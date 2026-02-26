Sondaj eJobs: 40,2% vor să își schimbe jobul până în vară și alți 11,7% până la finalul anului

40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs România spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului.



Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 12,2% vor să rămână la actualul loc de muncă, însă au în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu – 31,2% menționează acest lucru. 33% spun, pe de altă parte, că angajatorul nu ar putea face nimic pentru a-i întoarce din drum. 9,8% ar putea rămâne pe loc dacă ar primi mai multe beneficii extrasalariale, 9,4% dacă ar putea lucra remote și 6,3% dacă ar fi promovați.

„Tema salariului revine pe panoul de discuții cu angajații pentru că este nu doar principalul argument care i-ar face să se răzgândească, în cazul în care acesta ar fi majorat, ci și principala lor nemulțumire și motivul pentru care își caută un alt job. Astfel, aproape 40% ne-au spus că salariul actual nu mai acoperă costul vieții și efectele creșterii inflației. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil (remote sau hibrid), lipsa oportunităților de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate”, explică Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.â

