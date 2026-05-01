Aplicările tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani au crescut cu aproape 30% anul acesta. Caută joburi în retail, servicii, turism și call-center / BPO

Peste 1,2 milioane de aplicări din partea candidaților care au între 18 și 24 de ani au fost înregistrate anul acesta pe eJobs.ro, evoluția pe această categorie fiind de aproape 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Vedem o creștere importantă a interesului candidaților foarte tineri pentru joburile disponibile în piață, într-un context în care, potrivit statisticilor europene, România a devenit țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani – 28,2%. Procentul este aproape dublu față de media europeană, integrarea lor pe piața muncii devenind chiar mai complicată în ultimii doi ani, de când companiile au început să automatizeze multe dintre sarcinile repetitive și de execuție specifice joburilor entry level”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Pentru a-și crește șansele de angajare, tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă se orientează în primul rând către domeniile care scot în piață un număr mare de joburi entry level. Astfel, cea mai mare parte a aplicărilor merg către retail, servicii, turism, call – center / BPO, financiar – bancar sau industria alimentară. Rămâne și IT-ul pe lista lor de preferințe, alături de advertising / marketing / PR – două domenii care atrag în general candidații foarte tineri care au studii superioare. „De altfel, cei mai mulți dintre tinerii care aplică în această perioadă sunt absolvenți de studii superioare, chiar dacă sunt situații în care ajung să aplice inclusiv pentru joburi care nu cer diplomă de universitate. Sunt concesii pe care le fac pentru a intra mai rapid pe piața muncii și pentru a acumula experiența de care au nevoie pentru a se putea angaja mai ușor ulterior în domeniul sau pe poziția pe care și-o doresc”, explică Bogdan Badea.

