Piața muncii la 6 luni: 110.000 de joburi noi și peste 6,7 milioane de aplicări

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Primele 6 luni din 2026 au adus 110.000 de joburi noi pe piața muncii, dar și peste 6,7 milioane de aplicări, candidații demarând, de la începutul anului, eforturi intense de a-și schimba locul de muncă sau de a se angaja pentru prima oară ori după o perioadă de pauză.

„Dacă în ceea ce privește joburile, vedem o scădere de 15% comparativ cu primul semestru al anului trecut, în cazul aplicărilor vorbim despre un nivel care nu a mai fost atins din 2021, anul pandemiei, când piața muncii a fost luată cu asalt de candidații care își doreau să se angajeze. Comparația cu perioada ianuarie – iunie 2025 ne arată o evoluție de 27% aferentă acestui an și o activare în forță a unor categorii de candidați care erau destul de greu de mobilizat pe piața muncii, respectiv cei din segmentul de vârstă 45+ și cei foarte tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România.

Astfel, candidații care au mai mult de 45 de ani au avut 810.000 de aplicări, iar cei sub 18 ani s-au apropiat de pragul de 65.000 de aplicări. Cifrele arată o creștere de 31% față de primul semestru al anului trecut pentru segmentul 45+ și 22% pentru candidații mai tineri de 18 ani. „Ce ne spun aceste date este faptul că, într-un context economic cu fluctuații frecvente, în care a dispărut sentimentul de stabilitate, oamenii acordă o atenție sporită nevoii de a avea o siguranță financiară, iar în cele mai multe cazuri aceasta echivalează cu siguranța locului de muncă. Vedem, așadar, candidați de peste 45 de ani care se uită după opțiuni mai bune, mai bine plătite sau, pur și simplu, mai stabile, dar și candidați foarte tineri, mulți dintre ei care nu au mai lucrat niciodată, care vor să își ia un job cât mai devreme, să capete experiență înainte de a termina școala și să dobândească un anumit nivel de independență financiară. Pentru aceștia, perioada pe care o traversăm s-a transformat într-un catalizator care îi duce într-o zonă de maturizare și responsabilizare specifică generațiilor mai mari, ca vârstă”, explică Bogdan Badea.

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