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Cum arată Ozana Barabancea după liftingul facial. Vedeta a mărturisit că se vindecă greu: „Am rezultatul dorit”

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.  Actualizat 19.10.2026, 11:35
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Ozana Barabancea și-a făcut un lifting facial în urmă cu o lună, iar acum și-a arătat noul chip întregii lumi. Vedeta a mărturisit că a durat atât până să se expună public întrucât nu se vindecă atât de repede pe cât și-ar fi dorit, însă spune că este foarte mulțumită de rezultat.

Cum arată Ozana Barabancea după liftingul facial

În urmă cu câteva zile, Ozana Barabancea a revenit în mediul online, după un lifting facial pe care și l-a făcut făcut în luna septembrie. Artista se declară mulțumită de rezultat, dar a menționat că recuperarea a durat destul de mult, timp în care a învățat ce înseamnă răbdarea.

ozana barabancea dupa liftingIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

„Am avut o intervenție extraordinară de face lifting. Sunt foarte fericită pentru că am rezultatul dorit. Mă simt foarte bine. Este o operație ce nu doare. Eu nu mă vindec foarte bine, dar sunt mulțumită de rezultat și am învățat un lucru extraordinar de util, pe viață: răbdarea”, a spus Ozana Barabancea pe pagina sa de Facebook.

Mai apoi, artista a distribuit mai mult imagini pe Instagram cu noul său aspect, fiind încântată de felul în care arată acum.

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Ce schimbări a făcut artista după operație

La o lună de la operație, Ozana Barabancea a trecut și pragul stiliștilor. Cum după intervenție a trebuit să se ocupe de recuperarea sa, vedeta nu a mai ajuns la salonul de înfrumusețare. Deși încă nu are voie să se vopsească, aceasta este fericită că a putut să își aranjeze părul.

„Nu vă dați seama cât de fericită sunt că, după o lună și două zile, pot să mă coafez. La o lună și două zile de la operație am dreptul să mă coafez. Încă nu mă vopsesc. Mi-era dor și mulțumesc tuturor fetelor care au avut grijă de mine și m-au spălat pe cap cu săpun antibacterian. O, Doamne! Și da, și iată că încep să mă mișc și eu ca omul”, a mai adăugat ea.

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După ce a slăbit 37 de kilograme, Ozana Barabancea și-a dorit să scape de excesul de piele rămas în zona gâtului și a feței. Cu toate acestea, vedeta se temea că operația ar putea să îi afecteze vocea, dar medicii au asigurat-o că acest lucru nu se va întâmpla.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Ozana Barabancea după liftingul facial

Sursă foto: Instagram

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