avut ambiție, cam despre asta este vorba. M-ați întrebat cât am slăbit, cred că vreo 20 de kg. Acum am 50 de kg, exact cât Anda Adam”, a declarat ea în urmă cu ceva timp.
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