Topul domeniilor care oferă cele mai mari șanse de angajare: arte & entertainment, asigurări, producție și industria alimentară au cea mai scăzută concurență, în timp ce în retail sunt 93 de aplicări pe loc

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Peste 9 milioane de aplicări au fost înregistrate anul acesta, din ianuarie și până în septembrie, pe eJobs.ro, acesta fiind cel mai mare număr de aplicări din ultimii 10 ani. Explicația stă în faptul că a crescut numărul mediu de aplicări/candidat, dar și în creșterea numărului de candidați noi din platformă. „Cu alte cuvinte, cei care erau deja activi în piață au aplicat mai mult, iar lor li s-au adăugat aplicanți noi, ceea ce a mărit simțitor rata medie de aplicări. Este o evoluție firească pentru acest context de piață, iar pentru candidați acest lucru s-a tradus direct într-o competiție mai mare pentru ocuparea pozițiilor disponibile”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Comparativ cu primele 8 luni ale anului trecut, numărul de a aplicări a crescut cu 28%, iar numărul de candidați noi, cu 12%. „Dacă raportăm cele aproape 9,1 milioane de aplicări de anul acesta la cele 143.000 de joburi postate, avem o medie de 63 de aplicări pentru fiecare poziție din platformă, însă sunt și domenii cu o competiție acerbă, în care media depășește 90 de aplicări/job”, adaugă Roxana Drăghici. Se încadrează în această categorie domeniile care recrutează masiv candidați entry level și care au poziții deschise la nivel național. Retailul este un prim exemplu, cu o medie de 92,3 aplicări/job. Urmează IT/telecom (89,1 aplicări/job), advertising/marketing/PR (79,1 aplicări/job) sau pharma, cu 69,5 aplicări/job. Sunt însă și sectoare în care concurența între candidați este mai scăzută și, prin urmare, șansele de angajare cresc, condiția fiind să existe compatibilitate reală între competențele din CV-ul candidatului și cele cerute în anunțul de angajare.

Este vorba despre arte & entertainment, unde media este de 31,4 aplicări pentru fiecare poziție postată – o treime din volumul înregistrat în retail, asigurări (34,8 aplicări/job), producție (42,3 aplicări/job), industria alimentară (49,3 aplicări/job), transport/logistică (49,9 aplicări/job) sau construcții (50 de aplicări/job). „Dacă în prima categorie vedem volume uriașe de aplicări în retail și IT, unde candidații caută fie stabilitate, fie salarii peste medie, aici este interesant să observăm că o bună parte dintre aceste domenii sunt și cele care apelează la importul de personal din Asia pentru că nu reușesc să găsească suficienți candidați în România.

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