Ilie Năstase și Ioana, față în față la divorț, în Constanța. Fostul tenismen speră la o împăcare: „Eu sunt mai coleric”

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Ilie și Ioana Năstase s-au prezentat astăzi, 15 octombrie, la Judecătoria Constanța pentru un nou termen în procesul de divorț. Soția fostului tenismen a fost surprinsă în fața tribunalului, unde a refuzat să comenteze cu privire la o posibilă împăcare.

Ilie și Ioana Năstase, față în față la tribunal

Astăzi, pe 15 octombrie 2026, Ilie și Ioana Năstase s-au prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Constanța pentru un nou termen în procesul lor de divorț. Deși încă legați legal prin căsătorie, relația celor doi pare să fie la o răscruce, iar această întâlnire ar putea schimba definitiv cursul poveștii lor.

Potrivit Spynews, Ioana Năstase a fost prima care a ajuns la tribunal, însă a ales să nu ofere declarații presei.

Prima audiere în cazul divorțului a avut loc pe 30 aprilie 2026, când judecătorii au decis să amâne pronunțarea pentru a le acorda celor doi șansa de a găsi o cale spre reconciliere. Astăzi, însă, Ioana Năstase a fost surprinsă de camerele de filmat, pășind cu o ținută impecabilă și cu o atitudine reținută. Reporterii au încercat să afle mai multe despre stadiul relației, dar ea a refuzat politicos să comenteze.

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Ilie Năstase speră la o împăcare

În ciuda tensiunilor evidente, fostul mare tenismen Ilie Năstase a oferit o perspectivă mai optimistă asupra situației.

Într-o intervenție telefonică la Știrile Antena Stars, acesta a declarat că relația dintre el și Ioana pare să se îndrepte într-o direcție mai bună.

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„Suntem destul de bine acum! Nu am fost prea bine, dar acum suntem bine! Suntem de două săptămâni la mare, am avut acele ieșiri, dar acum e frumos! Eu sunt mai coleric, știți cum este, și când eram pe terenul de tenis tot așa făceam. Îmi pare rău față de Ioana pentru că ea a avut grijă de mine în acești șase ani de când suntem împreună și ea știe foarte bine. Mi-aș fi dorit să o cunosc mult mai devreme. Nu am ce să fac, îmi cer scuze! Promit să nu mai fac până data viitoare! Încă nu suntem împăcați 100%. Îmi pare rău pentru că suferă și ea și familia”, a precizat Ilie Năstase.

De-a lungul celor șase ani petrecuți împreună, relația dintre Ilie și Ioana Năstase a fost marcată de momente frumoase, dar și de situații tensionate, pe care fostul campion le-a descris ca fiind similare cu ceea ce se întâmplă în orice căsnicie.

Sursă foto: Facebook

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