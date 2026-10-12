Emily Burghelea, petrecere de vis la ruperea turtei fiicei sale. „Cel mai frumos moment!” Ce a ales Elisabeta de pe tăviță

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Emily Burghelea a organizat o petrecere de poveste cu ocazia primei aniversări a fiicei sale celei mici, Elisabeta. Fosta asistentă TV și una dintre cele mai apreciate influencerițe din România a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online momentele pline de emoție și bucurie trăite alături de familie și prieteni.

Alegerile neașteptate de pe tăviță

Printre cele mai așteptate momente ale evenimentului s-au numărat respectarea tradiției ruperii turtei și alegerea obiectelor simbolice de pe tăviță. Micuța Elisabeta a atras toate privirile și i-a surprins pe cei prezenți prin obiectele pe care le-a ales instinctiv, momente surprinse în imagini postate de vedetă pe rețelele de socializare.

„Fetița mea cea mică, Elisabeta, a ales la turta ei rujul, oglinda, foarfeca şi în plus, banii şi microfonul! Se vede că este fata mea! Să-ți dea Dumnezeu, îngeraşule, exact după suflețelul tău bun, să fii cochetă toată viața, să ai grijă de tine şi de cei din jur, să te îmbraci frumos şi să-ți păstrezi mereu sufletul curat!

Bogățiile să fie contorizate în zâmbete, paşii să-ți fie mereu vegheați şi vocea mereu auzită! Te iubim din toată inima, dragostea mea! Cel mai frumos moment. Copilaşii voştri ce au ales de pe tăviță?”, a transmis Emily Burghelea în mediul online.

Mesajul emoționant al mamei

Ziua de naștere a micuței a reprezentat un prilej de profundă recunoștință pentru influenceriță, care a rememorat primele clipe trăite alături de fiica ei cea mică. Vedeta a ținut să sublinieze cât de importantă este prezența copiilor în viața sa și a soțului ei, completând tabloul unei familii numeroase și împlinite.

„La mulți ani, dragostea mea! Ai venit în viața noastră ca un îngeraș să ne luminezi drumul și să ne întregesți familia! Nu-mi vine să cred că deja a trecut aproape un an de când te-am privit în ochi pentru prima dată și m-am îndrăgostit iremediabil de tine…. Ești prințesa noastră şi alături de Amedea şi Damian, sunteți cele mai prețioase daruri de la DUMNEZEU!”, a adăugat influencerița.

Foto – Instagram

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