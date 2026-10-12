Valentin Sanfira, dezvăluiri rare despre viața personală, după divorțul de Codruța Filip. „Femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie!” Ce spune despre fostele iubite

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Valentin Sanfira a vorbit deschis într-un podcast despre modul în care au arătat relațiile sale de iubire din trecut, dincolo de camerele de filmat. Artistul a mărturisit că a fost întotdeauna un partener generos și atent cu persoanele din viața sa, investind din plin în confortul familiei și în experiențe de neuitat, dar păstrând mereu o limită strictă în privința responsabilității financiare.

Generozitatea în cuplu și vacanțele scumpe

Odată ce a reușit să obțină succesul pe plan profesional și să își asigure o stabilitate financiară, Valentin Sanfira a preferat să ofere tot ce a avut mai bun partenerei de lângă el, punând accent pe calitatea vieții și pe bucuria de a călători.

„Să știi că am fost un om bun. N-a dus-o rău nimeni cu mine niciodată. Și dacă au fost, n-au fost fondate, porque (n.r. – pentru că) eu cum să spun în relație, femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie. Nu a existat, să fie mașină la scară bună, vacanțe scumpe, și pentru mine. Adică, domnule, dacă mergem să vedem lumea, dacă Dumnezeu mi-a ajutat să fac niște bănuți și să-mi permit niște lucruri, să văd lumea asta, poate, dacă nu, eram tot la țară sau în altă situație, nu puteam să văd lucrurile astea. Și acuma le pot face. Și uite, fac o mică paranteză”, a dezvăluit Valentin Sanfira la podcastul „În casă cu Annes”.

Investițiile chibzuite și refuzul de a face împrumuturi

Artistul a subliniat că, deși a fost cel care a cheltuit sume considerabile pe vacanțe și pe amenajarea căminului cu bunuri de calitate, a acționat întotdeauna strict în funcție de câștigurile sale reale, evitând orice formă de datorie.

„Eu în familie eram cel care arunca mulți bani pe vacanțe. Lucrurile din casă să fie de calitate. Și din muncă, bineînțeles. Acuma nu m-am aruncat dacă n-au fost bani, am așteptat, nu m-am aruncat să rămân dator sau să mă împrumut”, a adăugat interpretul.

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Independența dobândită în copilărie și abilitățile gospodărești

Experiențele dificile din tinerețe și-au pus amprenta asupra felului său de a fi. Plecat de acasă de la o vârstă fragedă, crescut la cămin și nevoit să se întrețină singur prin cântat la evenimente încă de mic, Valentin Sanfira a învățat din timp să se descurce singur în gospodărie, calități pe care le-a dus mai departe în relațiile de lungă durată de trei sau patru ani pe care le-a avut.

„Eu săracul de mine, dacă am fost burlac și am trăit în relații, am avut relații lungi de trei ani, patru ani. Am fost crescut la cămin și am început să cânt la nunți de mic și a trebuit să învăț să-mi calc singur, să spăl singur, pentru că n-avea cine să facă lucrurile astea. Mama n-a fost lângă mine. Deci eu știu să calc, să spăl, lucruri de genul ăsta”, a concluzionat artistul.

Foto – Facebook

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