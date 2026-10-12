Minciuni, gelozie dusă la extrem și atacuri dure la adresa Antena 1. Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii

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Aventura Arminei și a lui Marcel (alias „Maluma de România”) la „Insula Iubirii” s-a încheiat brusc, după doar 11 zile pe meandrele Thailandei. Deși bruneta a invocat probleme grave de sănătate și atacuri de panică pentru a opri testul de fidelitate, imaginile o contrazic la fiecare pas. Revenită în țară, fosta concurentă a lansat un atac dur la adresa producătorilor show-ului, acuzându-i de manipulare prin montaj. În plus, gelozia extremă a Arminei nu s-a oprit pe insulă, ci s-a mutat în direct pe TikTok, unde i-a oferit partenerului ei o nouă scenă uluitoare.

De ce au plecat, de fapt, Armina și Marcel de la Insula Iubirii

Plecarea prematură a cuplului format din Armina și Marcel a fost justificată de concurentă prin stări grave de rău fizic, atacuri de panică și acuzația că șederea în Thailanda îi distruge sănătatea.

„Nu sunt bine, mi-e foarte rău. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, nu mă integrez deloc. Am încercat să mă integrez și nu pot. Sunt foarte copleșită, sunt extenuată (…) Recent am avut și un atac de panică. Nu îmi găsesc locul deloc. (…) Simt că îmi stric sănătatea aici, sunt atât de încărcată din toate punctele, nu reușesc să stau fără Marcel aici. Stau în cameră, nu pot să dorm, am atacuri de panică”, s-a plâns Armina în cadrul emisiunii.

Ulterior, la strângerea bagajelor, ea le-a mărturisit fetelor din vilă motivul precipitat al plecării: „Am leșinat mai devreme”.

Cu toate acestea, concurentele, ispitele și telespectatorii au observat rapid neconcordanțe majore între spusele ei și imagini.

Armina i-a transmis lui Marcel, dar și colegelor din vilă, că ar fi leșinat cu o seară înainte. Cu toate acestea, nicio secvență difuzată nu a confirmat starea de leșin. De asemenea, bruneta le-a declarat lui Radu Vâlcan și partenerului ei că nu a mâncat absolut nimic timp de trei zile. Totuși, secvențele video și replicile colegilor au contrazis-o direct.

Bianca Iotu și Claudia Ion au demolat punct cu punct spusele Arminei: „Bă, dar chestia asta cu… Ai dormit 12 ore ieri, doar ce ai zis la alegerile de date că ai dormit 11 ore…” „Mănânci în fiecare zi. Ieri, la alegerea de date, a zis că a dormit 11 ore. Cu altă zi înainte, la fel, s-a lăudat că s-a culcat devreme și că a dormit 8-9 ore.”

Pe de altă parte, Frankie crede că Armina a avut un plan bine pus la punct.

„Cred că Armina a simțit că el se deschide și a vrut să taie răul de la rădăcină înainte să îl lase să se dezvolte, prefăcându-se că îi e rău, ca să îl scoată pe Maluma din emisiune. Sper, totuși, ca Marcel să-și găsească o femeie care să-l iubească așa cum este el și să scoată tot ce este mai bun din el la suprafață, nu tot ce este mai rău. Armina cred că scoate ce e mai rău din el la suprafață”, a afirmat ispita.

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Armina, atac la adresa producătorilor emisiunii

Odată revenită în țară, Armina nu a rămas tăcută și a lansat un atac dur la adresa echipei de producție Antena 1, acuzând montajul emisiunii de manipulare.

Ea a fost susținută public de Sebastian Vieru, managerul RXF, care a postat o analiză acidă pe Facebook:

„Manipulare prin editare, marca Antena! Au reușit să transforme fidelitatea în defect și infidelitatea în spectacol de dive! Cea care încearcă să-și respecte relația e pusă la zid, în timp ce cele care se încurcă cu ispitele sunt prezentate drept cool și asumate. Bilanțul final? ✅ Armina pleacă cu Marcel, relația rămâne în picioare. ❌ Celelalte pleacă în combinații cu ispitele, una chiar cu două! Când valorile nu mai fac audiență, inversăm rolurile: normalitatea devine anormală, iar circul devine spectacol! Până la urmă, cine a picat testul de fidelitate și cine a picat testul publicului”, a scris Sebastian Vieru.

Armina a redistribuit mesajul acestuia pe rețelele sociale, adăugând melodia ironică „Welcome to the Shit Show” și propria sa concluzie amărească: „Din păcate am ajuns să trăim o lume cu fundul în sus! Trist.”

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Gelozia Arminei s-a mutat pe TikTok

Tensiunile și controlul strict din relație s-au mutat rapid în spațiul virtual, acolo unde Marcel și Armina sunt foarte activi. În timpul unei transmisiuni live pe TikTok făcute de Marcel alături de Alberto, „Maluma de România” a primit o donație consistentă, un cadou virtual numit „balenă” (evaluat la aproximativ 2.000 de lei), din partea unei cunoscute tiktokărițe, Alișorii.

Marcel: „Cine mi-a dat balena?”

Alberto: „Alișorii ți-a dat.”

Marcel: „Alișorii, mersi pentru Balenă. Mersi frumos pentru balenă, uite îți dau urmărire”, a reacționat Marcel în direct.

Potrivit Cancan, promisiunea a durat însă doar 20 de secunde, pentru că Armina a intervenit de îndată în cadru și i-a luat telefonul din mână pentru a-i da utilizatoarei block.

Vizibil șocată de cele întâmplate, tiktokărița Alișorii a reacționat ulterior public.

„De ce îl controlează aia… deci 20 de secunde pe ceas a durat. Jur pe ce am mai sfânt că am primit block. Am dat o balenă, a zis: «Alișorii mulțumesc, îți dau follow». M-am simțit foarte ciudat că după 20 de secunde am primit block. Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră să dea ea block. Voi înțelegeți? Am văzut-o cum a băgat mâna acolo după ce mi-a mulțumit Marcel. A băgat ea așa mâna, a zis: «Stai că o blochez pe asta»”, a povestit Alișorii pe internet. Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Armina și Marcel Sursă foto: Instagram

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