Tot mai puțini români vor să lucreze în afara țării. Aplicările pentru joburile din străinătate au ajuns la cel mai scăzut nivel al ultimilor 5 ani

Numărul românilor care vor să plece la muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii ani, 2025 marcând, până la acest moment, cel mai scăzut nivel al intervalului 2021 – 2025 în ceea ce privește interesul față de joburile din afara țării.

În acest sens, din cele 9,8 milioane de aplicări înregistrate până acum, doar 106.000 au fost atrase de pozițiile din alte țări, număr care reprezintă doar 1,1% din totalul aplicărilor. În condițiile în care angajatorii din afara țării au postat, de la începutul anului și până acum, 29.000 de joburi, pe acest segment există cel mai mic număr de aplicări medii/job, respectiv 3,7. Spre comparație, pentru joburile din România, media este de 35 de aplicări/job.

„Asta se întâmplă într-un context în care există un interes uriaș din partea candidaților pentru a-și găsi un loc de muncă pentru că, la nivel general, vedem o creștere a numărului de aplicări. Însă această creștere se referă doar la joburile din România, atât cele care cer prezență fizică la birou, cât și cele remote, care pot fi făcute de acasă, nu și la cele pentru străinătate. Este interesant faptul că în vreme ce pentru joburile din România principalul motiv pentru care vor să plece este legat de bani și de posibilitatea de a câștiga mai mult, când vine vorba despre a se reloca și de a face o schimbare de viață atât de importantă precum munca în altă țară, acest argument nu mai este la fel de puternic, chiar dacă, în cele mai multe cazuri, saltul salarial ar fi de 3 – 4 ori mai mare decât aici sau poate chiar mai mult de atât”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Cel mai mare număr de aplicări pentru străinătate din ultimii 5 ani a fost în 2022 – 154.000, valoare care reprezenta 1,7% din totalul aplicărilor, dar care marca, totodată și o creștere de 10% comparativ cu 2021. Din 2023, în început o scădere care a continuat și în 2024 (146.000 de aplicări în 2023 și 130.000 de aplicări în 2024, ambele praguri aferente pentru perioada ianuarie – noiembrie ale fiecărui an analizat), pentru ca în 2025 scăderea să ajungă până la 106.000 de aplicări.

