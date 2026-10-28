Piața muncii la 9 luni: 160.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro și 10,4 milioane de aplicări, în creștere cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut

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Primele 9 luni ale anului au adus 160.000 de joburi noi pe eJobs.ro, angajatorii fiind în continuare în căutare de candidați, deși într-o dinamică în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut.

Această schimbare față de 2025 vine ca o consecință a condițiilor economice din ultimul an, 2026 fiind marcat mai degrabă de prudență pe piața muncii în ceea ce privește planurile de extinderi ale echipelor. „Au fost domenii mari, care nu și-au înfrânat activitatea de recrutare și care au continuat să caute oameni în piață pentru aproape toate nivelurile de carieră. Am văzut o dinamică în evoluție pozitivă pe retail, industria alimentară, transport / logistică sau financiar / bancar, ceea ce vine cu o veste bună pentru candidați pentru că acestea au fost dintotdeauna domeniile care au recrutat cel mai mult.”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România. Cele mai bune luni din punctul de vedere al numărului de joburi postate în platformă au fost ianuarie, martie și septembrie, când candidații au avut la dispoziție între 17.000 și 21.000 de locuri de muncă noi.

Cu 35.000 de locuri de muncă postate din ianuarie și până la 1 octombrie, retailul se menține pe prima poziție în topul sectoarelor care au angajat cel mai mult. Serviciile sunt următorul cel mai activ domeniu al primelor 9 luni, urmat de industria alimentară, producție, transport / logistică, construcții, call – center / BPO, turism, financiar / bancar și asigurări. Cel mai puțin au recrutat companiile din educație / training, farma, imobiliare, energie și advertising / marketing / PR. „În unele dintre aceste sectoare explicația stă în faptul că 2026 a venit cu o plafonare sau chiar o contracție a activității, în timp ce în domenii precum farma sau energie există o rată relativ scăzută de fluctuație, ceea ce a eliminat unul dintre motivele pentru care apar joburi noi în piață, respectiv acela de a găsi înlocuitori pentru pozițiile rămase libere. De altfel, în domeniile populate preponderent de candidați cu un nivel ridicat de senioritate și de specialiști, în perioadele mai tumultuoase din punct de vedere economic, se instalează mai multă stabilitate, iar rata de plecări voluntare este foarte scăzută”, explică Roxana Drăghici.

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