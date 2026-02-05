Muncitorii și candidații fără studii superioare, campioni la schimbarea joburilor

2026 a început cu o creștere generală a interesului candidaților pentru locurile de muncă disponibile în piață și cu un comportament concret în direcția unei schimbări de job, numărul de aplicări crescând pe toate palierele și în toate domeniile de activitate.

Campioni au fost însă candidații din segmentul blue collar (fără studii superioare), care au generat cifre record de aplicări atât pe eJobs.ro, cât și pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România care se adresează preponderent muncitorilor și candidaților fără studii superioare, care își doresc să se angajeze rapid, contactând direct angajatorul și fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

„Am văzut, în primă fază, o creștere exponențială a traficului pe platformă, încă din primele zile ale anului, ceea ce ne-a arătat că există un număr mare de candidați aflați în prospectarea pieței, după care a venit rapid și ecoul resimțit în aplicări. Astfel, dacă traficul a crescut cu aproape aproape 65% comparativ cu luna anterioară (decembrie 2025), aplicările au crescut cu 51%, ceea ce este mult chiar și pentru luna ianuarie, lună care în mod obișnuit abundă în aplicări”, explică Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

De altfel, și numărul de job-uri disponibile pe iajob.ro a crescut în luna ianuarie, angajatorii având nevoie de candidați pentru pozițiile din eșalonul entry – level, respectiv cele pentru care nu este nevoie de mai mult de doi ani de experiență. Ca pondere în numărul total de job-uri postate luna aceasta pe iajob.ro, 72% se adresează celor care nu au deloc experiență, 17% celor care au între 0 și 2 ani de experiență, 9,6% celor care au între 3 și 5 ani de experiență și puțin peste 1% celor care au un nivel de senioritate cuprins între 5 și 7 ani. În funcție de pregătirea pe care o au, cei mai căutați sunt muncitorii necalificați (66,6% din numărul total de joburi), absolvenții de liceu (19%) și muncitorii calificați (12%). Mai puțin căutați sunt studenții și absolvenții de studii universitare și postuniversitare.

