Ce spune Nicușor Dan despre o eventuală suspendare din funcție: „Am încercat să fiu președinte mediator”

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre ipoteza suspendării din funcție, spunând că „nu este o chestiune serioasă”. El a declarat că a acționat în contextul crizei politice în conformitate cu Constituția României. Mai mult, șeful statului a spus că nu se teme despre o eventuală suspendare și a discutat despre moțiunea de cenzură inițiată de PSD-AUR.

Nicușor Dan nu se teme de o eventuală suspendare din funcție

Nicușor Dan a vorbit despre ipoteza suspendării din funcție. El a fost întrebat dacă își menține declarația conform căreia nu va numi un Guvern în care să fie implicat și partidul AUR, dar și dacă se teme de o eventuală suspendare din funcție.

Șeful statului a vorbit despre Constituția României și despre direcția pro-Occidentală a României.

„Chiar Constituția României vorbește de direcția pro-Occidentală a României. Când am făcut declarația, pe care mi-o mențin, am acționat în această direcție. Voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale. De suspendare nu e o chestiune serioasă, suspendarea e un mecanism foarte serios în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează cetățenii care încalcă constituția, nu suntem deloc acolo”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Scenariul suspendării, pus pe masă de Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a sugerat că alianța AUR-PSD ar putea duce inclusiv la formarea unei majorități care să îs suspende pe Nicușor Dan din funcție.

„Suntem într-un mediu politic și actorii politici acționează uitându-se fiecare la așteptările publicului lui. Așa cum s-au desfășurat lucrurile în ultimele 10 luni, am încercat să fiu președinte mediator cu dialog constructiv cu fiecare dintre părți. Nu am văzut din nicio parte agresiune sau adversitate la adresa mea”, a mai adăugat președintele.

Nicușor Dan a spus că nu crede că PSD și AUR vor forma o nouă majoritate parlamentară.

El s-a arătat convins că există „voință politică”, astfel încât România să își păstreze direcția pro-occidentală, cu toate că PNL și USR au menționat că nu vor mai avea negocieri pentru formarea unei noi coaliții cu PSD.

„Sunt partide care au spus asta și trebuie să luăm asta în considerare, dar trebuie să păstrăm direcția occidentală a României. O să fie discuții, fiecare din părți își va spune părerea, sunt scenarii, dar reiterez convingerea mea că rezultatul va fi continuarea direcției occidentale”, a mai spus Nicușor Dan.

