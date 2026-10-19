Denis Alibec a devenit tată pentru prima dată. Soția lui, Anca Surdu, a născut o fetiță. Ce nume special au ales

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Denis Alibec a devenit tată pentru prima dată sâmbătă, 17 octombrie. Soția lui, gimnasta Anca Surdu, a născut o fetiță, Aria Maria. Cei doi au împărtășit emoția momentului prin imagini pline de fericire publicate în mediul online.

Denis Alibec a devenit tată pentru prima dată. Soția lui, Anca Surdu, a născut o fetiță

Denis Alibec, atacantul de la Farul Constanța, trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții. Pe 17 octombrie, sportivul a devenit tată pentru prima dată, alături de soția sa, Anca Surdu. Cuplul radiază de fericire, iar Denis a împărtășit primele imagini emoționante alături de micuța Aria Maria pe rețelele sociale. Prenumele Aria are semnificații multiple în diferite culturi. În ebraică înseamnă „leu” sau „leul lui Dumnezeu”, în persană se traduce drept „nobil” sau „de viță nobilă”, în timp ce în italiană înseamnă literal „aer” sau desemnează în operă o „melodie / cântec” plin de emoție.

Alibec, cunoscut pentru discreția sa privind viața personală, a fost un partener devotat în aceste momente frumoase, dar dificile. Fotbalistul a însoțit-o pe Anca la spital și a fost alături de ea pe tot parcursul nașterii, trăind intens bucuria de a-și întâlni pentru prima dată fiica.

„Am trecut prin atât de multe schimbări și stări în lunile astea. Am simțit de toate: emoție, teamă, fericire, nerăbdare, epuizare, recunoștință…a fost o perioadă care m-a schimbat mai mult decât aș fi crezut vreodată”, a mărturisit Anca Surdu.

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De cât timp formează Denis Alibec și Anca Surdu un cuplu

Anca Surdu, dublă campioană mondială la gimnastică aerobică, adaugă acum un nou titlu în palmaresul său personal: cel de mamă. Deși a fost obișnuită cu provocări în carieră, perioada sarcinii s-a dovedit a fi una cu totul specială. „Mi-am văzut corpul schimbându-se zi după zi, am simțit-o crescând în mine, de la primele mișcări până la piciorușele care acum parcă nu mai au loc”, a adăugat aceasta, emoționată.

Povestea de dragoste dintre Denis și Anca a rămas mult timp departe de ochii curioși ai publicului, cei doi preferând discreția. Relația lor a început în urmă cu doi ani, iar în iunie 2026 s-au căsătorit. Acum, cu venirea pe lume a fetiței lor, familia Alibec a intrat într-o nouă etapă plină de iubire și împlinire.

În timp ce Denis își continuă cariera de succes pe terenul de fotbal, iar Anca își amintește cu mândrie de performanțele sale sportive, cei doi pășesc cu încredere într-un nou capitol, alături de micuța lor, Aria Maria. Pentru familie, aceasta este cea mai mare victorie de până acum.

Foto: Instagram

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