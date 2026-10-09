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Pepe, dezvăluiri despre emisiunea Hai că poți! de la Kanal D și viața de familie. Cum a început relația cu soția lui: „Din momentul acela mi-am dat seama că o pot face fericită”

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.  Actualizat 09.10.2026, 17:28
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Pepe, gazda emisiunii „Hai că poți!” de la Kanal D, a dezvăluit detalii inedite despre filmări în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu” și a povestit despre viața sa de familie.

Pepe, dezvăluiri despre emisiunea Hai că poți! de la Kanal D și viața de familie

Pepe și soția lui, YasmineIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Pepe a fost recent invitatul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu” de pe canalul de YouTube WOWnews, unde a vorbit cu entuziasm despre noul său proiect TV, „Hai că poți!”, și a împărtășit detalii emoționante din viața sa personală.

„Hai că poți!” – un format pe sufletul lui Pepe

Pentru Pepe, „Hai că poți!„ nu este doar un show de divertisment, ci o provocare care i se potrivește perfect. „Mi-am dat seama că mi se potrivește mănușă. Este exact ceea ce îmi place, e plin de viață, e plin de jocuri, e plin de neprevăzut și întotdeauna e nevoie și de susținerea partenerului. Și aici, când intrăm în relațiile fiecărui cuplu, mai descoperim una, alta. (…) E interesantă tare emisiunea, te trece prin toate stările”, a spus el în cadrul interviului.

Show-ul, difuzat pe Kanal D, aduce în fața telespectatorilor patru cupluri care își testează relația printr-o serie de probe amuzante și pline de adrenalină. Cu un premiu de 25.000 de lei pus la bătaie în fiecare ediție, competiția pune accent pe încredere, comunicare și capacitatea de a lucra în echipă. „Contează cât de bine te cunoști, cât de bine îl cunoști pe celălalt, cât de bine reacționezi, câtă încredere ai în el, cât de mult accepți să riști și să câștigi sau să pierzi suma de 25.000 de lei. (…) Se câștigă totul prin veselie!”, a adăugat Pepe.

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O echipă de profesioniști în spatele camerelor

Pentru ca spectacolul să se ridice la nivelul așteptărilor publicului, producția „Hai că poți!” este susținută de o echipă impresionantă. „Sunt foarte mulți oameni implicați în producție, care lucrează la tot ceea ce înseamnă realizarea acestui show”, a explicat Pepe. De la conceperea probelor până la testarea lor, fiecare detaliu este atent planificat.

„Ei (n.r. colegii din producție) fac teste pentru fiecare probă în parte. (…) Sunt niște oameni care gândesc și care se pun în pielea concurenților înainte tocmai pentru a fi siguri că sunt realizabile lucrurile acelea. Pentru probele de bărbați sunt colegi care fac probele înainte, pentru fete sunt colege care testează totul înainte (…) Au fost probe pe care băieții nu le-au reușit. Am încercat cu toții să facem ceva și a venit o fată care în zece secunde le-a rezolvat”, a povestit acesta cu umor.

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Dezvăluiri rare despre viața de familie

În interviul acordat Corneliei Ionescu, Pepe a vorbit deschis și despre relația specială pe care o are cu soția sa, Yasmine. Deși se cunoșteau de mulți ani, cei doi nu s-au văzut inițial ca un posibil cuplu. Însă destinul a avut alte planuri. „Ne-am întâlnit întâmplător, la câteva petreceri. (…) M-a invitat la ziua ei de naștere. (…) Și ea era singură, și eu eram singur. (…) Am rămas împreună de la ziua ei”, a dezvăluit artistul.

Un moment cheie pentru Pepe a fost observarea fericirii Yasminei la vederea sa. „În primul rând m-a atras cel mai tare faptul că era foarte fericită că am venit și din momentul acela mi-am dat seama că o pot face fericită și că eu sunt foarte fericit. (…) Nici n-a trebuit să mă prezint prea mult pentru ea, pentru că îmi cunoștea viața. (…) De atunci ne-am privit altfel”, își amintește el cu drag.

Pepe a mărturisit că ar fi încântat să participe la „Hai că poți!” alături de Yasmine, considerând că experiența ar putea fi una inedită și plină de distracție.

Tată și model pentru patru copii minunați

Pe lângă cariera sa de succes, Pepe este și un tată dedicat. Cu patru copii – Rosa și Maria, din căsătoria cu Raluca Pastramă, și Jessica și Pepe jr., din actuala sa căsnicie – el își împarte timpul între familie și carieră.

„Sunt foarte mândru de copiii mei. Rosa a ieșit cu echipa ei de scrimă campioană națională. Maria e la Rapid, luptă întotdeauna, în fiecare an, pentru locul 1 național. (…) Maria e cu handbalul și e cam drumul ei în viață după cum o văd, e superpasionată. (…) Băiatul, spre fericirea mea, e bun la tot. Cântă extraordinar de bine, face sport, are o motricitate fantastică și e foarte deștept, deja vorbește în engleză, a învățat câteva cuvinte în germană și în spaniolă la grădiniță și e pasionat de tot ce e nou”, a spus mândru prezentatorul.

Foto: Instagram

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