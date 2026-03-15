  MENIU  
Home > eJobs > Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților de a pleca la muncă în străinătate: doar 6,3% au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026

Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților de a pleca la muncă în străinătate: doar 6,3% au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026

eJobs
.

Tot mai puțini români sunt interesați de un loc de muncă în afara țării, în special acum, când contextul internațional este tot mai incert. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări.

Datele celui mai recent sondaj realizat de eJobs arată că nici pentru restul anului nu se întrevăd schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 21,2% nu au fost fost la fel de fermi, dar au declarat că iau în calcul inclusiv această variantă doar dacă nu își vor găsi un job satisfăcător în România.  60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispuși să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote, care să nu presupună relocarea. 

Țările care au atras cele mai multe aplicări de la începutul anului au fost Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Suedia și Franța. „Dacă facem însă o disociere între date și ne uităm strict pe ce s-a întâmplat în piață de la 1 martie, de când a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, vedem o scădere semnificativă în topul destinațiilor preferate de români pentru Cipru, care coboară de pe poziția a 6-a pe poziția a 12-a și una minoră pentru Emiratele Arabe Unite, de pe poziția a 7-a pe poziția a 9-a. Urcă, în schimb, în preferințele românilor destinații precum Spania, Italia ori Grecia, considerate mai sigure din punct de vedere geopolitic sau, pur și simplu, centre în care candidații se pot integra mai ușor datorită comunităților mari de români deja existente acolo”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România.

Citește continuarea pe Libertatea.ro

Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Recomandarea zilei
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ce a făcut Daniel Nuță trei luni în Atena: „Mi-a dat un boost foarte mare”. De ce s-a dus în Grecia
Fanatik
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
GSP.ro
„Nu e deloc naiv!” » O celebră actriță face dezvăluiri despre Leo Messi: „Lumea crede că e un sfânt”
Click.ro
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
TV Mania
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, după mai multe intervenții estetice
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri rare despre iubita lui, Ioana Văllimărescu: „Ea este tot în domeniul artistic”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Elle
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Ilinca Vandici, imagine inedită cu partenerul ei. Cum l-a surprins prezentatoarea TV. Vedeta iubește din nou după divorț și nu își mai ascunde relația. Foto
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
DailyBusiness.ro
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
A1.ro
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt
Horoscop 16 martie 2026. O zodie încheie definitiv un capitol sentimental. Toate situațiile care nu-i mai servesc se încheie. Va cunoaște o transformare totală
Horoscop 15 martie 2026. Problemele dispar peste noapte. Gata cu tensiunile și momentele de cumpănă! O zodie va vărsa lacrimi de fericire
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, dezvăluiri rare despre relația lor: "Avem înțelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt!" Ce spun despre planurile de a deveni părinți
Sergiu Califar, eliminat de la Desafio: Aventura! "Am crezut sincer că voi leșina. Mi-a creat probleme și deviația de sept, nu reușeam să mă oxigenez cum trebuie" / Exclusiv
Observator News
Un animal dispărut în urmă cu 200 de ani a reapărut în pădurile din România
Libertatea pentru Femei
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
PREMIERĂ. China va lansa un dispozitiv care conectează creierul direct la computer
TOP 4 ZODII care vor atrage banii ca un magnet în această primăvară
Angajații care vor primi vouchere de Paște, în acest an / ANAF a stabilit noile condiții
Rețeta de post cu spanac care era nelipsită din farfuria lui Nicolae Ceaușescu
TV Mania
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
„Nu ieși așa din casă!” Gabriela Oțil i-a criticat dur ținuta soțului ei, dar replica micuțului Tiago a lăsat-o fără cuvinte: „Ieși așa, mami e...”
Detaliul atipic din dormitorul Andreei Marin! Cum arată obiectul pictat manual pe care „Zâna” l-a visat o viață în vila sa din Pipera
Azi e căsătorit cu Lavinia, dar cine e „iubirea ascunsă” a lui Ștefan Bănică Jr.? I-a dăruit primul fiu și a ales să dispară definitiv din lumina reflectoarelor
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
„Cel mai dorit bărbat de pe Internet” dezvăluie că a purtat peruci timp de 14 ani pentru a-și ascunde chelia. „Dacă o femeie încerca să îmi atingă părul, evitam imediat gestul”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton